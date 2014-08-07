Похожи ли упаковки масел «Валио» и «Баба Валя»?
Петербургское УФАС проводит опрос общественного мнения
Похожи ли упаковки масел «Валио» и «Баба Валя»? Петербургское УФАС проводит опрос общественного мнения
Если не видно разницы: Кто и для чего копирует известные бренды Масло «Баба Валя» и Valio, «Крошка-картошка» и «Мистер Картошка» — The Village узнал, кому такое паразитирование выгодно и чем оно может быть опасно
Где дешевле питьевой йогурт? The Village продолжает выяснять, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Valio начала третью волну массовых сокращений из-за продовольственного эмбарго (обновлено)
Ранее финский концерн уже пересмотрел условия сотрудничества более чем с тысячей работников
Valio начала третью волну массовых сокращений из-за продовольственного эмбарго (обновлено) Ранее финский концерн уже пересмотрел условия сотрудничества более чем с тысячей работников
Кто сокращает сотрудников The Village вспомнил, кто объявил о сокращениях, и узнал у рекрутера, как выбирают кандидатов на увольнение и что с этими людьми происходит дальше
Как делают плавленый сырThe Village отправился на подмосковный завод Valio, чтобы узнать, как делают сыр Viola в «ванночках» и «треугольниках»
Как делают плавленый сыр The Village отправился на подмосковный завод Valio, чтобы узнать, как делают сыр Viola в «ванночках» и «треугольниках»
Valio запускает производство йогуртов на заводе Ehrmann в Подмосковье
На предприятии будут выпускать йогурты с кусочками фруктов и ягод, питьевые йогурты с высоким содержанием фруктов, а также творог и творожные муссы
Valio запускает производство йогуртов на заводе Ehrmann в Подмосковье На предприятии будут выпускать йогурты с кусочками фруктов и ягод, питьевые йогурты с высоким содержанием фруктов, а также творог и творожные муссы
Valio собираются расширить производство сыров в России
Концерн пытается сохранить свои позиции на местном рынке после введения продуктового эмбарго
Valio собираются расширить производство сыров в России Концерн пытается сохранить свои позиции на местном рынке после введения продуктового эмбарго
В Россию ввезли первую после введения эмбарго партию продукции Valio
Первая партия безлактозного молока от финского производителя пересекла границу с Россией
В Россию ввезли первую после введения эмбарго партию продукции Valio Первая партия безлактозного молока от финского производителя пересекла границу с Россией
Масло «Валя» в петербургском супермаркете
Масло «Валя» в руках посетителя петербургского супермаркета, слишком напоминающее масло Valio
Масло «Валя» в петербургском супермаркете Масло «Валя» в руках посетителя петербургского супермаркета, слишком напоминающее масло Valio
Valio придётся повторно сократить штат из-за эмбарго
Работы лишатся от 140 до 210 работников компании
Valio придётся повторно сократить штат из-за эмбарго Работы лишатся от 140 до 210 работников компании
Valio испытывает проблемы с поставкой безлактозного молока в Россию
Ситуация усугубляется тем, что это единственный поставщик такой продукции на российский рынок
Valio испытывает проблемы с поставкой безлактозного молока в Россию Ситуация усугубляется тем, что это единственный поставщик такой продукции на российский рынок
Valio возобновляют поставки безлактозной продукции в Россию
Возобновление поставок в компании планируют начать 22 августа
Valio возобновляют поставки безлактозной продукции в Россию Возобновление поставок в компании планируют начать 22 августа
В петербургских офисах Valio проходят обыски Действия персонала компании ограничены
Valio ищет новых поставщиков и отправляет часть сотрудников в вынужденный отпуск
Пока завод продолжает работать на финском сырье, которое было ввезено в Россию до введения ограничений на импорт
Valio ищет новых поставщиков и отправляет часть сотрудников в вынужденный отпуск Пока завод продолжает работать на финском сырье, которое было ввезено в Россию до введения ограничений на импорт
Valio о своей дальнейшей работе в России
Финская компания Valio прокомментировала недавно введённые ограничения на импорт зарубежных продуктов