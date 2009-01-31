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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На набережных Москвы-реки пройдет зимний велопробег

Организуют мероприятие выпускники РЭУ

На набережных Москвы-реки пройдет зимний велопробег

Четвертый зимний велопарад все же состоится. Но уже в Подмосковье

Точка сбора — подмосковный Королев. Протяженность маршрута составит 12 километров

Четвертый зимний велопарад все же состоится. Но уже в Подмосковье

Журнал Velonation объявил конкурс иллюстраций в поддержку велопарадов

Активисты решили привлечь внимание к отказу Дептранса проводить велопарады вместе с проектом Let's Bike It!

Журнал Velonation объявил конкурс иллюстраций в поддержку велопарадов

В Москве 25 марта перекроют дороги из-за велопробега

Он приурочен к экологической акции «Час Земли»

В Москве 25 марта перекроют дороги из-за велопробега

Исторический велопробег в Москве

Участники проехали от Крымского моста до Воробьёвых гор

Исторический велопробег в Москве

В Москве состоится исторический пробег на ретровелосипедах

Маршрут проложат на участке от Крымского моста до Воробьёвых гор

В Москве состоится исторический пробег на ретровелосипедах

В Москве пройдет благотворительный велозаезд «ТеатрРалли»

Мероприятие запланировано на 11 сентября — заезд стартует от сада «Эрмитаж» в 10:30

В Москве пройдет благотворительный велозаезд «ТеатрРалли»

В Москве в «Час Земли» отключат подсветку более тысячи зданий

В том числе без подсветки останется «Москва-Сити»

В Москве в «Час Земли» отключат подсветку более тысячи зданий

В Москве пройдёт зимняя акция «На работу на велосипеде»

Участники акции получат бонусы в кафе, парикмахерских и других заведениях города

В Москве пройдёт зимняя акция «На работу на велосипеде»

На ВДНХ пройдёт парад ретровелосипедов

Сбор участников начнётся в 13:00 возле павильона № 67 «Карелия»

На ВДНХ пройдёт парад ретровелосипедов

Фестиваль Холи, исторический велопробег, «Ламбада-маркет» и ещё 15 событий
Фестиваль Холи, исторический велопробег, «Ламбада-маркет» и ещё 15 событий «Театральный демарш», фестиваль музеев, выставка бездомных собак и закрытие World Press Photo среди заметных событий этих выходных
Фестиваль Холи, исторический велопробег, «Ламбада-маркет» и ещё 15 событий

Фестиваль Холи, исторический велопробег, «Ламбада-маркет» и ещё 15 событий
«Театральный демарш», фестиваль музеев, выставка бездомных собак и закрытие World Press Photo среди заметных событий этих выходных

В «Сокольниках» пройдёт ретровелопробег

В программе мероприятия – велопробег, чаепитие и конкурсы

В «Сокольниках» пройдёт ретровелопробег

Велозаезд Let's bike it! перенесли из-за съезда «Единой России» Запланированный на субботу велозаезд в рамках Недели альтернативных видов транспорта запретила Федеральная служба охраны.

Велозаезд Let's bike it! перенесли из-за съезда «Единой России»

Твидовый велопробег Такого ещё не было! Если Критическая Масса уже успела распространиться по всему миру, обзавестись сторонниками и противниками, вызвать жаркие дискуссии и стать относительно привычным в городской среде событием, то первый Твидовый велопробег (Tweed Run) прошёл в Лондоне только в прошлую субботу!

Твидовый велопробег