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В культурном центре «ЗИЛ» пройдет фестиваль традиционных японских искусств
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В парке Горького пройдет японский фестиваль J-Fest
Гостей ждет ярмарка уличной еды, дизайн-маркет, мастер-классы, танцы и лекции
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Ансамбль барабанщика Тацуи Ёсиды сыграет в клубе «Дом» по случаю 20-летия заведения
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На ВДНХ пройдет крупнейший в России фестиваль японской культуры Hinode Power
В программе мастер-класс по игре на барабанах вадайко и отбор на международный фестиваль косплея
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Как проходит митинг против передачи Курильских островов Японии
Протестующие собрались на Суворовской площади в Москве
В библиотеке Достоевского пройдут японские елки с кулинарными мастер-классами
Посетители смогут сделать новогоднюю открытку и расписать японскую матрешку
Гигантская волна на жилом доме в Южном Бутове
Панно повторяет гравюру «Большая волна в Канагаве» японского художника Кацусики Хокусая
В Москве пройдет фестиваль японского кино
Почетным гостем фестиваля станет японский режиссер Киёси Куросава
В кинотеатрах Москвы пройдет ретроспектива японского режиссера Такеши Китано
Пять фильмов представят кинокритики Антон Долин и Зара Абдуллаева
Японское искусство в Пушкинском: Герои эпохи ЭдоThe Village составил гид по выставке «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо» в Пушкинском музее
Японское искусство в Пушкинском: Герои эпохи Эдо The Village составил гид по выставке «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо» в Пушкинском музее
Япония упростит визовый режим для туристических групп из России
Новые визы можно будет получить с 1 октября
Пушкинский музей пустит без очереди посетителей в кимоно
Желающих посмотреть выставку японского искусства будут пускать через служебный вход
В Пушкинском музее откроется масштабная выставка японского искусства
Экспозиция пройдет в два этапа. Всего на ней покажут 135 работ ведущих японских мастеров
Пушкинский музей представил коллекцию японских сувениров
Она приурочена к выставке «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо»
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