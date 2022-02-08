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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На «Курской» откроется магазин украшений Prosto Jewlry
8 февраля 2022

На «Курской» откроется магазин украшений Prosto Jewlry

В Москве открылся ювелирный магазин Milou

В нем представлены авторские бренды, а цены начинаются от тысячи рублей

В Москве открылся ювелирный магазин Milou

Московский ювелирный завод запустит сеть магазинов имени своего акционера

Также МЮЗ заинтересовался развитием оптового направления

Московский ювелирный завод запустит сеть магазинов имени своего акционера

Ювелирную сеть «Яшма» заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Предполагается, что из-за действий руководства бюджет недосчитался 7 миллиардов рублей

Ювелирную сеть «Яшма» заподозрили в уклонении от уплаты налогов

В «Европейском» открывается магазин ювелирных украшений UNOde50

В магазине можно купить ожерелья, браслеты на руку или ногу, а также кольца

В «Европейском» открывается магазин ювелирных украшений UNOde50