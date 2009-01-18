Минтранс хочет создать на дорогах зоны для велосипедистов
Водители смогут ехать в этой зоне не быстрее 20 километров в час
На девяти центральных улицах Москвы появятся велодорожки
Велодорожка на Бульварном кольце заработает уже в конце июня
Вступили в силу новые правила дорожного движения для велосипедистов
Правительство внесло поправки в правила движения для велосипедистов
Велопарад Let's bike it!: Чего не хватает велосипедистам в городе Сергей Капков, Максим Ликсутов и другие участники воскресного велопарада о дорожках, неадекватных автомобилистах и о том, можно ли использовать велосипед в Москве в качестве транспорта.
Велопарад Let's bike it!: Чего не хватает велосипедистам в городе Сергей Капков, Максим Ликсутов и другие участники воскресного велопарада о дорожках, неадекватных автомобилистах и о том, можно ли использовать велосипед в Москве в качестве транспорта.
Велодорожки свяжут соседние районы Москвы Московские власти значительно расширили программу развития велотранспорта: уже в следующем году планируют создать 84 километра велодорожек.
У метро «Университет» появились первые велополосы Спецполосы для велосипедов открылись на дублёре проспекта Вернадского.
Парк 850-летия Москвы реконструируют в 2012 году В Марьино появятся теннисные корты, велосипедные дорожки и аттракционы
До 2016 года в Москве появится 150 км велодорожек и 10 тысяч велопарковочных мест В целях борьбы с пробками, московские власти намерены развивать велосипедный транспорт
Твоя собственная велосипедная дорожка Всем, конечно, известны преимущества велосипеда перед городским транспортом: отсутствие пробок, отсутствие необходимости в топливе, экологически-безопасный, да ещё и поддерживает здоровье. Постепенно многие россияне переходят на этот вид транспорта, однако отсутствие велосипедных дорожек, вследствие нежилания государства финансировать их появление, создаёт ощутимый барьер для...