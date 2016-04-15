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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На месте бара «Прожектор» откроется третий True Cost

Ресторан заработает с 1 апреля

На месте бара «Прожектор» откроется третий True Cost

Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков

Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов

Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов
The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома

Владельцы «Прожектора» открыли ресторан с блюдами по себестоимости

За вход в ресторан нужно заплатить 500 рублей

Владельцы «Прожектора» открыли ресторан с блюдами по себестоимости