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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Фотоотчет: Как отмечали 10 лет Look At Media
Фотоотчет: Как отмечали 10 лет Look At Media Спойлер: очень #BXLAM
Фотоотчет: Как отмечали 10 лет Look At Media

Фотоотчет: Как отмечали 10 лет Look At Media
Спойлер: очень #BXLAM

#МеняНеВзяли: Пользователи делятся историями провалов при трудоустройстве

Известные представители СМИ вспоминают истории о том, как им где-то отказали

#МеняНеВзяли: Пользователи делятся историями провалов при трудоустройстве

Василий Эсманов уходит из управления Look At Media

При этом Эсманов останется сооснователем компании и будет участвовать в решении стратегических вопросов

Василий Эсманов уходит из управления Look At Media

Look At Media запускает англоязычное СМИ в Нью-Йорке

Новый проект издательского дома называется Hopes&Fears

Look At Media запускает англоязычное СМИ в Нью-Йорке

Василий Эсманов о приравнивании блогеров к СМИ

Сооснователь Look At Media составил шесть вопросов авторам законопроекта об изменении статуса популярных блогеров

Василий Эсманов о приравнивании блогеров к СМИ

Василий Эсманов об уравнивающей силе общественного транспорта Нью-Йорка

Сооснователь Look At Media рассказал в своём Facebook о нью-йоркских кластерах

Василий Эсманов об уравнивающей силе общественного транспорта Нью-Йорка

Василий Эсманов и Максим Кашулинский: Что творится с медиа?
Василий Эсманов и Максим Кашулинский: Что творится с медиа? Настоящее и будущее журналистики в беседе руководителей Look At Media и Slon.ru.
Василий Эсманов и Максим Кашулинский: Что творится с медиа?

Василий Эсманов и Максим Кашулинский: Что творится с медиа?
Настоящее и будущее журналистики в беседе руководителей Look At Media и Slon.ru.

Пусть говорят: Развитие территории «Красного Октября»
Пусть говорят: Развитие территории «Красного Октября» Город, бизнес и творческий кластер обсудили в институте «Стрелка» будущее «Красного Октября». The Village записал разговор целиком, а также собрал фотографии пространств и восстановил хронологию.
Пусть говорят: Развитие территории «Красного Октября»

Пусть говорят: Развитие территории «Красного Октября»
Город, бизнес и творческий кластер обсудили в институте «Стрелка» будущее «Красного Октября». The Village записал разговор целиком, а также собрал фотографии пространств и восстановил хронологию.

Сервисный центр: Комфортная страна или государство как сервис
Сервисный центр: Комфортная страна или государство как сервис Основатель Look At Me и The Village Василий Эсманов о том, что такое комфортная страна, какие требования надо выдвинуть и почему москвичи вышли на улицы.
Сервисный центр: Комфортная страна или государство как сервис

Сервисный центр: Комфортная страна или государство как сервис
Основатель Look At Me и The Village Василий Эсманов о том, что такое комфортная страна, какие требования надо выдвинуть и почему москвичи вышли на улицы.

Быть Василием Эсмановым
Быть Василием Эсмановым На этих выходных скандальную популярность обрел блог vasilyesmanov.com с непроверенными слухами и сплетнями.
Быть Василием Эсмановым

Быть Василием Эсмановым
На этих выходных скандальную популярность обрел блог vasilyesmanov.com с непроверенными слухами и сплетнями.

Люди без образования
Люди без образования Недавно прошел день студента, и мы решили поговорить с людьми, которые от звания "студент" добровольно отказались. Эти люди рассказали нам о том,&nbsp; что они делают сейчас, насколько важно образование в России и куда девать свой диплом.
Люди без образования

Люди без образования
Недавно прошел день студента, и мы решили поговорить с людьми, которые от звания "студент" добровольно отказались. Эти люди рассказали нам о том,&nbsp; что они делают сейчас, насколько важно образование в России и куда девать свой диплом.