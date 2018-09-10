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«Ты та еще шлюха, мне это нравится»: Стиль в клипе Канье Уэста и Lil Pump
Стоп-кадр
«Ты та еще шлюха, мне это нравится»: Стиль в клипе Канье Уэста и Lil PumpНелепые угловатые костюмы, огромная обувь и тотал-луки Yeezy
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«Ты та еще шлюха, мне это нравится»: Стиль в клипе Канье Уэста и Lil Pump
Стоп-кадр

«Ты та еще шлюха, мне это нравится»: Стиль в клипе Канье Уэста и Lil Pump Нелепые угловатые костюмы, огромная обувь и тотал-луки Yeezy