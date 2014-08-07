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Похожи ли упаковки масел «Валио» и «Баба Валя»?

Петербургское УФАС проводит опрос общественного мнения

Похожи ли упаковки масел «Валио» и «Баба Валя»?
Петербургское УФАС проводит опрос общественного мнения

Если не видно разницы: Кто и для чего копирует известные бренды
Если не видно разницы: Кто и для чего копирует известные бренды Масло «Баба Валя» и Valio, «Крошка-картошка» и «Мистер Картошка» — The Village узнал, кому такое паразитирование выгодно и чем оно может быть опасно
Если не видно разницы: Кто и для чего копирует известные бренды

Если не видно разницы: Кто и для чего копирует известные бренды
Масло «Баба Валя» и Valio, «Крошка-картошка» и «Мистер Картошка» — The Village узнал, кому такое паразитирование выгодно и чем оно может быть опасно

Где дешевле питьевой йогурт?
Где дешевле питьевой йогурт? The Village продолжает выяснять, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Где дешевле питьевой йогурт?

Где дешевле питьевой йогурт?
The Village продолжает выяснять, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы

Valio начала третью волну массовых сокращений из-за продовольственного эмбарго (обновлено)

Ранее финский концерн уже пересмотрел условия сотрудничества более чем с тысячей работников

Valio начала третью волну массовых сокращений из-за продовольственного эмбарго (обновлено)
Ранее финский концерн уже пересмотрел условия сотрудничества более чем с тысячей работников

Кто сокращает сотрудников
Кто сокращает сотрудников The Village вспомнил, кто объявил о сокращениях, и узнал у рекрутера, как выбирают кандидатов на увольнение и что с этими людьми происходит дальше
Кто сокращает сотрудников

Кто сокращает сотрудников
The Village вспомнил, кто объявил о сокращениях, и узнал у рекрутера, как выбирают кандидатов на увольнение и что с этими людьми происходит дальше

Как делают плавленый сыр

Как делают плавленый сырThe Village отправился на подмосковный завод Valio, чтобы узнать, как делают сыр Viola в «ванночках» и «треугольниках»

Как делают плавленый сыр

Как делают плавленый сыр
The Village отправился на подмосковный завод Valio, чтобы узнать, как делают сыр Viola в «ванночках» и «треугольниках»

Valio запускает производство йогуртов на заводе Ehrmann в Подмосковье

На предприятии будут выпускать йогурты с кусочками фруктов и ягод, питьевые йогурты с высоким содержанием фруктов, а также творог и творожные муссы

Valio запускает производство йогуртов на заводе Ehrmann в Подмосковье
На предприятии будут выпускать йогурты с кусочками фруктов и ягод, питьевые йогурты с высоким содержанием фруктов, а также творог и творожные муссы

Valio собираются расширить производство сыров в России

Концерн пытается сохранить свои позиции на местном рынке после введения продуктового эмбарго

Valio собираются расширить производство сыров в России
Концерн пытается сохранить свои позиции на местном рынке после введения продуктового эмбарго

В Россию ввезли первую после введения эмбарго партию продукции Valio

Первая партия безлактозного молока от финского производителя пересекла границу с Россией

В Россию ввезли первую после введения эмбарго партию продукции Valio
Первая партия безлактозного молока от финского производителя пересекла границу с Россией

Масло «Валя» в петербургском супермаркете

Масло «Валя» в руках посетителя петербургского супермаркета, слишком напоминающее масло Valio

Масло «Валя» в петербургском супермаркете
Масло «Валя» в руках посетителя петербургского супермаркета, слишком напоминающее масло Valio

Valio придётся повторно сократить штат из-за эмбарго

Работы лишатся от 140 до 210 работников компании

Valio придётся повторно сократить штат из-за эмбарго
Работы лишатся от 140 до 210 работников компании

Valio испытывает проблемы с поставкой безлактозного молока в Россию

Ситуация усугубляется тем, что это единственный поставщик такой продукции на российский рынок

Valio испытывает проблемы с поставкой безлактозного молока в Россию
Ситуация усугубляется тем, что это единственный поставщик такой продукции на российский рынок

Valio возобновляют поставки безлактозной продукции в Россию

Возобновление поставок в компании планируют начать 22 августа

Valio возобновляют поставки безлактозной продукции в Россию
Возобновление поставок в компании планируют начать 22 августа

В петербургских офисах Valio проходят обыски

Действия персонала компании ограничены

В петербургских офисах Valio проходят обыски
Действия персонала компании ограничены

Valio ищет новых поставщиков и отправляет часть сотрудников в вынужденный отпуск

Пока завод продолжает работать на финском сырье, которое было ввезено в Россию до введения ограничений на импорт

Valio ищет новых поставщиков и отправляет часть сотрудников в вынужденный отпуск
Пока завод продолжает работать на финском сырье, которое было ввезено в Россию до введения ограничений на импорт

Valio о своей дальнейшей работе в России

Финская компания Valio прокомментировала недавно введённые ограничения на импорт зарубежных продуктов

Valio о своей дальнейшей работе в России
Финская компания Valio прокомментировала недавно введённые ограничения на импорт зарубежных продуктов

Valio из-за санкций остановили производство для России

По словам гендиректора компании, финансовые последствия этого можно будет оценить позже

Valio из-за санкций остановили производство для России
По словам гендиректора компании, финансовые последствия этого можно будет оценить позже