Велопарад Let's bike it!: Чего не хватает велосипедистам в городе Сергей Капков, Максим Ликсутов и другие участники воскресного велопарада о дорожках, неадекватных автомобилистах и о том, можно ли использовать велосипед в Москве в качестве транспорта.