вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

«Дождь»: Закон об ограничении доли иностранцев в агрегаторах одобрят для контроля «Яндекса»

В первом чтении документ могут принять уже до конца 2018 года

0
Новости

«Дождь»: Закон об ограничении доли иностранцев в агрегаторах одобрят для контроля «Яндекса» В первом чтении документ могут принять уже до конца 2018 года

Новости

В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в новостных агрегаторах

«Яндекс» и Mail.ru могут столкнуться со сложностями при владении собственными сервисами

1
Новости

В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в новостных агрегаторах «Яндекс» и Mail.ru могут столкнуться со сложностями при владении собственными сервисами

Новости

«Яндекс» начал тестировать сервис для ускоренной загрузки страниц сайтов

На первом этапе «Турбостраницы» будут работать только на новостных сайтах

0
Новости

«Яндекс» начал тестировать сервис для ускоренной загрузки страниц сайтов На первом этапе «Турбостраницы» будут работать только на новостных сайтах

Ситуация

Агрегатор «Яндекс.Новости» после взрыва в Петербурге начал работать с перебоями (обновлено)

Сайт медленно загружается

0
Ситуация

Агрегатор «Яндекс.Новости» после взрыва в Петербурге начал работать с перебоями (обновлено) Сайт медленно загружается

Почему антикоррупционные митинги исчезли из топа «Яндекса»
Есть вопрос
Почему антикоррупционные митинги исчезли из топа «Яндекса»А главной новостью стал фестиваль «Ворвись в весну»
8
Почему антикоррупционные митинги исчезли из топа «Яндекса»
Есть вопрос

Почему антикоррупционные митинги исчезли из топа «Яндекса» А главной новостью стал фестиваль «Ворвись в весну»

Новости

Роскомнадзор включил «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов

Агрегаторы должны проверять достоверность информации и удалять ее по предписанию Роскомнадзора

0
Новости

Роскомнадзор включил «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов Агрегаторы должны проверять достоверность информации и удалять ее по предписанию Роскомнадзора

Новости

«Яндекс.Новости» вышли из строя из-за ажиотажа вокруг выборов в США

Тема президентских выборов стала самой популярной в поиске

2
Новости

«Яндекс.Новости» вышли из строя из-за ажиотажа вокруг выборов в США Тема президентских выборов стала самой популярной в поиске

Новости

Экс-руководитель «Яндекс.Новостей» стала digital-директором «Дождя»

Она займётся развитием цифровых продуктов телеканала и его платной подписки

0
Новости

Экс-руководитель «Яндекс.Новостей» стала digital-директором «Дождя» Она займётся развитием цифровых продуктов телеканала и его платной подписки

Новости

Глава «Яндекс.Новостей» увольняется из-за закона о новостных агрегаторах

По её словам, в сложившихся условиях работа стала неинтересной

0
Новости

Глава «Яндекс.Новостей» увольняется из-за закона о новостных агрегаторах По её словам, в сложившихся условиях работа стала неинтересной

Зачем нужен закон о новостных агрегаторах
Комментарии
Зачем нужен закон о новостных агрегаторахРуководитель сервиса «Яндекс.Новости» и авторы проекта о новостных агрегаторах рассказали о том, чем грозит СМИ принятие нового закона
5
Зачем нужен закон о новостных агрегаторах
Комментарии

Зачем нужен закон о новостных агрегаторах Руководитель сервиса «Яндекс.Новости» и авторы проекта о новостных агрегаторах рассказали о том, чем грозит СМИ принятие нового закона

Новости

«Яндекс» предупредил об угрозе закрытия «Новостей»

Компания указала на неисполнимость требований к владельцам новостных агрегаторов

0
Новости

«Яндекс» предупредил об угрозе закрытия «Новостей» Компания указала на неисполнимость требований к владельцам новостных агрегаторов

Новости

«Яндекс» научился анализировать новости из соцсетей

В новом разделе пользователи смогут увидеть, какими новостями делятся их друзья

0
Новости

«Яндекс» научился анализировать новости из соцсетей В новом разделе пользователи смогут увидеть, какими новостями делятся их друзья