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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Минтранс хочет создать на дорогах зоны для велосипедистов

Водители смогут ехать в этой зоне не быстрее 20 километров в час

Минтранс хочет создать на дорогах зоны для велосипедистов

На Кремлёвском кольце появится велополоса

Её проектирование начнётся в 2017 году

На Кремлёвском кольце появится велополоса

На девяти центральных улицах Москвы появятся велодорожки

Велодорожка на Бульварном кольце заработает уже в конце июня

На девяти центральных улицах Москвы появятся велодорожки

Вступили в силу новые правила дорожного движения для велосипедистов

Правительство внесло поправки в правила движения для велосипедистов

Вступили в силу новые правила дорожного движения для велосипедистов

Велопарад Let's bike it!: Чего не хватает велосипедистам в городе
Велопарад Let's bike it!: Чего не хватает велосипедистам в городе Сергей Капков, Максим Ликсутов и другие участники воскресного велопарада о дорожках, неадекватных автомобилистах и о том, можно ли использовать велосипед в Москве в качестве транспорта.
Велопарад Let's bike it!: Чего не хватает велосипедистам в городе

Велопарад Let's bike it!: Чего не хватает велосипедистам в городе
Сергей Капков, Максим Ликсутов и другие участники воскресного велопарада о дорожках, неадекватных автомобилистах и о том, можно ли использовать велосипед в Москве в качестве транспорта.

Велодорожки свяжут соседние районы Москвы Московские власти значительно расширили программу развития велотранспорта: уже в следующем году планируют создать 84 километра велодорожек.

Велодорожки свяжут соседние районы Москвы

У метро «Университет» появились первые велополосы Спецполосы для велосипедов открылись на дублёре проспекта Вернадского.

У метро «Университет» появились первые велополосы

Парк 850-летия Москвы реконструируют в 2012 году В Марьино появятся теннисные корты, велосипедные дорожки и аттракционы

Парк 850-летия Москвы реконструируют в 2012 году

До 2016 года в Москве появится 150 км велодорожек и 10 тысяч велопарковочных мест В целях борьбы с пробками, московские власти намерены развивать велосипедный транспорт

До 2016 года в Москве появится 150 км велодорожек и 10 тысяч велопарковочных мест

Твоя собственная велосипедная дорожка Всем, конечно, известны преимущества велосипеда перед городским транспортом: отсутствие пробок, отсутствие необходимости в топливе, экологически-безопасный, да ещё и поддерживает здоровье. Постепенно многие россияне переходят на этот вид транспорта, однако отсутствие велосипедных дорожек, вследствие нежилания государства финансировать их появление, создаёт ощутимый барьер для...

Твоя собственная велосипедная дорожка