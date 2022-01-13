15 января, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Гид The Village13 января 2022

Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать

Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать
АвторТаня Королева
РедакторМаксим Динкевич

С каждым днем интернет становится по разным причинам все более небезопасным местом. Один из наиболее простых способов защитить свои данные онлайн — пользоваться VPN. Рассказываем, что делают такие программы, какую из них выбрать и почему не стоит доверять первому попавшемуся VPN-приложению.

Что такое VPN

Virtual Private Network — можно перевести как «виртуальная частная сеть». Это технология, которая позволяет скрывать от посторонних лиц информацию о посещаемых пользователем сайтах, историю поисковых запросов и другую приватную информацию.

Зачем использовать VPN, если мне нечего скрывать

Чтобы злоумышленники не смогли похитить ваши логины, пароли, информацию о вашем адресе, о том что и на каких сайтах вы покупаете.

«Иначе (если не использовать VPN. — Прим. ред.) администратор кафе, отеля или метро (если вы подключились через Wi-Fi), провайдер (оператор мобильной или стационарной связи), все госорганы (а с ними и недобросовестные „пробивщики в погонах“) видят, какие приложения вы используете, какие сайты посещаете, как часто это делаете и так далее. Незнакомые люди могут читать электронную почту и прочий нешифрованный трафик».

Станислав Селезнев

адвокат, старший партнер проекта «Сетевые свободы»

А еще VPN поможет вам посещать сайты, по той или иной причине заблокированные в России.

Законно ли пользоваться VPN

По словам адвоката Станислава Селезнева, сегодня в России нет закона, предусматривающего санкции для граждан за использование средств обхода блокировок. Впрочем, периодически Роскомнадзор требует, чтобы владельцы VPN-сервисов сверялись с реестром запрещенных сайтов, и блокирует уклоняющихся от сотрудничества, но, как правило, предоставляющие доступ к VPN компании находят способ продолжить работу в нашей стране.

Обеспечит ли VPN полную анонимность в Сети

К сожалению, нет. Владельцы VPN-серверов могут просматривать и сохранять всю информацию о том, как ведут себя их пользователи. Более того, некоторые бесплатные VPN продают эти данные рекламодателям, чтобы те могли эффективнее настраивать свою рекламу. А также всегда остается угроза, что сведения с VPN-серверов могут попасть в руки мошенников или агентов спецслужб.

Кроме того, VPN не сможет защитить от вирусов и других вредоносных программ, которые крадут личные данные.

Как выбрать VPN

Прежде чем установить приложение для подключения к VPN-серверу, постарайтесь поискать отзывы о нем и статьи в интернете. Скачивайте программу только с официального сайта разработчика, файлы со сторонних ресурсов могут содержать вредоносное ПО.

Стоит ли пользоваться бесплатными VPN-сервисами — вопрос открытый. Например, сообщество правозащитников «Первый отдел» недавно протестировало бесплатные VPN и опубликовало подборку лучших из них. Проект «Сетевые свободы» не рекомендует использовать бесплатные сервисы и советует платформу «Роскомсвободы», которая поможет выбрать подходящий VPN.

Также советуем посмотреть нашу подборку самых удобных VPN и статью с рекомендациями профессионалов*.

* Один из собеседников The Village советует сервис Hola, на момент написания этой статьи стало известно, что пользоваться им небезопасно.

Обложка: Dan Nelson — Pexels

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

5 удобных VPN-сервисов для работы в интернете
5 удобных VPN-сервисов для работы в интернете Как защитить себя от интернет-цензуры и утечки данных
5 удобных VPN-сервисов для работы в интернете

5 удобных VPN-сервисов для работы в интернете
Как защитить себя от интернет-цензуры и утечки данных

Какие VPN-сервисы используют профессионалы
Какие VPN-сервисы используют профессионалы Люди, которым VPN нужен по работе, рассказывают про самые удобные сервисы
Какие VPN-сервисы используют профессионалы

Какие VPN-сервисы используют профессионалы
Люди, которым VPN нужен по работе, рассказывают про самые удобные сервисы

Тэги

Прочее

Новое и лучшее

Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников

Первая полоса

Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты
Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты
Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты

Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»
Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V» Составили список таких стран
Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»
Составили список таких стран

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»
Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»
Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников «Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки
«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
«Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки

Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни
Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни
Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни

Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни

Как выглядела зимняя радуга над Москвой
Как выглядела зимняя радуга над Москвой Собрали лучшие фотографии гало
Как выглядела зимняя радуга над Москвой

Как выглядела зимняя радуга над Москвой
Собрали лучшие фотографии гало

Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать
Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать
Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать

Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать

Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»
Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории» Меньше глиттера, больше драмы
Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»

Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»
Меньше глиттера, больше драмы

Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней
Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней
Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней

Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней

Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой
Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой
Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой

Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой

Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs
Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs
Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs

Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs

«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна
«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна Который режиссер снял без брата
«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна

«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна
Который режиссер снял без брата

Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х
Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х К выходу «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона
Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х

Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х
К выходу «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона

Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской
Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской
Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской

Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской

«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом
«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом
«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом

«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом

Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве
Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве
Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве

Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве

16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы
16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы
16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы

16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы

Как изменится наша жизнь в 2022 году
Как изменится наша жизнь в 2022 году Новые законы, цены и правила
Как изменится наша жизнь в 2022 году

Как изменится наша жизнь в 2022 году
Новые законы, цены и правила

Подпишитесь на рассылку