Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
Владельцы «Прожектора» открыли ресторан с блюдами по себестоимости
За вход в ресторан нужно заплатить 500 рублей