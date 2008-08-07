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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Аэрофлот» набирает военных летчиков после оттока пилотов за рубеж

Соискателям будут платить до 650 тысяч рублей в месяц

«Аэрофлот» набирает военных летчиков после оттока пилотов за рубеж

Новые блокировки, цензура на граффити и вымирание россиян

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новые блокировки, цензура на граффити и вымирание россиян

Почему появляются сексистские вакансии?
Почему появляются сексистские вакансии? Часто ли в объявлениях о найме указываются строгие требования к внешности и законно ли это
Почему появляются сексистские вакансии?

Почему появляются сексистские вакансии?
Часто ли в объявлениях о найме указываются строгие требования к внешности и законно ли это

Как себя вести в соцсетях, чтобы найти работу
Как себя вести в соцсетях, чтобы найти работу Многие работодатели просматривают аккаунты кандидатов в соцсетях. The Village выяснил, как произвести хорошее впечатление
Как себя вести в соцсетях, чтобы найти работу

Как себя вести в соцсетях, чтобы найти работу
Многие работодатели просматривают аккаунты кандидатов в соцсетях. The Village выяснил, как произвести хорошее впечатление

Петербуржцы запустили сервис поиска работы в ресторанной сфере

В Петербурге и Москве заработал проект Restojob.ru — сервис для поиска работы в ресторанной сфере. Раньше он был доступен только в тестовом режиме.

Петербуржцы запустили сервис поиска работы в ресторанной сфере

Опубликован топ самых востребованных профессий Москвы Кадровое агентство малого бизнеса составило рейтинг самых востребованных специальностей Москвы. Топ возглавили менеджеры по продажам

Опубликован топ самых востребованных профессий Москвы

Вакансия магазин Траффик.

Вакансия

Продавец-консультант в Траффик Магазин дизайнерской одежды Траффик впервые дает открытую вакансию! Ladies & gentelmens, нам СРОЧНО нужен продавец-консультант!

Продавец-консультант в Траффик