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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Правительство выделит еще 2 миллиарда рублей на поддержку валютных ипотечников

Разрабатываются мероприятия по дополнительной поддержке валютных заемщиков

Правительство выделит еще 2 миллиарда рублей на поддержку валютных ипотечников

Валютные ипотечники Абсолют Банка объявили голодовку

Сейчас в банке находятся 3 голодающих и 15 человек поддержки

Валютные ипотечники Абсолют Банка объявили голодовку

У Белого дома в Москве начали задерживать валютных ипотечников (обновлено)

Они пришли на запланированную встречу с министром финансов Антоном Силуановым, но их не пустили в здание

У Белого дома в Москве начали задерживать валютных ипотечников (обновлено)

Валютные заёмщики устроили голодовку в башне «Федерация» (обновлено)

В помещении остаются шесть человек

Валютные заёмщики устроили голодовку в башне «Федерация» (обновлено)

Как люди экономят и теряют деньги в кризис
Как люди экономят и теряют деньги в кризис The Village собрал лучшие истории о проблемах с деньгами и разных необычных способах их решения
Как люди экономят и теряют деньги в кризис

Как люди экономят и теряют деньги в кризис
The Village собрал лучшие истории о проблемах с деньгами и разных необычных способах их решения

Валютные заёмщики 5 марта проведут митинг

На митинг пригласили Дмитрия Медведева и Антона Силуанова

Валютные заёмщики 5 марта проведут митинг

Сбербанк реструктурирует всю валютную ипотеку

Об этом заявил руководитель банка Герман Греф

Сбербанк реструктурирует всю валютную ипотеку

Валютные ипотечники митингуют у Центробанка (обновлено)

Они требуют реструктуризации своих валютных кредитов в рублёвые по льготному курсу

Валютные ипотечники митингуют у Центробанка (обновлено)

Как мы перестали выплачивать валютную ипотеку
Как мы перестали выплачивать валютную ипотеку Многодетная семья валютных заёмщиков рассказала The Village о своей жизни после краха рубля
Как мы перестали выплачивать валютную ипотеку

Как мы перестали выплачивать валютную ипотеку
Многодетная семья валютных заёмщиков рассказала The Village о своей жизни после краха рубля