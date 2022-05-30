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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Авто.ру»: В Россию начали в полтора раза чаще ввозить автомобили из-за рубежа

«Авто.ру»: В Россию начали в полтора раза чаще ввозить автомобили из-за рубежа

Япония ввела санкции против вице-премьера Дмитрия Григоренко

Япония ввела санкции против вице-премьера Дмитрия Григоренко

Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам
30 мая 2022

Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам

10 мая 2022

Япония расширила список санкций против России и ЛДНР

Япония запретила поставки промышленных товаров в Россию
обновлено10 июня 2022

Япония запретила поставки промышленных товаров в Россию

Производитель техники Sharp прекратит поставки в Россию
23 марта 2022

Производитель техники Sharp прекратит поставки в Россию

18 марта 2022

Япония, Австралия и Новая Зеландия ввели новые санкции против России

28 февраля 2022

Япония ввела санкции против Центробанка

Американский мамблкор, Чехов и Хон Сан-Су: «Случайность и догадка» Рюсукэ Хамагути
Американский мамблкор, Чехов и Хон Сан-Су: «Случайность и догадка» Рюсукэ Хамагути От обладателя Гран-при на Берлинале
Американский мамблкор, Чехов и Хон Сан-Су: «Случайность и догадка» Рюсукэ Хамагути

Американский мамблкор, Чехов и Хон Сан-Су: «Случайность и догадка» Рюсукэ Хамагути
От обладателя Гран-при на Берлинале

Как члены экипажа самолета, сбросившего бомбу на Хиросиму, жили после войны
Как члены экипажа самолета, сбросившего бомбу на Хиросиму, жили после войны
Как члены экипажа самолета, сбросившего бомбу на Хиросиму, жили после войны

Как члены экипажа самолета, сбросившего бомбу на Хиросиму, жили после войны

26 декабря 2020

Япония объявила о закрытии границ. Туда можно было улететь из России

В «Аптекарском огороде» открылась экспозиция японских искусств
6 декабря 2020

В «Аптекарском огороде» открылась экспозиция японских искусств

14 октября 2020

Россия возобновит авиасообщение с Японией, Кубой и Сербией

В сети «Каро» стартовал марафон национального кино

Можно оценить киноискусство сразу пяти стран

В сети «Каро» стартовал марафон национального кино

JIS Asian Bistro & Wine 2.0: Реинкарнация винного бара с азиатской кухней

Разрушение западного мифа о восточно-винной несочетаемости

JIS Asian Bistro & Wine 2.0: Реинкарнация винного бара с азиатской кухней

В культурном центре «ЗИЛ» пройдет фестиваль традиционных японских искусств

На нем состоятся мастер-классы по икебане и чайная церемония

В культурном центре «ЗИЛ» пройдет фестиваль традиционных японских искусств

Сколько стоит жизнь в Киото
Сколько стоит жизнь в Киото Ярмарка еды при храме, вечер в караоке и малогабаритная квартира в аренду
Сколько стоит жизнь в Киото

Сколько стоит жизнь в Киото
Ярмарка еды при храме, вечер в караоке и малогабаритная квартира в аренду

В парке Горького пройдет японский фестиваль J-Fest

Гостей ждет ярмарка уличной еды, дизайн-маркет, мастер-классы, танцы и лекции

В парке Горького пройдет японский фестиваль J-Fest

Япония упростит визовый режим для российских студентов и бизнесменов

Визы станет проще получать учащимся 465 российских вузов

Япония упростит визовый режим для российских студентов и бизнесменов

В Москве впервые выступит японская экспериментальная группа Koenji Hyakkei

Ансамбль барабанщика Тацуи Ёсиды сыграет в клубе «Дом» по случаю 20-летия заведения

В Москве впервые выступит японская экспериментальная группа Koenji Hyakkei

В Музее Востока пройдет выставка японских кукол

Там представят работы художницы Оно Хацуко

В Музее Востока пройдет выставка японских кукол

Как разобраться в японской музыке: Инструкция Japan Blues
Как разобраться в японской музыке: Инструкция Japan Blues Один из главных знатоков японской музыки в Европе — о культурной апроприации, джазе и восточном фольклоре
Как разобраться в японской музыке: Инструкция Japan Blues

