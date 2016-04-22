На Неве: 10 самых заметных новых домов у воды в Петербурге Бонус: самая уродливая петербургская новостройка десятилетия
На Неве: 10 самых заметных новых домов у воды в Петербурге Бонус: самая уродливая петербургская новостройка десятилетия
История самой красивой новостройки Петербурга Жилой комплекс в промышленном стиле в начале Пискаревского проспекта: как его строили и каково в нем жить
История самой красивой новостройки Петербурга Жилой комплекс в промышленном стиле в начале Пискаревского проспекта: как его строили и каково в нем жить
Главный архитектор Петербурга — об отношении инвесторов к историческим зданиям
По словам Владимира Григорьева, многие инвесторы не заинтересованы в полноценной реставрации здания
Главный архитектор Петербурга — об отношении инвесторов к историческим зданиям По словам Владимира Григорьева, многие инвесторы не заинтересованы в полноценной реставрации здания
Университет физкультуры имени Лесгафта останется на прежнем месте
Ректор университета отрицает слухи о переносе вуза с улицы Декабристов
Университет физкультуры имени Лесгафта останется на прежнем месте Ректор университета отрицает слухи о переносе вуза с улицы Декабристов
Убрать Университет Лесгафта из центра Петербурга
С таким предложением выступил комитет по градостроительству Петербурга