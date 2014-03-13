Интерьер недели
Фотостудия Notting HillФотостудия на Воздвиженке в стиле лофт с дизайнерскими светильниками-бочками, разрисованными стенами и натуральными фактурами
Интерьер недели
Фотостудия Notting Hill Фотостудия на Воздвиженке в стиле лофт с дизайнерскими светильниками-бочками, разрисованными стенами и натуральными фактурами
Внешний вид
Арт-директор парикмахерской «Щегол» и дизайнер украшений Василина МорозThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте Москвы, которое им особенно дорого
Внешний вид