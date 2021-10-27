Карелия и Ленобласть: куда уехать из Петербурга на время локдауна

Sorola Village

Современный отель в национальном парке «Ладожские шхеры» с впечатляющим рестораном

Адрес Республика Карелия, поселок Сорола, 1902 Стоимость от 7 тысяч рублей за ночь Подробнее

Как добраться: Расстояние от Петербурга — 232 километра, время в пути — около трех часов. Добраться можно на автомобиле, автобусе или «Ласточке» (станция Яккима) с Финляндского вокзала.

Ограничения: для заселения в отель и посещения ресторана требуется qr-код

Один из лучших загородных отелей в Карелии, расположенный в местечке Сорола рядом с городом Лахдепохья, на территории национального парка «Ладожские шхеры». Проект придумали компаньоны из Петербурга — Анна Михайлова и Константин Жмуро. Выкупив просторный участок на берегу Ладоги, за восемь лет они построили комплекс из семи коттеджей, к которым этой зимой добавилась двухэтажная гостиница с рестораном Skala. В идеале жить здесь лучше в отдельном домике (особенно если путешествуете большой компанией): в каждом из них есть собственная кухня, несколько дополнительных спальных мест, сауна и джакузи с подогреваемой водой на террасе. Но и обычные номера здесь тоже отличные. Из доступных развлечений — прогулка на катере по Ладожским шхерам, подъем на гору Анны, у подножия которой расположен комплекс, посещение местного краеведческого музея, устроенного в скальной пещере, а также прогулки по лесу. Кроме того, при желании можно отправиться в расположенную неподалеку Сортавалу на электричке или такси.

При комплексе работает ресторан Skala — и это повод доехать до Sorola Village, даже если вы поселились в другой гостинице. Во-первых, здесь образцовый сервис (которого не ожидаешь в городке с населением в шесть тысяч человек), во-вторых, талантливый шеф, который работает с локальными специалитетами и карельской национальной кухней, но переосмысляет ее на свой лад. Здесь подают, например, калитку с тартаром из форели, гравлакс с самодельной рикоттой, карело-финскую уху с запеченными овощами, суп из лесных грибов с перловкой и оленину с картофельным гратеном и можжевеловым демигласом. Бар, кстати, вполне под стать: и домашние настойки, и карельский бальзам, и авторские коктейли с локальными ягодами и травами.