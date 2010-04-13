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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Большом Козихинском переулке открылся второй салон «Москвичка Nails»

Классический маникюр стоит 500 рублей

В Большом Козихинском переулке открылся второй салон «Москвичка Nails»

Третий магазин «Золотое яблоко» с новыми брендами откроется в «Метрополисе»

В честь открытия 3 тысячи покупателей получат бесплатные бьюти-боксы

Третий магазин «Золотое яблоко» с новыми брендами откроется в «Метрополисе»

На что живут визажисты
На что живут визажисты Где учатся макияжу, как красить неадекватных клиенток и сколько денег приходится тратить на косметику
На что живут визажисты

На что живут визажисты
Где учатся макияжу, как красить неадекватных клиенток и сколько денег приходится тратить на косметику

MAC откроет в Москве флагманский магазин с товарами для визажистов

Бренд также запускает в России программу MAC Pro Membership Program

MAC откроет в Москве флагманский магазин с товарами для визажистов

Почему при выщипывании бровей хочется чихнуть?
Почему при выщипывании бровей хочется чихнуть? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности
Почему при выщипывании бровей хочется чихнуть?

Почему при выщипывании бровей хочется чихнуть?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности

Офис: Школа стилистов Персона
Офис: Школа стилистов Персона Офис и пространство для занятий Школы стилистов Персона.
Офис: Школа стилистов Персона

Офис: Школа стилистов Персона
Офис и пространство для занятий Школы стилистов Персона.