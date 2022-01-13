Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать
С каждым днем интернет становится по разным причинам все более небезопасным местом. Один из наиболее простых способов защитить свои данные онлайн — пользоваться VPN. Рассказываем, что делают такие программы, какую из них выбрать и почему не стоит доверять первому попавшемуся VPN-приложению.
Что такое VPN
Virtual Private Network — можно перевести как «виртуальная частная сеть». Это технология, которая позволяет скрывать от посторонних лиц информацию о посещаемых пользователем сайтах, историю поисковых запросов и другую приватную информацию.
Зачем использовать VPN, если мне нечего скрывать
Чтобы злоумышленники не смогли похитить ваши логины, пароли, информацию о вашем адресе, о том что и на каких сайтах вы покупаете.
«Иначе (если не использовать VPN. — Прим. ред.) администратор кафе, отеля или метро (если вы подключились через Wi-Fi), провайдер (оператор мобильной или стационарной связи), все госорганы (а с ними и недобросовестные „пробивщики в погонах“) видят, какие приложения вы используете, какие сайты посещаете, как часто это делаете и так далее. Незнакомые люди могут читать электронную почту и прочий нешифрованный трафик».
Станислав Селезнев
адвокат, старший партнер проекта «Сетевые свободы»
А еще VPN поможет вам посещать сайты, по той или иной причине заблокированные в России.
Законно ли пользоваться VPN
По словам адвоката Станислава Селезнева, сегодня в России нет закона, предусматривающего санкции для граждан за использование средств обхода блокировок. Впрочем, периодически Роскомнадзор требует, чтобы владельцы VPN-сервисов сверялись с реестром запрещенных сайтов, и блокирует уклоняющихся от сотрудничества, но, как правило, предоставляющие доступ к VPN компании находят способ продолжить работу в нашей стране.
Обеспечит ли VPN полную анонимность в Сети
К сожалению, нет. Владельцы VPN-серверов могут просматривать и сохранять всю информацию о том, как ведут себя их пользователи. Более того, некоторые бесплатные VPN продают эти данные рекламодателям, чтобы те могли эффективнее настраивать свою рекламу. А также всегда остается угроза, что сведения с VPN-серверов могут попасть в руки мошенников или агентов спецслужб.
Кроме того, VPN не сможет защитить от вирусов и других вредоносных программ, которые крадут личные данные.
Как выбрать VPN
Прежде чем установить приложение для подключения к VPN-серверу, постарайтесь поискать отзывы о нем и статьи в интернете. Скачивайте программу только с официального сайта разработчика, файлы со сторонних ресурсов могут содержать вредоносное ПО.
Стоит ли пользоваться бесплатными VPN-сервисами — вопрос открытый. Например, сообщество правозащитников «Первый отдел» недавно протестировало бесплатные VPN и опубликовало подборку лучших из них. Проект «Сетевые свободы» не рекомендует использовать бесплатные сервисы и советует платформу «Роскомсвободы», которая поможет выбрать подходящий VPN.
Также советуем посмотреть нашу подборку самых удобных VPN и статью с рекомендациями профессионалов*.
* Один из собеседников The Village советует сервис Hola, на момент написания этой статьи стало известно, что пользоваться им небезопасно.
Обложка: Dan Nelson — Pexels