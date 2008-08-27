Еда в парке Горького: 33 кафе, ресторана и киоска «Хачапури», Fresh, «Булка», «Пуэропорт», «Лебединое озеро», Shawarma Republic, La Boule и ещё 26 мест — The Village узнал, кто и чем кормит людей в парке Горького.