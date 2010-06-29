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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В выходные в «Москва-Сити» откроется смотровая площадка с фабрикой мороженого

Здесь можно посетить 3D-тур или самому приготовить мороженое

В выходные в «Москва-Сити» откроется смотровая площадка с фабрикой мороженого

Как моют окна на смотровой площадке «Москва-Сити»
Как моют окна на смотровой площадке «Москва-Сити» The Village сфотографировал мойщиков окон в «Москва-Сити» и узнал у них, каково работать на высоте 236 метров
Как моют окна на смотровой площадке «Москва-Сити»

Как моют окна на смотровой площадке «Москва-Сити»
The Village сфотографировал мойщиков окон в «Москва-Сити» и узнал у них, каково работать на высоте 236 метров

Офис недели (Москва): «Высота»
Офис недели (Москва): «Высота» Офис девелоперской компании «Высота» с продуманным зонированием и качественной отделкой.
Офис недели (Москва): «Высота»

Офис недели (Москва): «Высота»
Офис девелоперской компании «Высота» с продуманным зонированием и качественной отделкой.

С высоты птичьего полета Как поется небезызвестными Браво ".ты когда-нибудь видела Москву с высоты в 17 этажей?.". Я предлагаю насладиться любимым городом и с 17 этажа, и с 22го, и с 40.

С высоты птичьего полета