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Новости

Правительство выделит еще 2 миллиарда рублей на поддержку валютных ипотечников

Разрабатываются мероприятия по дополнительной поддержке валютных заемщиков

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Новости

Правительство выделит еще 2 миллиарда рублей на поддержку валютных ипотечников Разрабатываются мероприятия по дополнительной поддержке валютных заемщиков

Ситуация

У Белого дома в Москве начали задерживать валютных ипотечников (обновлено)

Они пришли на запланированную встречу с министром финансов Антоном Силуановым, но их не пустили в здание

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Ситуация

У Белого дома в Москве начали задерживать валютных ипотечников (обновлено) Они пришли на запланированную встречу с министром финансов Антоном Силуановым, но их не пустили в здание

Как люди экономят и теряют деньги в кризис
Личный опыт
Как люди экономят и теряют деньги в кризисThe Village собрал лучшие истории о проблемах с деньгами и разных необычных способах их решения
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Как люди экономят и теряют деньги в кризис
Личный опыт

Как люди экономят и теряют деньги в кризис The Village собрал лучшие истории о проблемах с деньгами и разных необычных способах их решения

Как мы перестали выплачивать валютную ипотеку
Личный опыт
Как мы перестали выплачивать валютную ипотекуМногодетная семья валютных заёмщиков рассказала The Village о своей жизни после краха рубля
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Как мы перестали выплачивать валютную ипотеку
Личный опыт

Как мы перестали выплачивать валютную ипотеку Многодетная семья валютных заёмщиков рассказала The Village о своей жизни после краха рубля