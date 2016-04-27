В Москве открылся ювелирный магазин Milou
В нем представлены авторские бренды, а цены начинаются от тысячи рублей
В Москве открылся ювелирный магазин Milou В нем представлены авторские бренды, а цены начинаются от тысячи рублей
Московский ювелирный завод запустит сеть магазинов имени своего акционера
Также МЮЗ заинтересовался развитием оптового направления
Московский ювелирный завод запустит сеть магазинов имени своего акционера Также МЮЗ заинтересовался развитием оптового направления
Ювелирную сеть «Яшма» заподозрили в уклонении от уплаты налогов
Предполагается, что из-за действий руководства бюджет недосчитался 7 миллиардов рублей