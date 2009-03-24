Юлия Выдолоб об остерии «У Джузеппе» Главный редактор Fott.ru Юлия Выдолоб рассказала The Village о кафе, куда приятно приходить с ребёнком, и о гастропабе, где готовят вкусные английские пироги.
Юлия Выдолоб об остерии «У Джузеппе» Главный редактор Fott.ru Юлия Выдолоб рассказала The Village о кафе, куда приятно приходить с ребёнком, и о гастропабе, где готовят вкусные английские пироги.
Магазин на бумаге: Газета FOTT The Village начинает новую рубрику о собственных изданиях московских магазинов, чтобы узнать, кто над ними работает, о чём пишет и зачем этим занимается.
Чего не хватает в Москве? Часть II Результаты опроса читателей The Village c комментариями экспертов
Винтаж Юли Выдолоб По-хорошему, винтаж - это когда вещам не менее 10-15 лет (это просто устаревшая и вышедшая из моды одежда), но и не больше 70-80 (тогда она годится только для музейного архива). Эти тонкости (а также разницу между винтажом и ретро) различают только знающие люди. В повседневной практике винтажом оказываются очки, купленные на платформе Марк или лондонском блошином рынке, бабушкино...