«РБК»: Банки перестали получать деньги на продвижение карт «Мир», потому что в России нет конкуренции
«РБК»: Банки перестали получать деньги на продвижение карт «Мир», потому что в России нет конкуренции
Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают И в каких банках можно оформить карты с Union Pay и JCB
Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Это позволит уберечь себя от утечки данных
Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов Это позволит уберечь себя от утечки данных
Владельцам карты «Мир» разрешили снимать наличные на кассах «Вкусвилла» (обновлено)
Раньше услуга была доступна только для клиентов Visa и Mastercard
Владельцам карты «Мир» разрешили снимать наличные на кассах «Вкусвилла» (обновлено) Раньше услуга была доступна только для клиентов Visa и Mastercard
Visa запустила в Москве сервис безналичных чаевых
Пока он работает в тестовом режиме в одном заведении
Visa запустила в Москве сервис безналичных чаевых Пока он работает в тестовом режиме в одном заведении
Visa и Mastercard уйдут из России из-за нового законопроекта (обновлено)
В этом случае их карты перестанут работать за рубежом
Visa и Mastercard уйдут из России из-за нового законопроекта (обновлено) В этом случае их карты перестанут работать за рубежом
У Visa и Mastercard потребуют локализовать сервисы безопасности интернет-платежей
Изменение может затронуть протокол 3D Secure, который обеспечивает дополнительную безопасность при оплате картой в интернете
У Visa и Mastercard потребуют локализовать сервисы безопасности интернет-платежей Изменение может затронуть протокол 3D Secure, который обеспечивает дополнительную безопасность при оплате картой в интернете
«РБК»: Visa обсуждает с банками запуск переводов за рубеж по номеру телефона
Какой будет комиссия, пока не известно
«РБК»: Visa обсуждает с банками запуск переводов за рубеж по номеру телефона Какой будет комиссия, пока не известно
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Их выпуск обходится в два раза дороже, но приносит платежным системам дополнительную выручку
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты Их выпуск обходится в два раза дороже, но приносит платежным системам дополнительную выручку
Клиенты Cбербанка с июля смогут снимать деньги на кассах магазинов
Максимальная сумма выдачи — 5 тысяч рублей
Клиенты Cбербанка с июля смогут снимать деньги на кассах магазинов Максимальная сумма выдачи — 5 тысяч рублей
Visa собирается запустить в России технологию приема бесконтактных платежей с телефона
Смартфоны смогут работать в качестве платежного терминала
Visa собирается запустить в России технологию приема бесконтактных платежей с телефона Смартфоны смогут работать в качестве платежного терминала
Visa увеличит лимит на покупки без ПИН-кода Лимит повысят с одной тысячи до трех
«Ведомости»: Visa намерена запустить в России оплату по QR-коду
Система удешевит прием карт для малого и среднего бизнеса
«Ведомости»: Visa намерена запустить в России оплату по QR-коду Система удешевит прием карт для малого и среднего бизнеса
Клиенты Visa смогут снимать деньги на кассах магазинов Сервис начнут тестировать в апреле
В каких странах россияне потратили больше всего на новогодних каникулах
Данные о расходах россиян изучила платежная система Visa
В каких странах россияне потратили больше всего на новогодних каникулах Данные о расходах россиян изучила платежная система Visa
Visa разрешила переводить деньги с карты на карту по номеру телефона
Пока что к системе подключены ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф-банк и «Хоум кредит»
Visa разрешила переводить деньги с карты на карту по номеру телефона Пока что к системе подключены ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф-банк и «Хоум кредит»
Visa и MasterCard запустят денежные переводы по номеру телефона
Сейчас осуществлять такие переводы можно только между счетами клиентов одного банка
Visa и MasterCard запустят денежные переводы по номеру телефона Сейчас осуществлять такие переводы можно только между счетами клиентов одного банка
Медиаимперия Маска, согласие умереть за бессмертие и робопчелы
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Медиаимперия Маска, согласие умереть за бессмертие и робопчелы Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Visa и MasterCard отстранены от российских технологий
Компании исключили из «Финтеха» через две недели после вступления
