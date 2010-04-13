В Большом Козихинском переулке открылся второй салон «Москвичка Nails»
Классический маникюр стоит 500 рублей
Третий магазин «Золотое яблоко» с новыми брендами откроется в «Метрополисе»
В честь открытия 3 тысячи покупателей получат бесплатные бьюти-боксы
На что живут визажисты Где учатся макияжу, как красить неадекватных клиенток и сколько денег приходится тратить на косметику
На что живут визажисты Где учатся макияжу, как красить неадекватных клиенток и сколько денег приходится тратить на косметику
MAC откроет в Москве флагманский магазин с товарами для визажистов
Бренд также запускает в России программу MAC Pro Membership Program
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