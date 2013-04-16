Менеджмент
7 разгневанных мужчин: Самые известные бизнесмены-скандалистыНекоторые бизнесмены создают шумиху и попадают в нелепые истории. The Village посмотрел, кто чаще других ведёт себя эпатажно
Менеджмент
7 разгневанных мужчин: Самые известные бизнесмены-скандалисты Некоторые бизнесмены создают шумиху и попадают в нелепые истории. The Village посмотрел, кто чаще других ведёт себя эпатажно
Облако знаний
От первого лица: Лучшие выступления самых ярких интернет-предпринимателейНикто не расскажет о своём бизнесе так, как его основатель. H&F выбрал главные лекции Цукерберга, Тиля, Маска, Кума, Левчина и других людей, которые зажгли IT-рынок.
Облако знаний
От первого лица: Лучшие выступления самых ярких интернет-предпринимателей Никто не расскажет о своём бизнесе так, как его основатель. H&F выбрал главные лекции Цукерберга, Тиля, Маска, Кума, Левчина и других людей, которые зажгли IT-рынок.
Новости
Сооснователь WhatsApp увидел черты своего приложения в новом iMessage
Кум не уточнил, какие именно обновления он имеет в виду
Новости
Сооснователь WhatsApp увидел черты своего приложения в новом iMessage Кум не уточнил, какие именно обновления он имеет в виду
Интервью
Ян Кум (WhatsApp): «Месседжинг — последнее, что я был готов попробовать»Автор популярного мессенджера рассказал Насте Черниковой, почему не хочет быть «предпринимателем», что его компании дала сделка с Facebook, кроме $19 млрд, и как ему помогают fwords.
Интервью
Ян Кум (WhatsApp): «Месседжинг — последнее, что я был готов попробовать» Автор популярного мессенджера рассказал Насте Черниковой, почему не хочет быть «предпринимателем», что его компании дала сделка с Facebook, кроме $19 млрд, и как ему помогают fwords.
Истории
Рождённый в СССР: История хакера Яна Кума, который построил WhatsApp и стал миллиардеромЗнакомьтесь — самый богатый программист, выросший на просторах социалистической империи.
Истории
Рождённый в СССР: История хакера Яна Кума, который построил WhatsApp и стал миллиардером Знакомьтесь — самый богатый программист, выросший на просторах социалистической империи.
Кейсы
Покупай и властвуй: Что будет с рынком мессенджеров после приобретения WhatsApp ЦукербергомFacebook приобрёл мобильный сервис WhatsApp за $19 млрд. К каким важным изменениям приведёт эта сделка?
Кейсы
Покупай и властвуй: Что будет с рынком мессенджеров после приобретения WhatsApp Цукербергом Facebook приобрёл мобильный сервис WhatsApp за $19 млрд. К каким важным изменениям приведёт эта сделка?
Новости
Владелец WhatsApp охарактеризовал приложение Telegram Павла Дурова как плагиат
Дуров и сам признаёт схожесть своего продукта с WhatsApp, однако отмечает и ряд преимуществ нового мессенджера
Новости