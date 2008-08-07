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В Петербурге и Москве заработал проект Restojob.ru — сервис для поиска работы в ресторанной сфере. Раньше он был доступен только в тестовом режиме.
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