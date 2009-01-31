Павел Грудинин без усов (обновлено) Политик выполнил обещание, данное Юрию Дудю
На «Трёхгорной мануфактуре» открылся барбершоп Flattop
Во время стрижки клиенты здесь смогут смотреть матчи, боксёрские поединки или биатлонную гонку
На «Трёхгорной мануфактуре» открылся барбершоп Flattop Во время стрижки клиенты здесь смогут смотреть матчи, боксёрские поединки или биатлонную гонку
В Москве пройдёт чемпионат усатых и бородатых людей
Конкурс проводится по случаю ежегодного празднования Дня бородача, который отмечается 6 апреля, в день отмены Екатериной II петровского налога на бороды
В Москве пройдёт чемпионат усатых и бородатых людей
Конкурс проводится по случаю ежегодного празднования Дня бородача, который отмечается 6 апреля, в день отмены Екатериной II петровского налога на бороды
В клубе Zavtra пройдёт чемпионат бородачей и усачей
5 апреля по случаю Дня бородача в клубе Zavtra состоится чемпионат обладателей бород и усов
В клубе Zavtra пройдёт чемпионат бородачей и усачей 5 апреля по случаю Дня бородача в клубе Zavtra состоится чемпионат обладателей бород и усов
Люди в городе: Участники фестиваля усов The Village побывал на фестивале усов в парке «Музеон» и выяснил, просто ли жить с такой красотой под носом.
Люди в городе: Участники фестиваля усов The Village побывал на фестивале усов в парке «Музеон» и выяснил, просто ли жить с такой красотой под носом.
Твидовый велопробег Такого ещё не было! Если Критическая Масса уже успела распространиться по всему миру, обзавестись сторонниками и противниками, вызвать жаркие дискуссии и стать относительно привычным в городской среде событием, то первый Твидовый велопробег (Tweed Run) прошёл в Лондоне только в прошлую субботу!