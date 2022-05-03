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С 21 ноября россияне смогут оформить карту Visa или Mastercard на Шри-Ланке

Новости

С 21 ноября россияне смогут оформить карту Visa или Mastercard на Шри-Ланке

«РБК»: Банки перестали получать деньги на продвижение карт «Мир», потому что в России нет конкуренции

Новости

«РБК»: Банки перестали получать деньги на продвижение карт «Мир», потому что в России нет конкуренции

Visa и Stripe перестали обслуживать виртуальные карты Bankoff
3 мая 2022

Visa и Stripe перестали обслуживать виртуальные карты Bankoff

Сколько потеряла Visa после ухода из России
Цифра дня
27 апреля 2022

Сколько потеряла Visa после ухода из России

Союз потребителей попросил ASOS вернуть деньги россиянам
8 апреля 2022

Союз потребителей попросил ASOS вернуть деньги россиянам

Сохранить транзакции российских карт Visa и Mastercard
Петиция дня
11 марта 2022

Сохранить транзакции российских карт Visa и Mastercard

9 марта 2022

Карты Visa и Mastercard Райффайзенбанка стали бессрочными

9 марта 2022

Visa будет работать с российскими картами до 11 марта

Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают
Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают И в каких банках можно оформить карты с Union Pay и JCB
Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают
Финансы

Как платить в России и за границей, когда Mastercard и Visa не работают
И в каких банках можно оформить карты с Union Pay и JCB

Visa и Mastercard уходят из России
6 марта 2022

Visa и Mastercard уходят из России

15 ноября 2021

Visa не будет брать комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона

Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Это позволит уберечь себя от утечки данных

Новости

Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Это позволит уберечь себя от утечки данных

Владельцам карты «Мир» разрешили снимать наличные на кассах «Вкусвилла» (обновлено)

Раньше услуга была доступна только для клиентов Visa и Mastercard

Новости

Владельцам карты «Мир» разрешили снимать наличные на кассах «Вкусвилла» (обновлено)
Раньше услуга была доступна только для клиентов Visa и Mastercard

Visa запустила в Москве сервис безналичных чаевых

Пока он работает в тестовом режиме в одном заведении

Новости

Visa запустила в Москве сервис безналичных чаевых
Пока он работает в тестовом режиме в одном заведении

Visa и Mastercard уйдут из России из-за нового законопроекта (обновлено)

В этом случае их карты перестанут работать за рубежом

Новости

Visa и Mastercard уйдут из России из-за нового законопроекта (обновлено)
В этом случае их карты перестанут работать за рубежом

У Visa и Mastercard потребуют локализовать сервисы безопасности интернет-платежей

Изменение может затронуть протокол 3D Secure, который обеспечивает дополнительную безопасность при оплате картой в интернете

Новости

У Visa и Mastercard потребуют локализовать сервисы безопасности интернет-платежей
Изменение может затронуть протокол 3D Secure, который обеспечивает дополнительную безопасность при оплате картой в интернете

«РБК»: Visa обсуждает с банками запуск переводов за рубеж по номеру телефона

Какой будет комиссия, пока не известно

Новости

«РБК»: Visa обсуждает с банками запуск переводов за рубеж по номеру телефона
Какой будет комиссия, пока не известно

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Их выпуск обходится в два раза дороже, но приносит платежным системам дополнительную выручку

Новости

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Их выпуск обходится в два раза дороже, но приносит платежным системам дополнительную выручку

Клиенты Cбербанка с июля смогут снимать деньги на кассах магазинов

Максимальная сумма выдачи — 5 тысяч рублей

Новости

Клиенты Cбербанка с июля смогут снимать деньги на кассах магазинов
Максимальная сумма выдачи — 5 тысяч рублей

Visa собирается запустить в России технологию приема бесконтактных платежей с телефона

Смартфоны смогут работать в качестве платежного терминала

Новости

Visa собирается запустить в России технологию приема бесконтактных платежей с телефона
Смартфоны смогут работать в качестве платежного терминала

