В России в 2021 году совершили почти на треть больше преступлений, связанных со взятками, чем в 2020-м
Трое полицейских подбросили москвичу наркотики и вымогали 300 тысяч. На них завели уголовные дела
СКР возбудил уголовное дело против главы «Комитета за гражданские права»
Его подозревают в покушении на мошенничество
УВД по ЗАО опять отличилось: Руководителей полиции Дорогомилова задержали за взятку
Двух подполковников подозревают в получении 12 миллионов рублей
За какие взятки чаще всего судят в России
Всего за мелкие взятки в 2018 году осудили около 3,7 тысячи человек
Счетная палата выявила нарушения в бюджете на 772 миллиарда
Вернуть удалось меньше 1 % от всей суммы
Запретить врачам и учителям принимать любые подарки, кроме цветов и канцтоваров
Изменения могут ввести для борьбы с коррупцией
Генпрокуратура: в России стали чаще брать и давать взятки
Больше всего случаев зарегистрировано в Москве
Генпрокуратура составила портрет типичного коррупционера в России
Оказалось, что коррупционеры обычно энергичные и активные
Полковников главка МВД обвинили в получении взяток на 12 миллионов рублей
Офицеры пообещали оказывать покровительство компаниям, прокладывавшим кабель на Петровке, 38
ФБК попросил СК и Генпрокуратуру проверить расследование о Дерипаске и Приходько
Ранее Навальный заподозрил вице-премьера Сергея Приходько в получении взяток
Изменения в Twitter, ФСБ и Telegram, допросы в «Гоголь-центре» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Россияне стали давать меньше взяток врачам
Главной причиной исследователи называют снижение доходов
«Коммерсантъ» рассказал о рекордной в истории Минобороны взятке
Начальника отдела техобеспечения продовольственного управления Александра Вакулина арестовали
Приговор вице-президенту Samsung, криптовалютная биржа «Алиса» и блокировки Facebook
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Сколько россиян считают ведение бизнеса без взяток невозможным
Основное препятствие для открытия своего бизнеса в России — это, как говорится в докладе, отсутствие денег
Зампрокурора транспортной прокуратуры Москвы задержали за взятку
В Генпрокуратуре этот факт подтвердили
Количество зафиксированных фактов коррупции в России снизилось почти на 14 %
Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на генпрокурора России Юрия Чайку
Средний размер взятки в Москве
Ее размер сократился в три раза по сравнению с январем 2017 года
На офицера СК Михаила Максименко завели новое дело о взятке
Его арестовали летом 2016 года по делу Шакро Молодого
В Москве задержали продавцов поста зампрефекта ЦАО
Они обещали обеспечить назначение на должность с помощью взяток руководству ФСБ
Сколько россиян считают судей взяточниками
Только 21 % респондентов верит в неподкупность сотрудников судов
Фармкомпания Teva призналась в подкупе российских чиновников
Генпрокуратура пообещала проверить информацию о даче взяток при поставках препарата для лечения рассеянного склероза
По делу Захарченко арестовали еще миллиард рублей
Предполагается, что они принадлежат родственникам подозреваемого во взяточничестве полковника
Задержанному министру Улюкаеву предъявили обвинение (обновлено)
Его обвиняют в получении взятки
В Москве при получении взятки задержали высокопоставленных сотрудников ФСИН
Сумма взятки составила 300 тысяч рублей
Суд постановил заблокировать пересказ книги о взятках 1837 года на Arzamas
Представители проекта отмечают, что это сатирическое произведение, и надеются, что «этот курьез скоро будет исправлен»
СМИ связали дело о взятке Никиты Белых с выборами в Госдуму
В руководстве «Единой России» эту информацию назвали «бредом»
Следователи задержали третьего фигуранта дела о коррупции в Ространснадзоре
Вопрос об аресте троих подозреваемых будет решен 30 сентября
Полковник Захарченко уволен из правоохранительных органов
Также уволен непосредственный руководитель Захарченко, начальник управления «Т» Александр Тищенко
Главу столичного управления Ространснадзора задержали из-за взяток (обновлено)
Правоохранительные органы провели массовые обыски в региональных отделениях службы
Полковник Захарченко рассказал о прослушке его ФСБ через тарелку в ресторане
По словам Захарченко, тарелка с прослушивающим устройством была установлена на его стол в заведении Village Kitchen
Сотрудника рекламного агентства оштрафовали за подкуп начальника Казанского вокзала
Он передал начальнику вокзала в качестве подкупа 1 миллион 50 тысяч рублей
К расследованию дела о миллиардах Захарченко подключили США
Следствие хочет определить, какому банку предназначались 120 миллионов долларов, найденные при обысках
Экс-глава «Вымпелкома» Михаил Слободин заочно арестован (обновлено)
Его арестовали на два месяца с момента задержания
Экс-главу «Вымпелкома» объявили в федеральный розыск
Его подозревают по делу о взятке в размере более 800 миллионов рублей бывшему руководству Республики Коми
Проходящий по делу о взятках глава «Вымпелкома» ушел в отставку
Слободин пообещал вернуться в Россию к концу недели и дать показания следствию
Гендиректора «Вымпелкома» объявили в розыск по делу о взятках в Коми (обновлено)
Ранее в понедельник по этому делу прошли обыски в компаниях Виктора Вексельберга
Смягчить наказание чиновникам за коррупцию
В настоящее время единственной мерой наказания чиновника за коррупцию является увольнение
Трёх руководителей СКР арестовали по делу о взятке
Их заключили под стражу до 15 сентября 2016 года
В Росавтодоре проходят масштабные обыски
Следственные мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Путин предложил ужесточить уголовное наказание для коррупционеров
Послабления планируется сделать только для мелких взяточников
Сколько россиян жалуются на коррупцию на работе
Лишь 5 % респондентов признались, что и сами брали взятки
Коррупционеров в России оправдывают вдвое чаще других преступников
При этом само число оправдательных приговоров по делам коррупционной направленности стремительно снижается
Сколько россиян жалуются на коррупцию в бизнесе
Вопреки кризису число жалоб российских компаний на взяточничество заметно сократилось
В каких ситуациях в России чаще всего дают взятки
Почти четверть населения страны считает коррупцию неискоренимой
Московский военкомат уличили во взяточничестве
Задействованных в коррупционной схеме врачей и воспользовавшихся ею призывников привлекут к ответственности
Смарт-конструктор для Lego, уличная мебель из мусора и HR-бот
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Центробанк хочет упростить отчётность банков о сделках клиентов
Регулятор подготовил новые правила взаимодействия банкиров с Росфинмониторингом
Начальника отдела полиции аэропорта Внуково арестовали по делу о взятке
Игоря Кукушкина арестовали до 3 мая
Полицию аэропорта Внуково обыскали из-за дела о взятке (обновлено)
Сотрудники ФСБ задержали нескольких руководителей местного отдела полиции
Экс-главу ФСИН заподозрили в получении 140-миллионной взятки
Ущерб от деятельности возглавляемой им преступной группировки оценили в 2,7 миллиарда рублей