Visa и MasterCard отстранены от российских технологий Компании исключили из «Финтеха» через две недели после вступления
Как лучше расплачиваться картой за рубежом? Вместе с экспертом разбираемся в тонкостях конвертации валют и выясняем, какую карту лучше взять с собой в отпуск
Восемь российских банков будут сотрудничать с Android Pay по картам Visa
Точная дата запуска Android Pay в России пока не известна
Восемь российских банков будут сотрудничать с Android Pay по картам Visa Точная дата запуска Android Pay в России пока не известна
Карты Visa Сбербанка начали работать с Apple Pay и Samsung Pay
С осени 2016 года пользоваться сервисами можно по картам MasterCard банка
Карты Visa Сбербанка начали работать с Apple Pay и Samsung Pay
С осени 2016 года пользоваться сервисами можно по картам MasterCard банка
Сбербанк устранил сбой в обслуживании карт Visa
Клиенты не могли снять деньги с карт и провести по ним платежи
Сбербанк устранил сбой в обслуживании карт Visa Клиенты не могли снять деньги с карт и провести по ним платежи
Сбербанк введет плату за снятие наличных в своих банкоматах для сторонних клиентов
В банке воспользовались разрешением от Visa
Сбербанк введет плату за снятие наличных в своих банкоматах для сторонних клиентов В банке воспользовались разрешением от Visa
Владельцам банкоматов разрешили брать комиссию за снятие наличных с карт Visa
Вместе с Visa к такому решению может прийти и Mastercard
Владельцам банкоматов разрешили брать комиссию за снятие наличных с карт Visa Вместе с Visa к такому решению может прийти и Mastercard
Угроза iOS-приложениям, очки-кредитка и зарплата нового главы Yahoo!
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Угроза iOS-приложениям, очки-кредитка и зарплата нового главы Yahoo! Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Российские ретейлеры пожаловались в ФАС на Visa и MasterCard
По мнению авторов жалобы, платежные системы злоупотребляют доминирующим положением на рынке
Российские ретейлеры пожаловались в ФАС на Visa и MasterCard По мнению авторов жалобы, платежные системы злоупотребляют доминирующим положением на рынке
Samsung Pay запустит поддержку Visa в России с 1 декабря
Первыми к системе подключились Альфа-банк, МТС-банк и Райффайзенбанк
Samsung Pay запустит поддержку Visa в России с 1 декабря Первыми к системе подключились Альфа-банк, МТС-банк и Райффайзенбанк
Apple Pay с декабря начнет работать с Visa
Сейчас Apple Pay могут пользоваться только владельцы MasterCard от Сбербанка
Apple Pay с декабря начнет работать с Visa Сейчас Apple Pay могут пользоваться только владельцы MasterCard от Сбербанка
На пригородных электричках начали принимать оплату картой
Оплачивать проезд можно будет банковской картой Visa или MasterCard
На пригородных электричках начали принимать оплату картой Оплачивать проезд можно будет банковской картой Visa или MasterCard
Visa и MasterCard помогут запустить Apple Pay и Android Pay в России
Они помогут НСПК внедрить сервис токенизации
Visa и MasterCard помогут запустить Apple Pay и Android Pay в России Они помогут НСПК внедрить сервис токенизации
MasterCard обогнала Visa по популярности в России
В прошлый раз подобная статистика публиковалась в 2012 году
MasterCard обогнала Visa по популярности в России В прошлый раз подобная статистика публиковалась в 2012 году
Ещё на двух станциях метро ввели оплату картой
Теперь оплатить проезд банковской картой можно и на станциях «Марксистская» и «Румянцево»
Ещё на двух станциях метро ввели оплату картой Теперь оплатить проезд банковской картой можно и на станциях «Марксистская» и «Румянцево»
Visa и MasterCard отключили попавшие под новые санкции США банки
Теперь у их клиентов могут возникнуть проблемы при оплате товаров и услуг за границей и в иностранных интернет-магазинах
Visa и MasterCard отключили попавшие под новые санкции США банки Теперь у их клиентов могут возникнуть проблемы при оплате товаров и услуг за границей и в иностранных интернет-магазинах
Visa отказалась от гарантированного обслуживания российских карт
С 1 октября все запросы на проведение операций должна обрабатывать НСПК
Visa отказалась от гарантированного обслуживания российских карт С 1 октября все запросы на проведение операций должна обрабатывать НСПК
Банкиры опровергли полное подключение Visa к НСПК
Предполагается, что система окончательно переведёт все транзакции в национальную платёжную систему лишь в конце июня 2015 года
