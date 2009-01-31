Четвертый зимний велопарад все же состоится. Но уже в Подмосковье
Точка сбора — подмосковный Королев. Протяженность маршрута составит 12 километров
Журнал Velonation объявил конкурс иллюстраций в поддержку велопарадов
Активисты решили привлечь внимание к отказу Дептранса проводить велопарады вместе с проектом Let's Bike It!
В Москве 25 марта перекроют дороги из-за велопробега
Он приурочен к экологической акции «Час Земли»
В Москве состоится исторический пробег на ретровелосипедах
Маршрут проложат на участке от Крымского моста до Воробьёвых гор
В Москве пройдет благотворительный велозаезд «ТеатрРалли»
Мероприятие запланировано на 11 сентября — заезд стартует от сада «Эрмитаж» в 10:30
В Москве в «Час Земли» отключат подсветку более тысячи зданий
В том числе без подсветки останется «Москва-Сити»
В Москве пройдёт зимняя акция «На работу на велосипеде»
Участники акции получат бонусы в кафе, парикмахерских и других заведениях города
На ВДНХ пройдёт парад ретровелосипедов
Сбор участников начнётся в 13:00 возле павильона № 67 «Карелия»
Фестиваль Холи, исторический велопробег, «Ламбада-маркет» и ещё 15 событий «Театральный демарш», фестиваль музеев, выставка бездомных собак и закрытие World Press Photo среди заметных событий этих выходных
В «Сокольниках» пройдёт ретровелопробег
В программе мероприятия – велопробег, чаепитие и конкурсы