Правительство выделит еще 2 миллиарда рублей на поддержку валютных ипотечников
Разрабатываются мероприятия по дополнительной поддержке валютных заемщиков
Валютные ипотечники Абсолют Банка объявили голодовку
Сейчас в банке находятся 3 голодающих и 15 человек поддержки
У Белого дома в Москве начали задерживать валютных ипотечников (обновлено)
Они пришли на запланированную встречу с министром финансов Антоном Силуановым, но их не пустили в здание
Валютные заёмщики устроили голодовку в башне «Федерация» (обновлено)
В помещении остаются шесть человек
Как люди экономят и теряют деньги в кризис The Village собрал лучшие истории о проблемах с деньгами и разных необычных способах их решения
Валютные заёмщики 5 марта проведут митинг
На митинг пригласили Дмитрия Медведева и Антона Силуанова
Валютные ипотечники митингуют у Центробанка (обновлено)
Они требуют реструктуризации своих валютных кредитов в рублёвые по льготному курсу