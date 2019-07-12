У Visa и Mastercard будет возможность остаться на российском рынке, если они зарегистрируются как иностранные платежные системы (это понятие вводится в новом законопроекте). Однако эксперт, близко знакомый с работой МПС, считает, что в этой ситуации компании будут вынуждены свернуть свой бизнес в России.

В результате уже выпущенные карты перестанут работать за рубежом, даже если платежи по ним начнут проходить через НСПК. А с уходом Visa и Mastercard с российского рынка в стране также не смогут работать эмитированные ими иностранные карты.

UPD (16:34): Центробанк заявил, что обсуждаемые поправки не приведут к уходу Visa и MasterCard из России. «Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали», — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Тем временем представители Visa сообщили о намерении обеспечивать бесперебойную работу платежной системы на российском рынке, который компания считает стратегически важным.

Поправки в закон «О национальной платежной системе» также требуют от МПС локализовать сервисы безопасности интернет-платежей.



НСПК создали в 2014 году, когда карты Visa и Mastercard, выпущенные банками «Россия» и «СМП банком», оказались заблокированы из-за санкций США. Принятый после этого закон обязал международные платежные системы передать НСПК обработку операций по своим картам внутри России.



Источник: «Коммерсантъ»

