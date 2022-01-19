Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Хоккеисту Сулейманову назначили пять лет условно. Он пытался купить военный билет

Хоккеисту Сулейманову назначили пять лет условно. Он пытался купить военный билет

19 января 2022

В России в 2021 году совершили почти на треть больше преступлений, связанных со взятками, чем в 2020-м

Исследование
20 декабря 2021

Общий объем взяток в сфере госзакупок достиг 6,6 триллиона рублей

10 августа 2020

Трое полицейских подбросили москвичу наркотики и вымогали 300 тысяч. На них завели уголовные дела

Самые коррупционные регионы России

Число выявленных преступлений растет второй год подряд

Самые коррупционные регионы России

СКР возбудил уголовное дело против главы «Комитета за гражданские права»

Его подозревают в покушении на мошенничество

СКР возбудил уголовное дело против главы «Комитета за гражданские права»

УВД по ЗАО опять отличилось: Руководителей полиции Дорогомилова задержали за взятку

Двух подполковников подозревают в получении 12 миллионов рублей

УВД по ЗАО опять отличилось: Руководителей полиции Дорогомилова задержали за взятку

За какие взятки чаще всего судят в России

Всего за мелкие взятки в 2018 году осудили около 3,7 тысячи человек

За какие взятки чаще всего судят в России

Счетная палата выявила нарушения в бюджете на 772 миллиарда

Вернуть удалось меньше 1 % от всей суммы

Счетная палата выявила нарушения в бюджете на 772 миллиарда

Запретить врачам и учителям принимать любые подарки, кроме цветов и канцтоваров

Изменения могут ввести для борьбы с коррупцией

Запретить врачам и учителям принимать любые подарки, кроме цветов и канцтоваров

Генпрокуратура: в России стали чаще брать и давать взятки

Больше всего случаев зарегистрировано в Москве

Генпрокуратура: в России стали чаще брать и давать взятки

Генпрокуратура составила портрет типичного коррупционера в России

Оказалось, что коррупционеры обычно энергичные и активные

Генпрокуратура составила портрет типичного коррупционера в России

Полковников главка МВД обвинили в получении взяток на 12 миллионов рублей

Офицеры пообещали оказывать покровительство компаниям, прокладывавшим кабель на Петровке, 38

Полковников главка МВД обвинили в получении взяток на 12 миллионов рублей

ФБК попросил СК и Генпрокуратуру проверить расследование о Дерипаске и Приходько

Ранее Навальный заподозрил вице-премьера Сергея Приходько в получении взяток

ФБК попросил СК и Генпрокуратуру проверить расследование о Дерипаске и Приходько

Как россиян судят за взятки

«РБК» проанализировал статистику Верховного суда

Как россиян судят за взятки

Алексей Улюкаев — о своей вине перед народом

Экс-министр зачитал последнее слово в суде

Алексей Улюкаев — о своей вине перед народом

Изменения в Twitter, ФСБ и Telegram, допросы в «Гоголь-центре»
Изменения в Twitter, ФСБ и Telegram, допросы в «Гоголь-центре» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Изменения в Twitter, ФСБ и Telegram, допросы в «Гоголь-центре»

Изменения в Twitter, ФСБ и Telegram, допросы в «Гоголь-центре»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Россияне стали давать меньше взяток врачам

Главной причиной исследователи называют снижение доходов

Россияне стали давать меньше взяток врачам

«Коммерсантъ» рассказал о рекордной в истории Минобороны взятке

Начальника отдела техобеспечения продовольственного управления Александра Вакулина арестовали

«Коммерсантъ» рассказал о рекордной в истории Минобороны взятке

Приговор вице-президенту Samsung, криптовалютная биржа «Алиса» и блокировки Facebook

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Приговор вице-президенту Samsung, криптовалютная биржа «Алиса» и блокировки Facebook

Сколько россиян считают ведение бизнеса без взяток невозможным

Основное препятствие для открытия своего бизнеса в России — это, как говорится в докладе, отсутствие денег

