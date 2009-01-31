На «Трёхгорной мануфактуре» открылся барбершоп Flattop
Во время стрижки клиенты здесь смогут смотреть матчи, боксёрские поединки или биатлонную гонку
В Москве пройдёт чемпионат усатых и бородатых людей
Конкурс проводится по случаю ежегодного празднования Дня бородача, который отмечается 6 апреля, в день отмены Екатериной II петровского налога на бороды
В клубе Zavtra пройдёт чемпионат бородачей и усачей
5 апреля по случаю Дня бородача в клубе Zavtra состоится чемпионат обладателей бород и усов
Люди в городе: Участники фестиваля усов The Village побывал на фестивале усов в парке «Музеон» и выяснил, просто ли жить с такой красотой под носом.
Люди в городе: Участники фестиваля усов The Village побывал на фестивале усов в парке «Музеон» и выяснил, просто ли жить с такой красотой под носом.
Твидовый велопробег Такого ещё не было! Если Критическая Масса уже успела распространиться по всему миру, обзавестись сторонниками и противниками, вызвать жаркие дискуссии и стать относительно привычным в городской среде событием, то первый Твидовый велопробег (Tweed Run) прошёл в Лондоне только в прошлую субботу!