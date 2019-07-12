Visa и Mastercard уйдут из России из-за нового законопроекта (обновлено) В этом случае их карты перестанут работать за рубежом
Обновление: Добавлены комментарии Центробанка и Visa
Международные платежные системы (МПС), такие как Visa и Mastercard, могут покинуть Россию из-за грядущих изменений в законе «О национальной платежной системе», пишет «Коммерсантъ».
Нововведения, поддерживаемые Центробанком, запретят МПС останавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции. Нарушителей будут исключать из реестра операторов платежных систем, то есть им фактически не позволят работать на территории России. Госдума рассмотрит поправки во втором чтении 23 июля.
Опрошенные «Коммерсантом» специалисты считают, что российские дочки Visa и Mastercard даже при желании не смогут привести свои правила в соответствие с новыми требованиями. «Если у МПС отзовут лицензии в России, то на какое-то время все расчеты по картам внутри страны остановятся», — предупреждает независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков. По его словам, уже выпущенные карты систем без лицензии смогут работать через Национальную систему платежных карт, но для этого НСПК придется заключить отдельные договоры с банками.
У Visa и Mastercard будет возможность остаться на российском рынке, если они зарегистрируются как иностранные платежные системы (это понятие вводится в новом законопроекте). Однако эксперт, близко знакомый с работой МПС, считает, что в этой ситуации компании будут вынуждены свернуть свой бизнес в России.
В результате уже выпущенные карты перестанут работать за рубежом, даже если платежи по ним начнут проходить через НСПК. А с уходом Visa и Mastercard с российского рынка в стране также не смогут работать эмитированные ими иностранные карты.
UPD (16:34): Центробанк заявил, что обсуждаемые поправки не приведут к уходу Visa и MasterCard из России. «Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали», — подчеркнули в пресс-службе регулятора.
Тем временем представители Visa сообщили о намерении обеспечивать бесперебойную работу платежной системы на российском рынке, который компания считает стратегически важным.
Поправки в закон «О национальной платежной системе» также требуют от МПС локализовать сервисы безопасности интернет-платежей.
НСПК создали в 2014 году, когда карты Visa и Mastercard, выпущенные банками «Россия» и «СМП банком», оказались заблокированы из-за санкций США. Принятый после этого закон обязал международные платежные системы передать НСПК обработку операций по своим картам внутри России.
Источник: «Коммерсантъ»
Комментарии
Ну опять же, не просто так стоит микроформат, его наличие указывает на то, что речь идет не о достоверном факте, а о том, что может случиться. Все заголовки под микроформатами «Угроза» и «Прогноз» пишутся без слова «может», поскольку оно подразумевается и становится излишним. По крайней мере, идея такова
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