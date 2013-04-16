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7 разгневанных мужчин: Самые известные бизнесмены-скандалисты
Менеджмент
7 разгневанных мужчин: Самые известные бизнесмены-скандалистыНекоторые бизнесмены создают шумиху и попадают в нелепые истории. The Village посмотрел, кто чаще других ведёт себя эпатажно
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7 разгневанных мужчин: Самые известные бизнесмены-скандалисты
Менеджмент

7 разгневанных мужчин: Самые известные бизнесмены-скандалисты Некоторые бизнесмены создают шумиху и попадают в нелепые истории. The Village посмотрел, кто чаще других ведёт себя эпатажно

От первого лица: Лучшие выступления самых ярких интернет-предпринимателей
Облако знаний
От первого лица: Лучшие выступления самых ярких интернет-предпринимателейНикто не расскажет о своём бизнесе так, как его основатель. H&F выбрал главные лекции Цукерберга, Тиля, Маска, Кума, Левчина и других людей, которые зажгли IT-рынок.
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От первого лица: Лучшие выступления самых ярких интернет-предпринимателей
Облако знаний

От первого лица: Лучшие выступления самых ярких интернет-предпринимателей Никто не расскажет о своём бизнесе так, как его основатель. H&F выбрал главные лекции Цукерберга, Тиля, Маска, Кума, Левчина и других людей, которые зажгли IT-рынок.

Новости

Сооснователь WhatsApp увидел черты своего приложения в новом iMessage

Кум не уточнил, какие именно обновления он имеет в виду

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Новости

Сооснователь WhatsApp увидел черты своего приложения в новом iMessage Кум не уточнил, какие именно обновления он имеет в виду

Ян Кум (WhatsApp): «Месседжинг — последнее, что я был готов попробовать»
Интервью
Ян Кум (WhatsApp): «Месседжинг — последнее, что я был готов попробовать»Автор популярного мессенджера рассказал Насте Черниковой, почему не хочет быть «предпринимателем», что его компании дала сделка с Facebook, кроме $19 млрд, и как ему помогают fwords.
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Ян Кум (WhatsApp): «Месседжинг — последнее, что я был готов попробовать»
Интервью

Ян Кум (WhatsApp): «Месседжинг — последнее, что я был готов попробовать» Автор популярного мессенджера рассказал Насте Черниковой, почему не хочет быть «предпринимателем», что его компании дала сделка с Facebook, кроме $19 млрд, и как ему помогают fwords.

Рождённый в СССР: История хакера Яна Кума, который построил WhatsApp и стал миллиардером
Истории
Рождённый в СССР: История хакера Яна Кума, который построил WhatsApp и стал миллиардеромЗнакомьтесь — самый богатый программист, выросший на просторах социалистической империи.
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Рождённый в СССР: История хакера Яна Кума, который построил WhatsApp и стал миллиардером
Истории

Рождённый в СССР: История хакера Яна Кума, который построил WhatsApp и стал миллиардером Знакомьтесь — самый богатый программист, выросший на просторах социалистической империи.

Покупай и властвуй: Что будет с рынком мессенджеров после приобретения WhatsApp Цукербергом
Кейсы
Покупай и властвуй: Что будет с рынком мессенджеров после приобретения WhatsApp ЦукербергомFacebook приобрёл мобильный сервис WhatsApp за $19 млрд. К каким важным изменениям приведёт эта сделка?
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Покупай и властвуй: Что будет с рынком мессенджеров после приобретения WhatsApp Цукербергом
Кейсы

Покупай и властвуй: Что будет с рынком мессенджеров после приобретения WhatsApp Цукербергом Facebook приобрёл мобильный сервис WhatsApp за $19 млрд. К каким важным изменениям приведёт эта сделка?

Новости

Владелец WhatsApp охарактеризовал приложение Telegram Павла Дурова как плагиат

Дуров и сам признаёт схожесть своего продукта с WhatsApp, однако отмечает и ряд преимуществ нового мессенджера

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Новости

Владелец WhatsApp охарактеризовал приложение Telegram Павла Дурова как плагиат Дуров и сам признаёт схожесть своего продукта с WhatsApp, однако отмечает и ряд преимуществ нового мессенджера

Новости

Коммуникационное приложение WhatsApp опередило Twitter по активным пользователям

Джек Дорси переживает

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Коммуникационное приложение WhatsApp опередило Twitter по активным пользователям
Новости

Коммуникационное приложение WhatsApp опередило Twitter по активным пользователям Джек Дорси переживает