Visa увеличит лимит на покупки без ПИН-кода

Лимит повысят с одной тысячи до трех

Новости

Visa увеличит лимит на покупки без ПИН-кода
Лимит повысят с одной тысячи до трех

«Ведомости»: Visa намерена запустить в России оплату по QR-коду

Система удешевит прием карт для малого и среднего бизнеса

Новости

«Ведомости»: Visa намерена запустить в России оплату по QR-коду
Система удешевит прием карт для малого и среднего бизнеса

Клиенты Visa смогут снимать деньги на кассах магазинов

Сервис начнут тестировать в апреле

Новости

Клиенты Visa смогут снимать деньги на кассах магазинов
Сервис начнут тестировать в апреле

В каких странах россияне потратили больше всего на новогодних каникулах

Данные о расходах россиян изучила платежная система Visa

Новости

В каких странах россияне потратили больше всего на новогодних каникулах
Данные о расходах россиян изучила платежная система Visa

Visa разрешила переводить деньги с карты на карту по номеру телефона

Пока что к системе подключены ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф-банк и «Хоум кредит»

Новости

Visa разрешила переводить деньги с карты на карту по номеру телефона
Пока что к системе подключены ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф-банк и «Хоум кредит»

Visa и MasterCard запустят денежные переводы по номеру телефона

Сейчас осуществлять такие переводы можно только между счетами клиентов одного банка

Новости

Visa и MasterCard запустят денежные переводы по номеру телефона
Сейчас осуществлять такие переводы можно только между счетами клиентов одного банка

Медиаимперия Маска, согласие умереть за бессмертие и робопчелы

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Медиаимперия Маска, согласие умереть за бессмертие и робопчелы
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Visa и MasterCard отстранены от российских технологий

Компании исключили из «Финтеха» через две недели после вступления

Новости

Visa и MasterCard отстранены от российских технологий
Компании исключили из «Финтеха» через две недели после вступления

Как лучше расплачиваться картой за рубежом?
Как лучше расплачиваться картой за рубежом? Вместе с экспертом разбираемся в тонкостях конвертации валют и выясняем, какую карту лучше взять с собой в отпуск
Как лучше расплачиваться картой за рубежом?
Финансы

Как лучше расплачиваться картой за рубежом?
Вместе с экспертом разбираемся в тонкостях конвертации валют и выясняем, какую карту лучше взять с собой в отпуск

Восемь российских банков будут сотрудничать с Android Pay по картам Visa

Точная дата запуска Android Pay в России пока не известна

Новости

Восемь российских банков будут сотрудничать с Android Pay по картам Visa
Точная дата запуска Android Pay в России пока не известна

Карты Visa Сбербанка начали работать с Apple Pay и Samsung Pay

С осени 2016 года пользоваться сервисами можно по картам MasterCard банка

Город

Карты Visa Сбербанка начали работать с Apple Pay и Samsung Pay
С осени 2016 года пользоваться сервисами можно по картам MasterCard банка

Сбербанк устранил сбой в обслуживании карт Visa

Клиенты не могли снять деньги с карт и провести по ним платежи

Новости

Сбербанк устранил сбой в обслуживании карт Visa
Клиенты не могли снять деньги с карт и провести по ним платежи

Сбербанк введет плату за снятие наличных в своих банкоматах для сторонних клиентов

В банке воспользовались разрешением от Visa

Новости

Сбербанк введет плату за снятие наличных в своих банкоматах для сторонних клиентов
В банке воспользовались разрешением от Visa

Владельцам банкоматов разрешили брать комиссию за снятие наличных с карт Visa

Вместе с Visa к такому решению может прийти и Mastercard

Новости

Владельцам банкоматов разрешили брать комиссию за снятие наличных с карт Visa
Вместе с Visa к такому решению может прийти и Mastercard

Угроза iOS-приложениям, очки-кредитка и зарплата нового главы Yahoo!

