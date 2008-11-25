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Финальное количество кандидатов озвучил официальный представитель Мосгоризбиркома Дмитрий Реут
Как снять квартиру в Москве Гид по тому, как искать квартиру, на какие критерии ориентироваться при выборе, как не попасть к нечестным риэлторам и на что обращать внимание при подписании договора.
Как снять квартиру в Москве Гид по тому, как искать квартиру, на какие критерии ориентироваться при выборе, как не попасть к нечестным риэлторам и на что обращать внимание при подписании договора.
CYCLIST PROJECT Нью-йоркский фотограф Мариса Абаза (Marisa Abaza) пишет о себе, что если не фотографирует, то поедает десерты или катается на велосипеде. Последнее объясняет появление её нового проекта, для которого она снимает велосипедистов, а после просит их написать что-нибудь о себе и велосипеде.