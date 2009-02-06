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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Растительный йогурт Plan+B
Растительный йогурт Plan+B Самое время попробовать что-то новое
Растительный йогурт Plan+B

Растительный йогурт Plan+B
Самое время попробовать что-то новое

Самые полезные йогурты с наполнителем по версии Роскачества

Серьезные нарушения выявили в двух марках из 24

Самые полезные йогурты с наполнителем по версии Роскачества

На «Экомаркете» открылся киоск Frozen Yo

Здесь можно купить замороженный йогурт

На «Экомаркете» открылся киоск Frozen Yo

Вторая кофейня Good Enough, сервис ChickenClan и «Дагестанская лавка»
Вторая кофейня Good Enough, сервис ChickenClan и «Дагестанская лавка» The Village рассказывает об интересных открытиях недели
Вторая кофейня Good Enough, сервис ChickenClan и «Дагестанская лавка»

Вторая кофейня Good Enough, сервис ChickenClan и «Дагестанская лавка»
The Village рассказывает об интересных открытиях недели

Valio запускает производство йогуртов на заводе Ehrmann в Подмосковье

На предприятии будут выпускать йогурты с кусочками фруктов и ягод, питьевые йогурты с высоким содержанием фруктов, а также творог и творожные муссы

Valio запускает производство йогуртов на заводе Ehrmann в Подмосковье

Как делают молочные продукты
Как делают молочные продукты The Village продолжает узнавать, как производятся разные вещи. На этот раз мы побывали на ферме и молокозаводе братьев Чебурашкиных
Как делают молочные продукты

Как делают молочные продукты
The Village продолжает узнавать, как производятся разные вещи. На этот раз мы побывали на ферме и молокозаводе братьев Чебурашкиных

Рецепты шефов: Запечённый болгарский перец с домашним йогуртом
Рецепты шефов: Запечённый болгарский перец с домашним йогуртом Шеф-повар болгарского ресторана «Баба Марта» Милка Русева рассказывает, как приготовить чушки по-пирински — запеченный болгарский перец с домашним йогуртом.
Рецепты шефов: Запечённый болгарский перец с домашним йогуртом

Рецепты шефов: Запечённый болгарский перец с домашним йогуртом
Шеф-повар болгарского ресторана «Баба Марта» Милка Русева рассказывает, как приготовить чушки по-пирински — запеченный болгарский перец с домашним йогуртом.

Йогуртовый вишневый торт
Йогуртовый вишневый торт Этот йогуртовый пирог легко и просто готовится. Можно экспериментировать с любыми ягодами и фруктами.
Йогуртовый вишневый торт

Йогуртовый вишневый торт
Этот йогуртовый пирог легко и просто готовится. Можно экспериментировать с любыми ягодами и фруктами.

Нужно ли нам пить молоко? Так ли на самом деле полезны молочные продукты, как об этом твердит телевизионная реклама?

Нужно ли нам пить молоко?