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Угроза iOS-приложениям, очки-кредитка и зарплата нового главы Yahoo!
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Российские ретейлеры пожаловались в ФАС на Visa и MasterCard

По мнению авторов жалобы, платежные системы злоупотребляют доминирующим положением на рынке

Новости

Российские ретейлеры пожаловались в ФАС на Visa и MasterCard
По мнению авторов жалобы, платежные системы злоупотребляют доминирующим положением на рынке

Samsung Pay запустит поддержку Visa в России с 1 декабря

Первыми к системе подключились Альфа-банк, МТС-банк и Райффайзенбанк

Новости

Samsung Pay запустит поддержку Visa в России с 1 декабря
Первыми к системе подключились Альфа-банк, МТС-банк и Райффайзенбанк

Apple Pay с декабря начнет работать с Visa

Сейчас Apple Pay могут пользоваться только владельцы MasterCard от Сбербанка

Новости

Apple Pay с декабря начнет работать с Visa
Сейчас Apple Pay могут пользоваться только владельцы MasterCard от Сбербанка

На пригородных электричках начали принимать оплату картой

Оплачивать проезд можно будет банковской картой Visa или MasterCard

Транспорт

На пригородных электричках начали принимать оплату картой
Оплачивать проезд можно будет банковской картой Visa или MasterCard

Visa и MasterCard помогут запустить Apple Pay и Android Pay в России

Они помогут НСПК внедрить сервис токенизации

Новости

Visa и MasterCard помогут запустить Apple Pay и Android Pay в России
Они помогут НСПК внедрить сервис токенизации

MasterCard обогнала Visa по популярности в России

В прошлый раз подобная статистика публиковалась в 2012 году

Новости

MasterCard обогнала Visa по популярности в России
В прошлый раз подобная статистика публиковалась в 2012 году

Ещё на двух станциях метро ввели оплату картой

Теперь оплатить проезд банковской картой можно и на станциях «Марксистская» и «Румянцево»

Транспорт

Ещё на двух станциях метро ввели оплату картой
Теперь оплатить проезд банковской картой можно и на станциях «Марксистская» и «Румянцево»

Visa и MasterCard отключили попавшие под новые санкции США банки

Теперь у их клиентов могут возникнуть проблемы при оплате товаров и услуг за границей и в иностранных интернет-магазинах

Новости

Visa и MasterCard отключили попавшие под новые санкции США банки
Теперь у их клиентов могут возникнуть проблемы при оплате товаров и услуг за границей и в иностранных интернет-магазинах

Visa отказалась от гарантированного обслуживания российских карт

С 1 октября все запросы на проведение операций должна обрабатывать НСПК

Новости

Visa отказалась от гарантированного обслуживания российских карт
С 1 октября все запросы на проведение операций должна обрабатывать НСПК

Банкиры опровергли полное подключение Visa к НСПК

Предполагается, что система окончательно переведёт все транзакции в национальную платёжную систему лишь в конце июня 2015 года

Новости

Банкиры опровергли полное подключение Visa к НСПК
Предполагается, что система окончательно переведёт все транзакции в национальную платёжную систему лишь в конце июня 2015 года

Visa завершила подключение к национальной платёжной системе

Теперь к НСПК подключены все банки, работающие с Visa и MasterCard

Новости

Visa завершила подключение к национальной платёжной системе
Теперь к НСПК подключены все банки, работающие с Visa и MasterCard

«Райффайзенбанк» из-за технического сбоя дважды списывал суммы с карт клиентов (обновлено)

Виновником сбоя в банке назвали национальную платёжную систему

Новости

«Райффайзенбанк» из-за технического сбоя дважды списывал суммы с карт клиентов (обновлено)
Виновником сбоя в банке назвали национальную платёжную систему

В Крыму заработали карты Visa и MasterCard российских банков

Это стало возможным благодаря запуску Национальной системы платёжных карт

Новости

В Крыму заработали карты Visa и MasterCard российских банков
Это стало возможным благодаря запуску Национальной системы платёжных карт

Центробанк уточнил сроки подключения Visa к национальной платёжной системе

Регулятор уже ожидает поступления обеспечительного взноса от компании на депозит

Новости

Центробанк уточнил сроки подключения Visa к национальной платёжной системе
Регулятор уже ожидает поступления обеспечительного взноса от компании на депозит

Visa вновь задерживается с подключением к национальной платёжной системе

Компания собирается перевести процессинг в национальную платёжную систему лишь в третьем квартале 2015 года