Сколько россиян считают ведение бизнеса без взяток невозможным

Зампрокурора транспортной прокуратуры Москвы задержали за взятку

В Генпрокуратуре этот факт подтвердили

Зампрокурора транспортной прокуратуры Москвы задержали за взятку

Количество зафиксированных фактов коррупции в России снизилось почти на 14 %

Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на генпрокурора России Юрия Чайку

Количество зафиксированных фактов коррупции в России снизилось почти на 14 %

Средний размер взятки в Москве

Ее размер сократился в три раза по сравнению с январем 2017 года

Средний размер взятки в Москве

Главные коррупционеры страны, по мнению россиян

Опрос был проведен ВЦИОМ

Главные коррупционеры страны, по мнению россиян

На офицера СК Михаила Максименко завели новое дело о взятке

Его арестовали летом 2016 года по делу Шакро Молодого

На офицера СК Михаила Максименко завели новое дело о взятке

В Москве задержали продавцов поста зампрефекта ЦАО

Они обещали обеспечить назначение на должность с помощью взяток руководству ФСБ

В Москве задержали продавцов поста зампрефекта ЦАО

Сколько россиян считают судей взяточниками

Только 21 % респондентов верит в неподкупность сотрудников судов

Сколько россиян считают судей взяточниками

Фармкомпания Teva призналась в подкупе российских чиновников

Генпрокуратура пообещала проверить информацию о даче взяток при поставках препарата для лечения рассеянного склероза

Фармкомпания Teva призналась в подкупе российских чиновников

В антикоррупционном управлении МВД проходят обыски (обновлено)

Задержаны два человека

В антикоррупционном управлении МВД проходят обыски (обновлено)

По делу Захарченко арестовали еще миллиард рублей

Предполагается, что они принадлежат родственникам подозреваемого во взяточничестве полковника

По делу Захарченко арестовали еще миллиард рублей

Улюкаева отправили под домашний арест

Домашний арест назначен сроком до 15 января 2017 года

Улюкаева отправили под домашний арест

Задержанному министру Улюкаеву предъявили обвинение (обновлено)

Его обвиняют в получении взятки

Задержанному министру Улюкаеву предъявили обвинение (обновлено)

В Москве при получении взятки задержали высокопоставленных сотрудников ФСИН

Сумма взятки составила 300 тысяч рублей

В Москве при получении взятки задержали высокопоставленных сотрудников ФСИН

Суд постановил заблокировать пересказ книги о взятках 1837 года на Arzamas

Представители проекта отмечают, что это сатирическое произведение, и надеются, что «этот курьез скоро будет исправлен»

Суд постановил заблокировать пересказ книги о взятках 1837 года на Arzamas

СМИ связали дело о взятке Никиты Белых с выборами в Госдуму

В руководстве «Единой России» эту информацию назвали «бредом»

СМИ связали дело о взятке Никиты Белых с выборами в Госдуму

Следователи задержали третьего фигуранта дела о коррупции в Ространснадзоре

Вопрос об аресте троих подозреваемых будет решен 30 сентября

Следователи задержали третьего фигуранта дела о коррупции в Ространснадзоре

Полковник Захарченко уволен из правоохранительных органов

Также уволен непосредственный руководитель Захарченко, начальник управления «Т» Александр Тищенко

Полковник Захарченко уволен из правоохранительных органов

Главу столичного управления Ространснадзора задержали из-за взяток (обновлено)

Правоохранительные органы провели массовые обыски в региональных отделениях службы

Главу столичного управления Ространснадзора задержали из-за взяток (обновлено)

Полковник Захарченко рассказал о прослушке его ФСБ через тарелку в ресторане

По словам Захарченко, тарелка с прослушивающим устройством была установлена на его стол в заведении Village Kitchen

Полковник Захарченко рассказал о прослушке его ФСБ через тарелку в ресторане

Сотрудника рекламного агентства оштрафовали за подкуп начальника Казанского вокзала

