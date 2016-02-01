Новости
Правительство выделит еще 2 миллиарда рублей на поддержку валютных ипотечников
Разрабатываются мероприятия по дополнительной поддержке валютных заемщиков
Новости
Правительство выделит еще 2 миллиарда рублей на поддержку валютных ипотечников Разрабатываются мероприятия по дополнительной поддержке валютных заемщиков
Ситуация
У Белого дома в Москве начали задерживать валютных ипотечников (обновлено)
Они пришли на запланированную встречу с министром финансов Антоном Силуановым, но их не пустили в здание
Ситуация
У Белого дома в Москве начали задерживать валютных ипотечников (обновлено) Они пришли на запланированную встречу с министром финансов Антоном Силуановым, но их не пустили в здание
Личный опыт
Как люди экономят и теряют деньги в кризисThe Village собрал лучшие истории о проблемах с деньгами и разных необычных способах их решения
Личный опыт
Как люди экономят и теряют деньги в кризис The Village собрал лучшие истории о проблемах с деньгами и разных необычных способах их решения
Личный опыт
Как мы перестали выплачивать валютную ипотекуМногодетная семья валютных заёмщиков рассказала The Village о своей жизни после краха рубля
Личный опыт