27 января, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
Новости12 июля 2019

Visa и Mastercard уйдут из России из-за нового законопроекта (обновлено) В этом случае их карты перестанут работать за рубежом

РедакторРоман Чернянский

Обновление: Добавлены комментарии Центробанка и Visa

Международные платежные системы (МПС), такие как Visa и Mastercard, могут покинуть Россию из-за грядущих изменений в законе «О национальной платежной системе», пишет «Коммерсантъ».

Нововведения, поддерживаемые Центробанком, запретят МПС останавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции. Нарушителей будут исключать из реестра операторов платежных систем, то есть им фактически не позволят работать на территории России. Госдума рассмотрит поправки во втором чтении 23 июля.

Опрошенные «Коммерсантом» специалисты считают, что российские дочки Visa и Mastercard даже при желании не смогут привести свои правила в соответствие с новыми требованиями. «Если у МПС отзовут лицензии в России, то на какое-то время все расчеты по картам внутри страны остановятся», — предупреждает независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков. По его словам, уже выпущенные карты систем без лицензии смогут работать через Национальную систему платежных карт, но для этого НСПК придется заключить отдельные договоры с банками.

У Visa и Mastercard будет возможность остаться на российском рынке, если они зарегистрируются как иностранные платежные системы (это понятие вводится в новом законопроекте). Однако эксперт, близко знакомый с работой МПС, считает, что в этой ситуации компании будут вынуждены свернуть свой бизнес в России.

В результате уже выпущенные карты перестанут работать за рубежом, даже если платежи по ним начнут проходить через НСПК. А с уходом Visa и Mastercard с российского рынка в стране также не смогут работать эмитированные ими иностранные карты.

UPD (16:34): Центробанк заявил, что обсуждаемые поправки не приведут к уходу Visa и MasterCard из России. «Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали», — подчеркнули в пресс-службе регулятора. 

Тем временем представители Visa сообщили о намерении обеспечивать бесперебойную работу платежной системы на российском рынке, который компания считает стратегически важным.

Поправки в закон «О национальной платежной системе» также требуют от МПС локализовать сервисы безопасности интернет-платежей.

НСПК создали в 2014 году, когда карты Visa и Mastercard, выпущенные банками «Россия» и «СМП банком», оказались заблокированы из-за санкций США. Принятый после этого закон обязал международные платежные системы передать НСПК обработку операций по своим картам внутри России.

Источник: «Коммерсантъ»

Share
8
скопировать ссылку

Читайте также:

«Мошенники сняли деньги с моей карты»
«Мошенники сняли деньги с моей карты»Как вернуть потерянное и что делать, чтобы этого не произошло
11
«Мошенники сняли деньги с моей карты»

«Мошенники сняли деньги с моей карты» Как вернуть потерянное и что делать, чтобы этого не произошло

Почему банки лишают клиентов кешбэка
Почему банки лишают клиентов кешбэкаИ можно ли отстоять свое право на бонусы в суде
9
Почему банки лишают клиентов кешбэка

Почему банки лишают клиентов кешбэка И можно ли отстоять свое право на бонусы в суде

Где и как россияне расплачиваются картой
Где и как россияне расплачиваются картойМного ли денег они тратят на походы в рестораны и денежные переводы
0
Где и как россияне расплачиваются картой

Где и как россияне расплачиваются картой Много ли денег они тратят на походы в рестораны и денежные переводы

В московском парке нашли пакеты с картами Сбербанка. Их доставляли курьеры «Почты России»

Почтовая служба объяснила инцидент кражей

0

В московском парке нашли пакеты с картами Сбербанка. Их доставляли курьеры «Почты России» Почтовая служба объяснила инцидент кражей

Комментарии

8 комментариев
Показать все
РЧРоман Чернянский

Ну опять же, не просто так стоит микроформат, его наличие указывает на то, что речь идет не о достоверном факте, а о том, что может случиться. Все заголовки под микроформатами «Угроза» и «Прогноз» пишутся без слова «может», поскольку оно подразумевается и становится излишним. По крайней мере, идея такова

#
0
Комментировать

Тэги

Сюжет

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

Самые интересные события грядущей недели

«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»

Какие новые способы увольнения появились сейчас?

Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках

Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке

Первая полоса

Самые интересные события грядущей недели
Самые интересные события грядущей неделиКинопоказы, выставки, лекции и концерты
1
Самые интересные события грядущей недели

Самые интересные события грядущей недели Кинопоказы, выставки, лекции и концерты

«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»
«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»Интервью с «куратором нелегальной торговли в Петербурге»
0
«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»

«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта» Интервью с «куратором нелегальной торговли в Петербурге»

Какие новые способы увольнения появились сейчас?
Какие новые способы увольнения появились сейчас?Удаленка как прогул и корпоратив как пьянство на рабочем месте
0
Какие новые способы увольнения появились сейчас?

