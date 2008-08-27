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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Дроны будут следить за соблюдением правил на летних верандах

Штраф может прилететь буквально с неба

Дроны будут следить за соблюдением правил на летних верандах

На веранде Powerhouse в день выборов пройдет Garage Sale

В программе — диджей-сеты, распродажа винтажа и еда

На веранде Powerhouse в день выборов пройдет Garage Sale

В ресторане Jamie’s Italian открылась летняя веранда

К открытию шеф-повар ресторана разработал авторский сет закусок

В ресторане Jamie’s Italian открылась летняя веранда

Первые московские веранды сезона
Первые московские веранды сезона The Village рассказывает о первых верандах, которые уже успели открыться в Москве к началу тёплого сезона
Первые московские веранды сезона

Первые московские веранды сезона
The Village рассказывает о первых верандах, которые уже успели открыться в Москве к началу тёплого сезона

В Vino Cafe Club Veritas открылась ледяная веранда

На веранде разместились столы изо льда и стулья, а также ледяная барная стойка

В Vino Cafe Club Veritas открылась ледяная веранда

На Даниловском рынке откроется веранда по проекту бюро Wowhaus

Терраса будет работать каждый день по режиму Даниловского рынка, то есть с 08:00 до 21:00

На Даниловском рынке откроется веранда по проекту бюро Wowhaus

Еда в Delicatessen по воскресеньям

Delicatessen начинают работать по воскресеньям в интересном формате

Еда в Delicatessen по воскресеньям

Еда в парке Горького: 33 кафе, ресторана и киоска
Еда в парке Горького: 33 кафе, ресторана и киоска «Хачапури», Fresh, «Булка», «Пуэропорт», «Лебединое озеро», Shawarma Republic, La Boule и ещё 26 мест — The Village узнал, кто и чем кормит людей в парке Горького.
Еда в парке Горького: 33 кафе, ресторана и киоска

Еда в парке Горького: 33 кафе, ресторана и киоска
«Хачапури», Fresh, «Булка», «Пуэропорт», «Лебединое озеро», Shawarma Republic, La Boule и ещё 26 мест — The Village узнал, кто и чем кормит людей в парке Горького.

ArteFAQ Место достойное посещения современных, аристократичных, интеллектуальных, креативных и общительных…

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