Он передал начальнику вокзала в качестве подкупа 1 миллион 50 тысяч рублей

Сотрудника рекламного агентства оштрафовали за подкуп начальника Казанского вокзала

К расследованию дела о миллиардах Захарченко подключили США

Следствие хочет определить, какому банку предназначались 120 миллионов долларов, найденные при обысках

К расследованию дела о миллиардах Захарченко подключили США

Экс-глава «Вымпелкома» Михаил Слободин заочно арестован (обновлено)

Его арестовали на два месяца с момента задержания

Экс-глава «Вымпелкома» Михаил Слободин заочно арестован (обновлено)

Экс-главу «Вымпелкома» объявили в федеральный розыск

Его подозревают по делу о взятке в размере более 800 миллионов рублей бывшему руководству Республики Коми

Экс-главу «Вымпелкома» объявили в федеральный розыск

Проходящий по делу о взятках глава «Вымпелкома» ушел в отставку

Слободин пообещал вернуться в Россию к концу недели и дать показания следствию

Проходящий по делу о взятках глава «Вымпелкома» ушел в отставку

Гендиректора «Вымпелкома» объявили в розыск по делу о взятках в Коми (обновлено)

Ранее в понедельник по этому делу прошли обыски в компаниях Виктора Вексельберга

Гендиректора «Вымпелкома» объявили в розыск по делу о взятках в Коми (обновлено)

Смягчить наказание чиновникам за коррупцию

В настоящее время единственной мерой наказания чиновника за коррупцию является увольнение

Смягчить наказание чиновникам за коррупцию

Трёх руководителей СКР арестовали по делу о взятке

Их заключили под стражу до 15 сентября 2016 года

Трёх руководителей СКР арестовали по делу о взятке

В Росавтодоре проходят масштабные обыски

Следственные мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В Росавтодоре проходят масштабные обыски

Путин предложил ужесточить уголовное наказание для коррупционеров

Послабления планируется сделать только для мелких взяточников

Путин предложил ужесточить уголовное наказание для коррупционеров

Сколько россиян жалуются на коррупцию на работе

Лишь 5 % респондентов признались, что и сами брали взятки

Сколько россиян жалуются на коррупцию на работе

Коррупционеров в России оправдывают вдвое чаще других преступников

При этом само число оправдательных приговоров по делам коррупционной направленности стремительно снижается

Коррупционеров в России оправдывают вдвое чаще других преступников

Сколько россиян жалуются на коррупцию в бизнесе

Вопреки кризису число жалоб российских компаний на взяточничество заметно сократилось

Сколько россиян жалуются на коррупцию в бизнесе

В каких ситуациях в России чаще всего дают взятки

Почти четверть населения страны считает коррупцию неискоренимой

В каких ситуациях в России чаще всего дают взятки

Московский военкомат уличили во взяточничестве

Задействованных в коррупционной схеме врачей и воспользовавшихся ею призывников привлекут к ответственности

Московский военкомат уличили во взяточничестве

Смарт-конструктор для Lego, уличная мебель из мусора и HR-бот

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Смарт-конструктор для Lego, уличная мебель из мусора и HR-бот

Центробанк хочет упростить отчётность банков о сделках клиентов

Регулятор подготовил новые правила взаимодействия банкиров с Росфинмониторингом

Центробанк хочет упростить отчётность банков о сделках клиентов

Начальника отдела полиции аэропорта Внуково арестовали по делу о взятке

Игоря Кукушкина арестовали до 3 мая

Начальника отдела полиции аэропорта Внуково арестовали по делу о взятке

Полицию аэропорта Внуково обыскали из-за дела о взятке (обновлено)

Сотрудники ФСБ задержали нескольких руководителей местного отдела полиции

Полицию аэропорта Внуково обыскали из-за дела о взятке (обновлено)

Экс-главу ФСИН заподозрили в получении 140-миллионной взятки

Ущерб от деятельности возглавляемой им преступной группировки оценили в 2,7 миллиарда рублей

Экс-главу ФСИН заподозрили в получении 140-миллионной взятки

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