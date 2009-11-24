#МеняНеВзяли: Пользователи делятся историями провалов при трудоустройстве
Известные представители СМИ вспоминают истории о том, как им где-то отказали
#МеняНеВзяли: Пользователи делятся историями провалов при трудоустройстве Известные представители СМИ вспоминают истории о том, как им где-то отказали
Василий Эсманов уходит из управления Look At Media
При этом Эсманов останется сооснователем компании и будет участвовать в решении стратегических вопросов
Василий Эсманов уходит из управления Look At Media При этом Эсманов останется сооснователем компании и будет участвовать в решении стратегических вопросов
Look At Media запускает англоязычное СМИ в Нью-Йорке
Новый проект издательского дома называется Hopes&Fears
Look At Media запускает англоязычное СМИ в Нью-Йорке Новый проект издательского дома называется Hopes&Fears
Василий Эсманов о приравнивании блогеров к СМИ
Сооснователь Look At Media составил шесть вопросов авторам законопроекта об изменении статуса популярных блогеров
Василий Эсманов о приравнивании блогеров к СМИ Сооснователь Look At Media составил шесть вопросов авторам законопроекта об изменении статуса популярных блогеров
Василий Эсманов об уравнивающей силе общественного транспорта Нью-Йорка
Сооснователь Look At Media рассказал в своём Facebook о нью-йоркских кластерах
Василий Эсманов об уравнивающей силе общественного транспорта Нью-Йорка Сооснователь Look At Media рассказал в своём Facebook о нью-йоркских кластерах
Василий Эсманов и Максим Кашулинский: Что творится с медиа? Настоящее и будущее журналистики в беседе руководителей Look At Media и Slon.ru.
Василий Эсманов и Максим Кашулинский: Что творится с медиа? Настоящее и будущее журналистики в беседе руководителей Look At Media и Slon.ru.
Пусть говорят: Развитие территории «Красного Октября» Город, бизнес и творческий кластер обсудили в институте «Стрелка» будущее «Красного Октября». The Village записал разговор целиком, а также собрал фотографии пространств и восстановил хронологию.
Пусть говорят: Развитие территории «Красного Октября» Город, бизнес и творческий кластер обсудили в институте «Стрелка» будущее «Красного Октября». The Village записал разговор целиком, а также собрал фотографии пространств и восстановил хронологию.
Сервисный центр: Комфортная страна или государство как сервис Основатель Look At Me и The Village Василий Эсманов о том, что такое комфортная страна, какие требования надо выдвинуть и почему москвичи вышли на улицы.
Сервисный центр: Комфортная страна или государство как сервис Основатель Look At Me и The Village Василий Эсманов о том, что такое комфортная страна, какие требования надо выдвинуть и почему москвичи вышли на улицы.
Быть Василием Эсмановым На этих выходных скандальную популярность обрел блог vasilyesmanov.com с непроверенными слухами и сплетнями.
Быть Василием Эсмановым На этих выходных скандальную популярность обрел блог vasilyesmanov.com с непроверенными слухами и сплетнями.
Люди без образования Недавно прошел день студента, и мы решили поговорить с людьми, которые от звания "студент" добровольно отказались. Эти люди рассказали нам о том, что они делают сейчас, насколько важно образование в России и куда девать свой диплом.