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На Неве: 10 самых заметных новых домов у воды в Петербурге
На Неве: 10 самых заметных новых домов у воды в Петербурге Бонус: самая уродливая петербургская новостройка десятилетия
На Неве: 10 самых заметных новых домов у воды в Петербурге

На Неве: 10 самых заметных новых домов у воды в Петербурге
Бонус: самая уродливая петербургская новостройка десятилетия

История самой красивой новостройки Петербурга
История самой красивой новостройки Петербурга Жилой комплекс в промышленном стиле в начале Пискаревского проспекта: как его строили и каково в нем жить
История самой красивой новостройки Петербурга

История самой красивой новостройки Петербурга
Жилой комплекс в промышленном стиле в начале Пискаревского проспекта: как его строили и каково в нем жить

Главный архитектор Петербурга — об отношении инвесторов к историческим зданиям

По словам Владимира Григорьева, многие инвесторы не заинтересованы в полноценной реставрации здания

Главный архитектор Петербурга — об отношении инвесторов к историческим зданиям
По словам Владимира Григорьева, многие инвесторы не заинтересованы в полноценной реставрации здания

Университет физкультуры имени Лесгафта останется на прежнем месте

Ректор университета отрицает слухи о переносе вуза с улицы Декабристов

Университет физкультуры имени Лесгафта останется на прежнем месте
Ректор университета отрицает слухи о переносе вуза с улицы Декабристов

Убрать Университет Лесгафта из центра Петербурга

С таким предложением выступил комитет по градостроительству Петербурга

Убрать Университет Лесгафта из центра Петербурга
С таким предложением выступил комитет по градостроительству Петербурга

Отказаться от домов ярких цветов в спальных районах Петербурга

Вместо этого нужно строить дома пастельных оттенков

Отказаться от домов ярких цветов в спальных районах Петербурга
Вместо этого нужно строить дома пастельных оттенков