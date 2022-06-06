Цифра дня
25 марта 2022
Сколько россиян верят, что уход западных компаний из страны не отразится на качестве их жизни
Опрос
24 января 2022
Большинство россиян считают, что необходимо ограничивать приток трудовых мигрантов
Опрос
6 октября 2021
Почти половина россиян сочли выборы в Госдуму нечестными. Это максимум с 2011 года
Цифра дня
23 июня 2021
Сколько россиян поддерживают обязательную вакцинацию против коронавируса в Московском регионе
Опрос
1 марта 2021
Вакциной «Спутник V» не хотят прививаться две трети россиян, а 64 % опрошенных верят, что вирус создан искусственно
Опрос
7 февраля 2021
Каждый восьмой россиянин перед собеседованием соблюдает ритуалы, которые приносят удачу
Опрос
1 февраля 2021
Больше половины россиян учитывают предсказания гороскопов, когда планируют важные события
Опрос
6 января 2021
Только 6 % россиян надеются на экономическое процветание в 2021 году. 47 % готовятся к проблемам
Опрос
19 декабря 2020
Больше половины любителей ЗОЖ откажутся от правильного питания во время праздников
Опрос
17 декабря 2020
Больше трети россиян испытали трудности с покупкой лекарств в последние два месяца
Опрос
12 декабря 2020
«1984» и «Любовь во время чумы» — с какими книгами у россиян ассоциируется этот год
Исследование
7 декабря 2020
Россияне стали требовательнее к государству и увереннее в том, что могут поменять обстоятельства
Опрос
28 ноября 2020