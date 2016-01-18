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Lao Lee проведет фестиваль фо На празднике представят восемь новых вариантов супа
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Во вьетнамском кафе PhoBo пройдет вечеринка в стиле 2000-х Дресс-код — наряды тех лет
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Lao Lee в течение месяца откроет четыре новые точки
Одно из заведений вернется в историческое помещение на Миусской площади
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Lao Lee в течение месяца откроет четыре новые точки Одно из заведений вернется в историческое помещение на Миусской площади
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«Кофемания» открыла вьетнамский ресторан уличной еды «Фó Фа»
Новое заведение находится на Усачевском рынке
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«Кофемания» открыла вьетнамский ресторан уличной еды «Фó Фа» Новое заведение находится на Усачевском рынке
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Кафе-бар Nhà в Столешниковом переулке Новое место владельцев Lao Lee
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На Даниловском рынке открылось кафе вьетнамской кухни «Bô»
В меню — классика вьетнамской уличной еды
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