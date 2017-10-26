В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов
Пароли и почта оказались в руках злоумышленников
В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов Пароли и почта оказались в руках злоумышленников
В Совфеде подготовили поправки о платной регистрации смартфонов и ноутбуков
Стоимость услуги не превысит 100 рублей
В Совфеде подготовили поправки о платной регистрации смартфонов и ноутбуков Стоимость услуги не превысит 100 рублей
Госдума утвердила штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты
Санкции могут составить до 700 тысяч рублей
Госдума утвердила штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты Санкции могут составить до 700 тысяч рублей
VPN для обхода блокировок от PornHub Пользователям предлагаются бесплатная и платная версии
Сколько VPN-сервисов разблокировал РКН за отказ помогать Telegram
Российские IT-компании начали организовывать собственные VPN
Сколько VPN-сервисов разблокировал РКН за отказ помогать Telegram Российские IT-компании начали организовывать собственные VPN
Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров
Ресурсы помогали Telegram обходить блокировку
Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров Ресурсы помогали Telegram обходить блокировку
Госструктуры начали массово закупать VPN
Тендеры на покупку виртуальных сетей объявили Росгвардия, Пенсионный фонд и Русгидро
Госструктуры начали массово закупать VPN Тендеры на покупку виртуальных сетей объявили Росгвардия, Пенсионный фонд и Русгидро
Роскомнадзор заблокировал 18 VPN и прокси-серверов
Так ведомство пытается ограничить доступ к Telegram
Роскомнадзор заблокировал 18 VPN и прокси-серверов Так ведомство пытается ограничить доступ к Telegram
Роскомнадзор заблокировал свыше 100 тысяч IP-адресов облачного провайдера DigitalOcean
Это может привести к сбоям в работе VPN-сервисов, установленных на серверах компании
Роскомнадзор заблокировал свыше 100 тысяч IP-адресов облачного провайдера DigitalOcean Это может привести к сбоям в работе VPN-сервисов, установленных на серверах компании
Владельцев прокси-серверов предупредили о предстоящей блокировке
Им вменяются призывы к массовым беспорядкам
Владельцев прокси-серверов предупредили о предстоящей блокировке Им вменяются призывы к массовым беспорядкам
Роскомнадзор будет блокировать VPN-сервисы по запросу властей
Ведомство считает, что имеющихся законов достаточно для борьбы с противниками блокировок
Роскомнадзор будет блокировать VPN-сервисы по запросу властей Ведомство считает, что имеющихся законов достаточно для борьбы с противниками блокировок
Сервис Opera VPN прекращает работу Приложение перестанет работать 30 апреля
В Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов
Их использование могут ограничить в случае трудностей при блокировке Telegram
В Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов Их использование могут ограничить в случае трудностей при блокировке Telegram
Эксперты Group-IB — об опасности бесплатных VPN-сервисов
Россиянам предложили обходить блокировку Telegram с помощью прокси-серверов
Эксперты Group-IB — об опасности бесплатных VPN-сервисов Россиянам предложили обходить блокировку Telegram с помощью прокси-серверов
Эксперты обнаружили в Google Play приложения со скрытыми майнерами
Часть вредоносных сервисов до сих пор доступна в магазине
Эксперты обнаружили в Google Play приложения со скрытыми майнерами Часть вредоносных сервисов до сих пор доступна в магазине
5 удобных VPN-сервисов для работы в интернете Как защитить себя от интернет-цензуры и утечки данных
Роскомнадзор признал невостребованность закона о блокировке VPN-сервисов
Власти пока не ограничили доступ ни к одному анонимайзеру
Роскомнадзор признал невостребованность закона о блокировке VPN-сервисов Власти пока не ограничили доступ ни к одному анонимайзеру
Глава Роскомнадзора — о сказочной анонимности в интернете
Александр Жаров назвал сказкой анонимность в Сети
Глава Роскомнадзора — о сказочной анонимности в интернете Александр Жаров назвал сказкой анонимность в Сети
В России вступил в силу запрет на обход интернет-блокировок
Теперь анонимайзеры и VPN-сервисы должны ограничивать доступ к запрещенным сайтам
В России вступил в силу запрет на обход интернет-блокировок Теперь анонимайзеры и VPN-сервисы должны ограничивать доступ к запрещенным сайтам
Европейские компании обеспокоились запретом анонимайзеров в России
Ограничения могут затронуть корпоративные VPN, используемые для обеспечения информационной безопасности