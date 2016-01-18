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Новости

Lao Lee проведет фестиваль фо

На празднике представят восемь новых вариантов супа

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Новости

Lao Lee проведет фестиваль фо На празднике представят восемь новых вариантов супа

Новости

Во вьетнамском кафе PhoBo пройдет вечеринка в стиле 2000-х

Дресс-код — наряды тех лет

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Новости

Во вьетнамском кафе PhoBo пройдет вечеринка в стиле 2000-х Дресс-код — наряды тех лет

Новости

Lao Lee в течение месяца откроет четыре новые точки

Одно из заведений вернется в историческое помещение на Миусской площади

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Lao Lee в течение месяца откроет четыре новые точки Одно из заведений вернется в историческое помещение на Миусской площади

Новости

«Кофемания» открыла вьетнамский ресторан уличной еды «Фó Фа»

Новое заведение находится на Усачевском рынке

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Новости

«Кофемания» открыла вьетнамский ресторан уличной еды «Фó Фа» Новое заведение находится на Усачевском рынке

Кафе-бар Nhà в Столешниковом переулке
Место
Кафе-бар Nhà в Столешниковом переулкеНовое место владельцев Lao Lee
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Кафе-бар Nhà в Столешниковом переулке
Место

Кафе-бар Nhà в Столешниковом переулке Новое место владельцев Lao Lee

Новое место

На Даниловском рынке открылось кафе вьетнамской кухни «Bô»

В меню — классика вьетнамской уличной еды

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Новое место

На Даниловском рынке открылось кафе вьетнамской кухни «Bô» В меню — классика вьетнамской уличной еды