Как разобраться в японской музыке: Инструкция Japan Blues
Один из главных знатоков японской музыки в Европе — о культурной апроприации, джазе и восточном фольклоре

Фестиваль Hinode Power Japan анонсировал детскую и аниме-программы

В зоне энничи представят традиционные игры, а косплееры научат посетителей танцам

Фестиваль Hinode Power Japan анонсировал детскую и аниме-программы

В Москве впервые даст сольный концерт японский джазовый трубач Тосинори Кондо

Мероприятие пройдет 29 марта в культурном центре «Дом»

В Москве впервые даст сольный концерт японский джазовый трубач Тосинори Кондо

На ВДНХ пройдет крупнейший в России фестиваль японской культуры Hinode Power

В программе мастер-класс по игре на барабанах вадайко и отбор на международный фестиваль косплея

На ВДНХ пройдет крупнейший в России фестиваль японской культуры Hinode Power

Сколько россиян выступают за передачу Курильских островов Японии

Каждый десятый опрошенный уверен, что Россия отвоевала острова

Сколько россиян выступают за передачу Курильских островов Японии

Как проходит митинг против передачи Курильских островов Японии

Протестующие собрались на Суворовской площади в Москве

Как проходит митинг против передачи Курильских островов Японии

В библиотеке Достоевского пройдут японские елки с кулинарными мастер-классами

Посетители смогут сделать новогоднюю открытку и расписать японскую матрешку

В библиотеке Достоевского пройдут японские елки с кулинарными мастер-классами

Гигантская волна на жилом доме в Южном Бутове

Панно повторяет гравюру «Большая волна в Канагаве» японского художника Кацусики Хокусая

Гигантская волна на жилом доме в Южном Бутове

В Москве пройдет фестиваль японского кино

Почетным гостем фестиваля станет японский режиссер Киёси Куросава

В Москве пройдет фестиваль японского кино

В кинотеатрах Москвы пройдет ретроспектива японского режиссера Такеши Китано

Пять фильмов представят кинокритики Антон Долин и Зара Абдуллаева

В кинотеатрах Москвы пройдет ретроспектива японского режиссера Такеши Китано

Японское искусство в Пушкинском: Герои эпохи Эдо

Японское искусство в Пушкинском: Герои эпохи ЭдоThe Village составил гид по выставке «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо» в Пушкинском музее

Японское искусство в Пушкинском: Герои эпохи Эдо

Японское искусство в Пушкинском: Герои эпохи Эдо
The Village составил гид по выставке «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо» в Пушкинском музее

Япония упростит визовый режим для туристических групп из России

Новые визы можно будет получить с 1 октября

Япония упростит визовый режим для туристических групп из России

Пушкинский музей пустит без очереди посетителей в кимоно

Желающих посмотреть выставку японского искусства будут пускать через служебный вход

Пушкинский музей пустит без очереди посетителей в кимоно

В Пушкинском музее откроется масштабная выставка японского искусства

Экспозиция пройдет в два этапа. Всего на ней покажут 135 работ ведущих японских мастеров

В Пушкинском музее откроется масштабная выставка японского искусства

Самые комфортные для жизни города мира

За год Москва поднялась в списке на 12 позиций

Самые комфортные для жизни города мира

Пушкинский музей представил коллекцию японских сувениров

Она приурочена к выставке «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо»

Пушкинский музей представил коллекцию японских сувениров

Uniqlo откроет поп-ап-площадку на фестивале японской культуры в парке Горького

Посетители J-Fest смогут попробовать блюда японской кухни, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть кино

Uniqlo откроет поп-ап-площадку на фестивале японской культуры в парке Горького

МИД предупредил о проблемах с транспортом в Испании и Франции

Кроме того, трудности могут возникнуть при поездках в Японию и на Филиппины

МИД предупредил о проблемах с транспортом в Испании и Франции

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Сколько спят жители разных стран

Исследователи обнаружили связь между продолжительностью сна и благосостоянием государства