Банкиры опровергли полное подключение Visa к НСПК Предполагается, что система окончательно переведёт все транзакции в национальную платёжную систему лишь в конце июня 2015 года
Visa завершила подключение к национальной платёжной системе
Теперь к НСПК подключены все банки, работающие с Visa и MasterCard
Visa завершила подключение к национальной платёжной системе Теперь к НСПК подключены все банки, работающие с Visa и MasterCard
«Райффайзенбанк» из-за технического сбоя дважды списывал суммы с карт клиентов (обновлено)
Виновником сбоя в банке назвали национальную платёжную систему
«Райффайзенбанк» из-за технического сбоя дважды списывал суммы с карт клиентов (обновлено) Виновником сбоя в банке назвали национальную платёжную систему
В Крыму заработали карты Visa и MasterCard российских банков
Это стало возможным благодаря запуску Национальной системы платёжных карт
В Крыму заработали карты Visa и MasterCard российских банков Это стало возможным благодаря запуску Национальной системы платёжных карт
Центробанк уточнил сроки подключения Visa к национальной платёжной системе
Регулятор уже ожидает поступления обеспечительного взноса от компании на депозит
Центробанк уточнил сроки подключения Visa к национальной платёжной системе Регулятор уже ожидает поступления обеспечительного взноса от компании на депозит
Visa вновь задерживается с подключением к национальной платёжной системе
Компания собирается перевести процессинг в национальную платёжную систему лишь в третьем квартале 2015 года
Visa вновь задерживается с подключением к национальной платёжной системе Компания собирается перевести процессинг в национальную платёжную систему лишь в третьем квартале 2015 года
Visa получила отсрочку на подключение к национальной платёжной системе
Теперь компания должна перевести процессинг в НСПК до 30 апреля
Visa получила отсрочку на подключение к национальной платёжной системе Теперь компания должна перевести процессинг в НСПК до 30 апреля
Как я провела два месяца под надзором финансового консультанта Корреспондент The Village Саша Шевелева продолжает ставить на себе эксперименты и в этот раз зарабатывает на вкладах, узнаёт, куда она дела 130 тысяч, и перестаёт ныть, что она — гуманитарий
Стоит ли ждать проблем с банковскими картами 1 апреля все операции по банковским картам внутри России должны перейти на обслуживание в Национальную систему платёжных карт (НСПК). The Village узнал, стоит ли опасаться клиентам банков
Visa заплатит 60 миллионов долларов за продолжение работы в России
Компания всё-таки не успевает завершить процесс подключения к национальной платёжной системе в срок
Visa заплатит 60 миллионов долларов за продолжение работы в России Компания всё-таки не успевает завершить процесс подключения к национальной платёжной системе в срок
Visa не успеет полностью подключиться к национальной платёжной системе к 1 апреля
Будет ли Visa уплачивать предусмотренный законодательством обеспечительный взнос из-за того, что не укладывается в сроки, не уточняется
Visa не успеет полностью подключиться к национальной платёжной системе к 1 апреля Будет ли Visa уплачивать предусмотренный законодательством обеспечительный взнос из-за того, что не укладывается в сроки, не уточняется
Visa и MasterCard срывают сроки подключения к национальной платёжной системе
Возможно, им всё-таки придётся внести депозит в Центробанк, чтобы продолжить деятельность в России
Visa и MasterCard срывают сроки подключения к национальной платёжной системе Возможно, им всё-таки придётся внести депозит в Центробанк, чтобы продолжить деятельность в России
Карты Visa и MasterCard в апреле возобновят работу в Крыму
Банковские карты Visa и MasterCard начнут работать на полуострове после перехода транзакций платёжных систем на процессинговый центр «Национальная система платёжных карт»
Карты Visa и MasterCard в апреле возобновят работу в Крыму Банковские карты Visa и MasterCard начнут работать на полуострове после перехода транзакций платёжных систем на процессинговый центр «Национальная система платёжных карт»
Национальную платёжную систему могут запустить без сервиса безопасности
В этом случае россияне будут расплачиваться за товары и услуги в интернетt на свой страх и риск
Национальную платёжную систему могут запустить без сервиса безопасности В этом случае россияне будут расплачиваться за товары и услуги в интернетt на свой страх и риск
VISA и MasterCard помогут создать мобильный кошелёк Apple
Также к работе над новым сервисом подключили American Express