Какие новые способы увольнения появились сейчас? Удаленка как прогул и корпоратив как пьянство на рабочем месте

Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках
Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках Рассказывает психотерапевт Екатерина Сигитова
0
Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках

Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках Рассказывает психотерапевт Екатерина Сигитова

Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке
Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке
0
Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке

Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке

Смелая литература Нидерландов и Фландрии: 5 отличных книг для детей и родителей
Смелая литература Нидерландов и Фландрии: 5 отличных книг для детей и родителей
0
Смелая литература Нидерландов и Фландрии: 5 отличных книг для детей и родителей

Смелая литература Нидерландов и Фландрии: 5 отличных книг для детей и родителей

Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только
Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только
1
Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только

Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только

Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчас
Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчасОт дизайнерской одежды до пельменей
2
Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчас

Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчас От дизайнерской одежды до пельменей

Как приготовить рамен
Как приготовить раменГлавное блюдо японской кухни
0
Как приготовить рамен

Как приготовить рамен Главное блюдо японской кухни

Как начать вести совместный бюджет
Как начать вести совместный бюджетМожно ли открыть счет на двоих и как отслеживать общие расходы
1
Как начать вести совместный бюджет

Как начать вести совместный бюджет Можно ли открыть счет на двоих и как отслеживать общие расходы

Что смотреть в главных московских музеях
Что смотреть в главных московских музеяхОткрывшихся после локдауна
0
Что смотреть в главных московских музеях

Что смотреть в главных московских музеях Открывшихся после локдауна

Московский митинг в поддержку Навального: фоторепортаж
Московский митинг в поддержку Навального: фоторепортажThe Village собрал самые яркие кадры акции в столице
1
Московский митинг в поддержку Навального: фоторепортаж

Московский митинг в поддержку Навального: фоторепортаж The Village собрал самые яркие кадры акции в столице

Митинги в поддержку Алексея Навального
Митинги в поддержку Алексея НавальногоКак люди по всей России выходят на улицы за «никому не нужного» блогера
1
Митинги в поддержку Алексея Навального

Митинги в поддержку Алексея Навального Как люди по всей России выходят на улицы за «никому не нужного» блогера

«1984»: Самая актуальная антиутопия сегодня
«1984»: Самая актуальная антиутопия сегодняТотальная слежка за гражданами, культ Большого Брата и уничтожение несогласных
2
«1984»: Самая актуальная антиутопия сегодня

«1984»: Самая актуальная антиутопия сегодня Тотальная слежка за гражданами, культ Большого Брата и уничтожение несогласных

Новый альбом Bicep, комедийный триллер о женской мести и книга про аквадискотеку и капитализм
Новый альбом Bicep, комедийный триллер о женской мести и книга про аквадискотеку и капитализмЧто читать, слушать и смотреть на этой неделе
0
Новый альбом Bicep, комедийный триллер о женской мести и книга про аквадискотеку и капитализм

Новый альбом Bicep, комедийный триллер о женской мести и книга про аквадискотеку и капитализм Что читать, слушать и смотреть на этой неделе

Дворцы не Путина: Гид The Village по лучшим дворцам Москвы и области
Дворцы не Путина: Гид The Village по лучшим дворцам Москвы и области И в них можно попасть без согласования с ФСО
0
Дворцы не Путина: Гид The Village по лучшим дворцам Москвы и области

Дворцы не Путина: Гид The Village по лучшим дворцам Москвы и области И в них можно попасть без согласования с ФСО

Специи Masala Traders на Даниловском рынке, ресторан Lila Asia на Сретенке и хардкорные завтраки в Underdog
Специи Masala Traders на Даниловском рынке, ресторан Lila Asia на Сретенке и хардкорные завтраки в Underdog
0
Специи Masala Traders на Даниловском рынке, ресторан Lila Asia на Сретенке и хардкорные завтраки в Underdog

Специи Masala Traders на Даниловском рынке, ресторан Lila Asia на Сретенке и хардкорные завтраки в Underdog

«Душа»: Долгожданный мультфильм Pixar о потустороннем — прагматичный и из-за этого обескураживающий
«Душа»: Долгожданный мультфильм Pixar о потустороннем — прагматичный и из-за этого обескураживающий
0
«Душа»: Долгожданный мультфильм Pixar о потустороннем — прагматичный и из-за этого обескураживающий

«Душа»: Долгожданный мультфильм Pixar о потустороннем — прагматичный и из-за этого обескураживающий

Как готовят блюда для кулинарии супермаркета
Как готовят блюда для кулинарии супермаркетаОт проверки продуктов в лаборатории до полки в магазине
0
Как готовят блюда для кулинарии супермаркета

Как готовят блюда для кулинарии супермаркета От проверки продуктов в лаборатории до полки в магазине

Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера
Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера
0
Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера

Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера

Подпишитесь на рассылку