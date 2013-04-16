Ян Кум (WhatsApp): «Месседжинг — последнее, что я был готов попробовать» Автор популярного мессенджера рассказал Насте Черниковой, почему не хочет быть «предпринимателем», что его компании дала сделка с Facebook, кроме $19 млрд, и как ему помогают fwords.