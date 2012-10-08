Город
В Шереметьеве будут показывать видеоролики про пьяных «дебоширов»
Ролики продемонстрируют «последствия некорректного поведения» в аэропорту и на борту воздушного судна
Город
В Шереметьеве будут показывать видеоролики про пьяных «дебоширов» Ролики продемонстрируют «последствия некорректного поведения» в аэропорту и на борту воздушного судна
Город
На фасадах домов-«книжек» на Новом Арбате покажут ролики к юбилею Победы
В частности, там можно будет увидеть фотографию водружения знамени победы над Рейхстагом
Город
На фасадах домов-«книжек» на Новом Арбате покажут ролики к юбилею Победы В частности, там можно будет увидеть фотографию водружения знамени победы над Рейхстагом
Город
В кафе начали показывать ролики о гепатите c Масяней в главной роли
Организатором акции выступил фонд «Вместе против гепатита»
Город
В кафе начали показывать ролики о гепатите c Масяней в главной роли Организатором акции выступил фонд «Вместе против гепатита»
Ситуация
МВД запустило рекламу ОМОНа
В интернете появились видеоролики, рекламирующие спецотряд ОМОН под девизом «Мы защитим ваших детей. Любой ценой».
Ситуация
МВД запустило рекламу ОМОНа В интернете появились видеоролики, рекламирующие спецотряд ОМОН под девизом «Мы защитим ваших детей. Любой ценой».
Туризм
Москву будут рекламировать как безопасный город
Для международных телеканалов закажут видеоролики, рекламирующие Москву как безопасный город.
Туризм