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26 декабря 2020

Япония объявила о закрытии границ. Туда можно было улететь из России

В «Аптекарском огороде» открылась экспозиция японских искусств
6 декабря 2020

В «Аптекарском огороде» открылась экспозиция японских искусств

14 октября 2020

Россия возобновит авиасообщение с Японией, Кубой и Сербией