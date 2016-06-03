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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Яндекс» научился предсказывать спрос на наличные в банкоматах

Новую систему разработали по просьбе Райффайзенбанка

«Яндекс» научился предсказывать спрос на наличные в банкоматах

«Яндекс» научился предсказывать спрос на товары со скидкой

Новую систему уже протестировали в магазинах сети «Пятёрочка»

«Яндекс» научился предсказывать спрос на товары со скидкой

Новые iPhone, жалобы на Google и богатства миллиардеров

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые iPhone, жалобы на Google и богатства миллиардеров

Тестирование VK Live, угрозы Цукербергу и слияние Twitter и Yahoo!

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Тестирование VK Live, угрозы Цукербергу и слияние Twitter и Yahoo!