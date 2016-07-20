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Экология и инфраструктура: Почему москвичи переезжают за город
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Экология и инфраструктура: Почему москвичи переезжают за город
Гид The Village
Карелия и Ленобласть: куда уехать из Петербурга на время локдауна
5 отличных загородных отелей: леса, озера, Ладожские шхеры и крепость Орешек
Гид The Village
Карелия и Ленобласть: куда уехать из Петербурга на время локдауна
5 отличных загородных отелей: леса, озера, Ладожские шхеры и крепость Орешек
ПРОМО
Поуехавшие: Как обустроиться на даче
И отмыть не только дом, но и все вокруг
ПРОМО
Поуехавшие: Как обустроиться на даче
И отмыть не только дом, но и все вокруг
Дача недели
Дача под парусом: Яхта вместо загородного дома
The Village узнал, как живётся тем, у кого нет дачи, но зато есть собственная яхта
Дача недели
Дача под парусом: Яхта вместо загородного дома
The Village узнал, как живётся тем, у кого нет дачи, но зато есть собственная яхта