Сколько спят жители разных стран

В апреле на ВДНХ пройдет фестиваль японской культуры Hinode Power Japan

Здесь сыграют японский рок, научат боевому искусству и рисовать мангу

В апреле на ВДНХ пройдет фестиваль японской культуры Hinode Power Japan

Миллиметровый компьютер, армия «Терминаторов» и робопес главы Amazon

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Миллиметровый компьютер, армия «Терминаторов» и робопес главы Amazon

«Токийская» коллекция H&M Studio
«Токийская» коллекция H&M Studio Шведский масс-маркет переосмыслил кимоно и рабочую одежду Японии
«Токийская» коллекция H&M Studio

«Токийская» коллекция H&M Studio
Шведский масс-маркет переосмыслил кимоно и рабочую одежду Японии

Самые удобные паспорта для путешествий

Лидер рейтинга сменился впервые за четыре года

Самые удобные паспорта для путешествий

Игристый рис: Что такое саке и с чем его пьют
Игристый рис: Что такое саке и с чем его пьют Можно ли называть саке рисовым вином, почему оно бывает игристым и что им стоит запивать
Игристый рис: Что такое саке и с чем его пьют

Игристый рис: Что такое саке и с чем его пьют
Можно ли называть саке рисовым вином, почему оно бывает игристым и что им стоит запивать

На «Флаконе» откроется бесплатная стимпанк-выставка «Мир зайцероботов»

Экспозицию составят иллюстрации японца Синго Ситигоро

На «Флаконе» откроется бесплатная стимпанк-выставка «Мир зайцероботов»

Вход на закрытие выставки Мураками в «Гараже» сделают свободным

Чтобы бесплатно посетить экспозицию, нужно пройти регистрацию

Вход на закрытие выставки Мураками в «Гараже» сделают свободным

Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров
Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров

Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Россиян предупредили о непогоде в Канаде и Японии

Сложная метеообстановка в странах сохранится до 14–15 января

Россиян предупредили о непогоде в Канаде и Японии

В Дарвиновском музее откроется выставка фотографий Токио

Экспозиция содержит снимки за 34 года

В Дарвиновском музее откроется выставка фотографий Токио

Новые станции Сокольнической линии метро оформят в стиле оригами

Строительство завершат в 2019 году

Новые станции Сокольнической линии метро оформят в стиле оригами

Отходы на мусоросжигательных заводах будут проходить дополнительную сортировку

Для этого на предприятиях будут использовать японские технологии

Отходы на мусоросжигательных заводах будут проходить дополнительную сортировку

Сколько стоит жизнь в Токио
Сколько стоит жизнь в Токио Во сколько обходятся еда, жилье, медицина и развлечения в ультрасовременном японском мегаполисе
Сколько стоит жизнь в Токио

Сколько стоит жизнь в Токио
Во сколько обходятся еда, жилье, медицина и развлечения в ультрасовременном японском мегаполисе

На «Экомаркете» в Конькове научат японскому гаданию и приготовлению суши

Праздник в честь Японии состоится 11 ноября

На «Экомаркете» в Конькове научат японскому гаданию и приготовлению суши

Спасут ли японские светофоры Москву от пробок
Спасут ли японские светофоры Москву от пробок И как они сэкономят городу 6 миллиардов рублей в год
Спасут ли японские светофоры Москву от пробок

Спасут ли японские светофоры Москву от пробок
И как они сэкономят городу 6 миллиардов рублей в год

Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика»
Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика»

Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов»
Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов»

Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Влияние спиннеров на детей, 35 холодных зим и радиоактивные пляжи в Японии
Влияние спиннеров на детей, 35 холодных зим и радиоактивные пляжи в Японии Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Влияние спиннеров на детей, 35 холодных зим и радиоактивные пляжи в Японии

Влияние спиннеров на детей, 35 холодных зим и радиоактивные пляжи в Японии
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Роспотребнадзор предупредил о вспышке кишечной инфекции в Японии

Наибольшее число отравлений произошло в префектуре Сайтама

Роспотребнадзор предупредил о вспышке кишечной инфекции в Японии

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