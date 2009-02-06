Самые полезные йогурты с наполнителем по версии Роскачества
Серьезные нарушения выявили в двух марках из 24
Вторая кофейня Good Enough, сервис ChickenClan и «Дагестанская лавка» The Village рассказывает об интересных открытиях недели
Вторая кофейня Good Enough, сервис ChickenClan и «Дагестанская лавка» The Village рассказывает об интересных открытиях недели
Valio запускает производство йогуртов на заводе Ehrmann в Подмосковье
На предприятии будут выпускать йогурты с кусочками фруктов и ягод, питьевые йогурты с высоким содержанием фруктов, а также творог и творожные муссы
Как делают молочные продукты The Village продолжает узнавать, как производятся разные вещи. На этот раз мы побывали на ферме и молокозаводе братьев Чебурашкиных
Как делают молочные продукты The Village продолжает узнавать, как производятся разные вещи. На этот раз мы побывали на ферме и молокозаводе братьев Чебурашкиных
Рецепты шефов: Запечённый болгарский перец с домашним йогуртом Шеф-повар болгарского ресторана «Баба Марта» Милка Русева рассказывает, как приготовить чушки по-пирински — запеченный болгарский перец с домашним йогуртом.
Рецепты шефов: Запечённый болгарский перец с домашним йогуртом Шеф-повар болгарского ресторана «Баба Марта» Милка Русева рассказывает, как приготовить чушки по-пирински — запеченный болгарский перец с домашним йогуртом.
Йогуртовый вишневый торт Этот йогуртовый пирог легко и просто готовится. Можно экспериментировать с любыми ягодами и фруктами.
Йогуртовый вишневый торт Этот йогуртовый пирог легко и просто готовится. Можно экспериментировать с любыми ягодами и фруктами.
Нужно ли нам пить молоко? Так ли на самом деле полезны молочные продукты, как об этом твердит телевизионная реклама?