«Дождь»: Закон об ограничении доли иностранцев в агрегаторах одобрят для контроля «Яндекса»
В первом чтении документ могут принять уже до конца 2018 года
«Дождь»: Закон об ограничении доли иностранцев в агрегаторах одобрят для контроля «Яндекса» В первом чтении документ могут принять уже до конца 2018 года
В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в новостных агрегаторах
«Яндекс» и Mail.ru могут столкнуться со сложностями при владении собственными сервисами
В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в новостных агрегаторах «Яндекс» и Mail.ru могут столкнуться со сложностями при владении собственными сервисами
«Яндекс» начал тестировать сервис для ускоренной загрузки страниц сайтов
На первом этапе «Турбостраницы» будут работать только на новостных сайтах
«Яндекс» начал тестировать сервис для ускоренной загрузки страниц сайтов На первом этапе «Турбостраницы» будут работать только на новостных сайтах
Агрегатор «Яндекс.Новости» после взрыва в Петербурге начал работать с перебоями (обновлено)
Сайт медленно загружается
Агрегатор «Яндекс.Новости» после взрыва в Петербурге начал работать с перебоями (обновлено) Сайт медленно загружается
Почему антикоррупционные митинги исчезли из топа «Яндекса» А главной новостью стал фестиваль «Ворвись в весну»
Роскомнадзор включил «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов
Агрегаторы должны проверять достоверность информации и удалять ее по предписанию Роскомнадзора
Роскомнадзор включил «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов Агрегаторы должны проверять достоверность информации и удалять ее по предписанию Роскомнадзора
«Яндекс.Новости» вышли из строя из-за ажиотажа вокруг выборов в США
Тема президентских выборов стала самой популярной в поиске
«Яндекс.Новости» вышли из строя из-за ажиотажа вокруг выборов в США Тема президентских выборов стала самой популярной в поиске
Экс-руководитель «Яндекс.Новостей» стала digital-директором «Дождя»
Она займётся развитием цифровых продуктов телеканала и его платной подписки
Экс-руководитель «Яндекс.Новостей» стала digital-директором «Дождя» Она займётся развитием цифровых продуктов телеканала и его платной подписки
Глава «Яндекс.Новостей» увольняется из-за закона о новостных агрегаторах
По её словам, в сложившихся условиях работа стала неинтересной
Глава «Яндекс.Новостей» увольняется из-за закона о новостных агрегаторах По её словам, в сложившихся условиях работа стала неинтересной
Зачем нужен закон о новостных агрегаторах Руководитель сервиса «Яндекс.Новости» и авторы проекта о новостных агрегаторах рассказали о том, чем грозит СМИ принятие нового закона
«Яндекс» предупредил об угрозе закрытия «Новостей»
Компания указала на неисполнимость требований к владельцам новостных агрегаторов