Новости

Visa вновь задерживается с подключением к национальной платёжной системе
Компания собирается перевести процессинг в национальную платёжную систему лишь в третьем квартале 2015 года

Visa получила отсрочку на подключение к национальной платёжной системе

Теперь компания должна перевести процессинг в НСПК до 30 апреля

Новости

Visa получила отсрочку на подключение к национальной платёжной системе
Теперь компания должна перевести процессинг в НСПК до 30 апреля

Как я провела два месяца под надзором финансового консультанта
Как я провела два месяца под надзором финансового консультанта Корреспондент The Village Саша Шевелева продолжает ставить на себе эксперименты и в этот раз зарабатывает на вкладах, узнаёт, куда она дела 130 тысяч, и перестаёт ныть, что она — гуманитарий
Как я провела два месяца под надзором финансового консультанта
Эксперимент

Как я провела два месяца под надзором финансового консультанта
Корреспондент The Village Саша Шевелева продолжает ставить на себе эксперименты и в этот раз зарабатывает на вкладах, узнаёт, куда она дела 130 тысяч, и перестаёт ныть, что она — гуманитарий

Стоит ли ждать проблем с банковскими картами
Стоит ли ждать проблем с банковскими картами 1 апреля все операции по банковским картам внутри России должны перейти на обслуживание в Национальную систему платёжных карт (НСПК). The Village узнал, стоит ли опасаться клиентам банков
Стоит ли ждать проблем с банковскими картами
Финансы

Стоит ли ждать проблем с банковскими картами
1 апреля все операции по банковским картам внутри России должны перейти на обслуживание в Национальную систему платёжных карт (НСПК). The Village узнал, стоит ли опасаться клиентам банков

Visa заплатит 60 миллионов долларов за продолжение работы в России

Компания всё-таки не успевает завершить процесс подключения к национальной платёжной системе в срок

Новости

Visa заплатит 60 миллионов долларов за продолжение работы в России
Компания всё-таки не успевает завершить процесс подключения к национальной платёжной системе в срок

Visa не успеет полностью подключиться к национальной платёжной системе к 1 апреля

Будет ли Visa уплачивать предусмотренный законодательством обеспечительный взнос из-за того, что не укладывается в сроки, не уточняется

Новости

Visa не успеет полностью подключиться к национальной платёжной системе к 1 апреля
Будет ли Visa уплачивать предусмотренный законодательством обеспечительный взнос из-за того, что не укладывается в сроки, не уточняется

Visa и MasterCard срывают сроки подключения к национальной платёжной системе

Возможно, им всё-таки придётся внести депозит в Центробанк, чтобы продолжить деятельность в России

Новости

Visa и MasterCard срывают сроки подключения к национальной платёжной системе
Возможно, им всё-таки придётся внести депозит в Центробанк, чтобы продолжить деятельность в России

Карты Visa и MasterCard в апреле возобновят работу в Крыму

Банковские карты Visa и MasterCard начнут работать на полуострове после перехода транзакций платёжных систем на процессинговый центр «Национальная система платёжных карт»

Новости

Карты Visa и MasterCard в апреле возобновят работу в Крыму
Банковские карты Visa и MasterCard начнут работать на полуострове после перехода транзакций платёжных систем на процессинговый центр «Национальная система платёжных карт»

Национальную платёжную систему могут запустить без сервиса безопасности

В этом случае россияне будут расплачиваться за товары и услуги в интернетt на свой страх и риск

Новости

Национальную платёжную систему могут запустить без сервиса безопасности
В этом случае россияне будут расплачиваться за товары и услуги в интернетt на свой страх и риск

VISA и MasterCard помогут создать мобильный кошелёк Apple

Также к работе над новым сервисом подключили American Express

Новости

VISA и MasterCard помогут создать мобильный кошелёк Apple
Также к работе над новым сервисом подключили American Express

Международные гарантии для российских банков подорожали в 1,5 раза

Они необходимы для работы с VISA и MasterCard

Новости

Международные гарантии для российских банков подорожали в 1,5 раза
Они необходимы для работы с VISA и MasterCard

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