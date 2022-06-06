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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кринж дня: Треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца

Кринж дня: Треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца

Опрос: Половина россиян выступила за мирные переговоры с Украиной

Опрос: Половина россиян выступила за мирные переговоры с Украиной

Можно ли верить опросам об отношении россиян к происходящему в Украине
Исследование
6 июня 2022

Можно ли верить опросам об отношении россиян к происходящему в Украине

Россияне стали меньше доверять телевидению
Опрос
11 мая 2022

Россияне стали меньше доверять телевидению

Каждый десятый россиянин хотел бы переехать в другую страну
Опрос
6 апреля 2022

Каждый десятый россиянин хотел бы переехать в другую страну

Цифра дня
25 марта 2022

Сколько россиян верят, что уход западных компаний из страны не отразится на качестве их жизни

Вещи, от которых россиянам отказаться труднее всего
Опрос
8 февраля 2022

Вещи, от которых россиянам отказаться труднее всего

2 февраля 2022

«Голос»: В России 10-11 миллионов человек лишены права избираться

Опрос
24 января 2022

Большинство россиян считают, что необходимо ограничивать приток трудовых мигрантов

Цифра дня
16 января 2022

Сколько россиян в пандемию начали экономить на всем

Опрос
10 января 2022

Помогите узнать, что было сделано в России для экологии в 2021 году 

Список
29 декабря 2021

Человек года, самое важное событие и другие итоги 2021 года от «Левада-центра»

Опрос
29 декабря 2021

Россияне боятся вакцинации и QR-кодов больше самого коронавируса

Цифра дня
15 декабря 2021

Сколько россиян никогда не пользовались интернетом

Как россияне будут праздновать Новый год
Опрос
7 декабря 2021

Как россияне будут праздновать Новый год

Над чем нельзя шутить по мнению россиян
Опрос
6 декабря 2021

Над чем нельзя шутить по мнению россиян

Цифра дня
6 декабря 2021

Сколько врачей выступают против законопроектов о QR-кодах

Цифра дня
12 ноября 2021

Сколько россиян ничего не слышали про СМИ-иноагентов

Опрос
29 октября 2021

Каждый пятый россиянин считает пытки допустимыми

Цифра дня
20 октября 2021

Сколько россиян считают, что в России невозможно жить, не нарушая закон

Опрос
20 октября 2021

Половине россиян для «нормальной жизни» нужен доход в 40–70 тысяч рублей

Опрос
6 октября 2021

Почти половина россиян сочли выборы в Госдуму нечестными. Это максимум с 2011 года

Опрос
23 июля 2021

Почти половина россиян не едят фастфуд

Опрос
9 июля 2021

Треть россиян одобряет признание ФБК экстремистами

Цифра дня
6 июля 2021

Сколько россиян считают свою работу идеальной

Россияне верят интернету больше, чем врачам
Опрос
28 июня 2021

Россияне верят интернету больше, чем врачам

Сколько россиян следят за ценами на бензин
Опрос
25 июня 2021

Сколько россиян следят за ценами на бензин

Сколько россиян переносят аномальную жару без последствий
Опрос
24 июня 2021

Сколько россиян переносят аномальную жару без последствий

Цифра дня
23 июня 2021

Сколько россиян поддерживают обязательную вакцинацию против коронавируса в Московском регионе

Самые выдающиеся личности в истории, по мнению россиян
Рейтинг
21 июня 2021

Самые выдающиеся личности в истории, по мнению россиян

Опрос
21 июня 2021

Сколько россиян уверены, что их коллеги зарабатывают больше на такой же должности

Опрос
15 июня 2021

Жители каких городов России хотели бы видеть больше туристов в своих регионах

Опрос
23 апреля 2021

Больше половины россиян предпочитают бумажные книги

Цифра дня
20 апреля 2021

Сколько россиян верят в то, что феминитивы смогут прижиться в русском языке

Исследование
7 апреля 2021

Москвичи за год пандемии стали больше спать и в два раза чаще медитировать

Опрос
1 марта 2021

Вакциной «Спутник V» не хотят прививаться две трети россиян, а 64 % опрошенных верят, что вирус создан искусственно

Опрос
18 февраля 2021

Более половины россиян готовы платить дополнительные налоги и сборы

Рейтинг
12 февраля 2021

Какие события января запомнились россиянам больше всего

Цифра дня
10 февраля 2021

Сколько россиян ждут новых политических протестов

Опрос
9 февраля 2021

Большинство россиян экономят в путешествиях на сувенирах и подарках

Опрос
7 февраля 2021

Каждый восьмой россиянин перед собеседованием соблюдает ритуалы, которые приносят удачу

Опрос
1 февраля 2021

Больше половины россиян учитывают предсказания гороскопов, когда планируют важные события

Опрос
21 января 2021

Большинство россиян сталкивались с недобросовестными работодателями

Опрос
20 января 2021

SuperJob: 59 % россиян выступают против введения ковид-паспортов

Треть ресторанов в России считают себя dog-friendly
Опрос
16 января 2021

Треть ресторанов в России считают себя dog-friendly

Опрос
6 января 2021

Только 6 % россиян надеются на экономическое процветание в 2021 году. 47 % готовятся к проблемам

Опрос
24 декабря 2020

Почти треть россиян считают, что отравление Навального — инсценировка

Популярность Путина среди москвичей упала на 14 % за два года
Опрос
22 декабря 2020

Популярность Путина среди москвичей упала на 14 % за два года

Опрос
19 декабря 2020

Больше половины любителей ЗОЖ откажутся от правильного питания во время праздников

Опрос
17 декабря 2020

Больше трети россиян испытали трудности с покупкой лекарств в последние два месяца

Опрос
15 декабря 2020

Каждый пятый россиянин хочет заняться блогерством на пенсии

Опрос
12 декабря 2020

«1984» и «Любовь во время чумы» — с какими книгами у россиян ассоциируется этот год

Большинство россиян хотят отдыхать 31 декабря
Опрос
9 декабря 2020

Большинство россиян хотят отдыхать 31 декабря

Исследование
7 декабря 2020

Россияне стали требовательнее к государству и увереннее в том, что могут поменять обстоятельства

4 декабря 2020

Почти две трети россиян не одобряют работу чиновников. Пескова это расстроило

Опрос
3 декабря 2020

Большинство россиян поддерживают отмену новогодних гуляний из-за пандемии

Опрос
28 ноября 2020

У зумеров, которые следят за лайками на своих публикациях, в среднем больше друзей

Опрос
24 ноября 2020

Компании, возглавляемые женщинами, сильнее других пострадали от пандемии

Опрос
24 ноября 2020

Больше 60 % российских компаний откажутся от корпоративов

Опрос
22 ноября 2020

Больше трети женщин, потерявших работу в пандемию, так и не нашли ее

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