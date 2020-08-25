Как звезды придумывали свои модели кроссовок Обувь с крыльями, 50 цветов Superstar и ночи работы над Yeezy
Как звезды придумывали свои модели кроссовок Обувь с крыльями, 50 цветов Superstar и ночи работы над Yeezy
«Ты та еще шлюха, мне это нравится»: Стиль в клипе Канье Уэста и Lil Pump Нелепые угловатые костюмы, огромная обувь и тотал-луки Yeezy
«Ты та еще шлюха, мне это нравится»: Стиль в клипе Канье Уэста и Lil Pump Нелепые угловатые костюмы, огромная обувь и тотал-луки Yeezy
«Я жил как рок-звезда»: Как устроен рынок перепродажи модной одежды Участники черного рынка — о своих доходах, куртках за полмиллиона рублей и российском кемпинге
«Я жил как рок-звезда»: Как устроен рынок перепродажи модной одежды Участники черного рынка — о своих доходах, куртках за полмиллиона рублей и российском кемпинге
«Хайп рождает хайп»: Сложно ли продавать кроссовки в центре Москвы Слава Глушков из The Misia — о законах ретейла, доступном хайпожорстве и о том, почему Yeezy Boost — это масс-маркет
«Хайп рождает хайп»: Сложно ли продавать кроссовки в центре Москвы Слава Глушков из The Misia — о законах ретейла, доступном хайпожорстве и о том, почему Yeezy Boost — это масс-маркет
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