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Самые полезные йогурты с наполнителем по версии Роскачества

Серьезные нарушения выявили в двух марках из 24

Самые полезные йогурты с наполнителем по версии Роскачества
Серьезные нарушения выявили в двух марках из 24

Как делают молочные продукты
Как делают молочные продукты The Village продолжает узнавать, как производятся разные вещи. На этот раз мы побывали на ферме и молокозаводе братьев Чебурашкиных
Как делают молочные продукты

Как делают молочные продукты
The Village продолжает узнавать, как производятся разные вещи. На этот раз мы побывали на ферме и молокозаводе братьев Чебурашкиных

Рецепты шефов: Запечённый болгарский перец с домашним йогуртом
Рецепты шефов: Запечённый болгарский перец с домашним йогуртом Шеф-повар болгарского ресторана «Баба Марта» Милка Русева рассказывает, как приготовить чушки по-пирински — запеченный болгарский перец с домашним йогуртом.
Рецепты шефов: Запечённый болгарский перец с домашним йогуртом

Рецепты шефов: Запечённый болгарский перец с домашним йогуртом
Шеф-повар болгарского ресторана «Баба Марта» Милка Русева рассказывает, как приготовить чушки по-пирински — запеченный болгарский перец с домашним йогуртом.

Йогуртовый вишневый торт
Йогуртовый вишневый торт Этот йогуртовый пирог легко и просто готовится. Можно экспериментировать с любыми ягодами и фруктами.
Йогуртовый вишневый торт

Йогуртовый вишневый торт
Этот йогуртовый пирог легко и просто готовится. Можно экспериментировать с любыми ягодами и фруктами.

Нужно ли нам пить молоко? Так ли на самом деле полезны молочные продукты, как об этом твердит телевизионная реклама?

Нужно ли нам пить молоко?
Так ли на самом деле полезны молочные продукты, как об этом твердит телевизионная реклама?