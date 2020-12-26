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2020-12-26T18:00:44.000+03:00
26 декабря 2020
Япония объявила о закрытии границ. Туда можно было улететь из России
2020-12-06T14:21:53.000+03:00
6 декабря 2020
В «Аптекарском огороде» открылась экспозиция японских искусств
2020-10-14T14:33:21.000+03:00
14 октября 2020
Россия возобновит авиасообщение с Японией, Кубой и Сербией
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