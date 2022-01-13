Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать

Что такое VPN

Virtual Private Network — можно перевести как «виртуальная частная сеть». Это технология, которая позволяет скрывать от посторонних лиц информацию о посещаемых пользователем сайтах, историю поисковых запросов и другую приватную информацию.

Зачем использовать VPN, если мне нечего скрывать

Чтобы злоумышленники не смогли похитить ваши логины, пароли, информацию о вашем адресе, о том что и на каких сайтах вы покупаете.

«Иначе (если не использовать VPN. — Прим. ред.) администратор кафе, отеля или метро (если вы подключились через Wi-Fi), провайдер (оператор мобильной или стационарной связи), все госорганы (а с ними и недобросовестные „пробивщики в погонах“) видят, какие приложения вы используете, какие сайты посещаете, как часто это делаете и так далее. Незнакомые люди могут читать электронную почту и прочий нешифрованный трафик». Станислав Селезнев адвокат, старший партнер проекта «Сетевые свободы»

А еще VPN поможет вам посещать сайты, по той или иной причине заблокированные в России.

Законно ли пользоваться VPN

По словам адвоката Станислава Селезнева, сегодня в России нет закона, предусматривающего санкции для граждан за использование средств обхода блокировок. Впрочем, периодически Роскомнадзор требует, чтобы владельцы VPN-сервисов сверялись с реестром запрещенных сайтов, и блокирует уклоняющихся от сотрудничества, но, как правило, предоставляющие доступ к VPN компании находят способ продолжить работу в нашей стране.