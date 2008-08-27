Дроны будут следить за соблюдением правил на летних верандах
Штраф может прилететь буквально с неба
На веранде Powerhouse в день выборов пройдет Garage Sale
В программе — диджей-сеты, распродажа винтажа и еда
В ресторане Jamie’s Italian открылась летняя веранда
К открытию шеф-повар ресторана разработал авторский сет закусок
Первые московские веранды сезона The Village рассказывает о первых верандах, которые уже успели открыться в Москве к началу тёплого сезона
Первые московские веранды сезона The Village рассказывает о первых верандах, которые уже успели открыться в Москве к началу тёплого сезона
В Vino Cafe Club Veritas открылась ледяная веранда
На веранде разместились столы изо льда и стулья, а также ледяная барная стойка
На Даниловском рынке откроется веранда по проекту бюро Wowhaus
Терраса будет работать каждый день по режиму Даниловского рынка, то есть с 08:00 до 21:00
Еда в Delicatessen по воскресеньям
Delicatessen начинают работать по воскресеньям в интересном формате
Еда в парке Горького: 33 кафе, ресторана и киоска «Хачапури», Fresh, «Булка», «Пуэропорт», «Лебединое озеро», Shawarma Republic, La Boule и ещё 26 мест — The Village узнал, кто и чем кормит людей в парке Горького.
Еда в парке Горького: 33 кафе, ресторана и киоска «Хачапури», Fresh, «Булка», «Пуэропорт», «Лебединое озеро», Shawarma Republic, La Boule и ещё 26 мест — The Village узнал, кто и чем кормит людей в парке Горького.
ArteFAQ Место достойное посещения современных, аристократичных, интеллектуальных, креативных и общительных…