В Москве открылся ювелирный магазин Milou
В нем представлены авторские бренды, а цены начинаются от тысячи рублей
Московский ювелирный завод запустит сеть магазинов имени своего акционера
Также МЮЗ заинтересовался развитием оптового направления
Ювелирную сеть «Яшма» заподозрили в уклонении от уплаты налогов
Предполагается, что из-за действий руководства бюджет недосчитался 7 миллиардов рублей
В «Европейском» открывается магазин ювелирных украшений UNOde50
В магазине можно купить ожерелья, браслеты на руку или ногу, а также кольца