Сенаторы предложили усилить контроль за воинским учетом призывников
Новый законопроект направлен на иногородних студентов, обучающихся в Москве и Санкт-Петербурге
Сенаторы предложили усилить контроль за воинским учетом призывников Новый законопроект направлен на иногородних студентов, обучающихся в Москве и Санкт-Петербурге
В ФСБ раскритиковали идею создания пилотных зон для тестирования «закона Яровой»
В спецслужбе считают, что все необходимое для реализации антитеррористического пакета законов уже есть
В ФСБ раскритиковали идею создания пилотных зон для тестирования «закона Яровой» В спецслужбе считают, что все необходимое для реализации антитеррористического пакета законов уже есть
«Ростех» предлагает создать единый центр хранения переписки россиян
По мнению корпорации, это снизит затраты на реализацию «пакета Яровой»
«Ростех» предлагает создать единый центр хранения переписки россиян По мнению корпорации, это снизит затраты на реализацию «пакета Яровой»
Сколько россиян ничего не слышали о «законах Яровой»
Внимательно следили за принятием «пакета Яровой» 10 % опрошенных
Сколько россиян ничего не слышали о «законах Яровой» Внимательно следили за принятием «пакета Яровой» 10 % опрошенных
«Просто отвратительно»: Москвичи — о «пакете Яровой» The Village поговорил с прохожими у Госдумы о резонансном «пакете Яровой» и содержащихся в нём антитеррористических мерах
Правительство одобрило законопроект об ограничении выезда россиян за границу (обновлено)
Если закон примут, власти России будут иметь право запрещать гражданам России выезд из страны на основании подозрения в совершении преступлений экстремистской направленности