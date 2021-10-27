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Гид The Village27 октября 2021

Карелия и Ленобласть: куда уехать из Петербурга на время локдауна 5 отличных загородных отелей: леса, озера, Ладожские шхеры и крепость Орешек

Карелия и Ленобласть: куда уехать из Петербурга на время локдауна

С 30 октября по 7 ноября в Петербурге будут действовать жесткие коронавирусные ограничения. Закроют почти все: рестораны, кафе, бары, торговые и фитнес-центры. Исключения сделаны для театров и музеев, но и туда пустят лишь тех, у кого есть QR-код. Если перспектива остаться в городе вас не радует, можно отправиться в путешествие, причем совсем не обязательно ехать далеко: для тех, у кого есть QR-код, и общепит, и магазины, и фитнес-центры работают, например, в Карелии и Ленобласти.

The Village рассказывает о пяти отличных загородных отелях, где можно с толком провести время в нерабочую неделю.

Sorola Village

Современный отель в национальном парке «Ладожские шхеры» с впечатляющим рестораном

Адрес

Республика Карелия, поселок Сорола, 1902

Стоимость

от 7 тысяч рублей за ночь

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Как добраться: Расстояние от Петербурга — 232 километра, время в пути — около трех часов. Добраться можно на автомобиле, автобусе или «Ласточке» (станция Яккима) с Финляндского вокзала.

Ограничения: для заселения в отель и посещения ресторана требуется qr-код

Один из лучших загородных отелей в Карелии, расположенный в местечке Сорола рядом с городом Лахдепохья, на территории национального парка «Ладожские шхеры». Проект придумали компаньоны из Петербурга — Анна Михайлова и Константин Жмуро. Выкупив просторный участок на берегу Ладоги, за восемь лет они построили комплекс из семи коттеджей, к которым этой зимой добавилась двухэтажная гостиница с рестораном Skala. В идеале жить здесь лучше в отдельном домике (особенно если путешествуете большой компанией): в каждом из них есть собственная кухня, несколько дополнительных спальных мест, сауна и джакузи с подогреваемой водой на террасе. Но и обычные номера здесь тоже отличные. Из доступных развлечений — прогулка на катере по Ладожским шхерам, подъем на гору Анны, у подножия которой расположен комплекс, посещение местного краеведческого музея, устроенного в скальной пещере, а также прогулки по лесу. Кроме того, при желании можно отправиться в расположенную неподалеку Сортавалу на электричке или такси.

При комплексе работает ресторан Skala — и это повод доехать до Sorola Village, даже если вы поселились в другой гостинице. Во-первых, здесь образцовый сервис (которого не ожидаешь в городке с населением в шесть тысяч человек), во-вторых, талантливый шеф, который работает с локальными специалитетами и карельской национальной кухней, но переосмысляет ее на свой лад. Здесь подают, например, калитку с тартаром из форели, гравлакс с самодельной рикоттой, карело-финскую уху с запеченными овощами, суп из лесных грибов с перловкой и оленину с картофельным гратеном и можжевеловым демигласом. Бар, кстати, вполне под стать:  и домашние настойки, и карельский бальзам, и авторские коктейли с локальными ягодами и травами.

We Lodge

Роскошный отель в лесу на берегу озера с собственным баром-гостиной

Адрес

Ленинградской область, Всеволожский р-н, Медное озеро

Стоимость

от 16 тысяч рублей на двоих

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Как добраться: на машине или такси, поездка займет около 40 минут из центра Петербурга

Ограничения: для заселения в отель и посещения ресторана требуется qr-код

Во Всеволожском районе Ленинградской области, на берегу Медного озера, аккурат накануне локдауна открылся гостиничный комплекс We lodge — что-то вроде роскошного загородного клуба в необычном формате. Вместо традиционных номеров здесь прямо посреди леса выстроили домики-бунгало с каминами, террасами и обстановкой, вполне соответствующей по уровню комфорта четырех-, а то и пятизвездочным отелям. При желании, поселившись здесь можно отправиться на экскурсию в Репино или Сестрорецк, но на пару дней развлечений вам и так хватит. Можно вдоволь гулять по лесу и вдоль озера, погреться в сауне, искупаться в обогреваемой купели, посмотреть на арт-объекты, и даже послушать специальную экскурсию от приглашенного биолога, который расскажет о местной флоре и фауне.

Ближе к декабрю на территории комплекса появится большой ресторан, но и сейчас с едой и напитками здесь все впорядке. Во-первых, здесь уже вовсю работает панорамный бар-гостиная Roots с отличной коллекцией из 60 видов джина, авторскими коктейлями от команды Gin Tonic Bar, легкими закусками и десертами. Кроме того здесь можно заказать традиционное английское чаепитие. На время завтраков, обедов и ужинов на территории также работает отдельный небольшой павильон с очагом, которым собственноручно заправляет шеф-повар готовящегося к открытию ресторана Игорь Казаков.

«Точка на карте. Приозерск»

Эко-дизайн-отель в сосновом лесу со смотровой площадкой и винным баром

Адрес

Ленинградская область, Приозерск, улица Заозерная, участок 12

Стоимость

от 7800 рублей

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Как добраться: На автомобиле, электричке или поезде. Дорога займет 2–2,5 часа.

Ограничения: до 15 ноября ограничений нет, можно поселиться без прививки и QR-кода

Дизайн-отель в двух часах езды от Петербурга, окруженный сосновым лесом. Гостиница расположена на мысе Маячный — в том месте, где река Вуокса впадает в Ладожское озеро. Концепцию разработали в 2017 году архитекторы из бюро Rhizome (они же позднее оформляли бистро «Футура). Главный архитектурный фокус — экологичность: гостиницу построили из специальных готовых модулей, чтобы не вырубать деревья. Каждый номер оборудован отдельным входом и панорамными окнами с видом на берег.

В 2019 году на территории отеля открыли общественную гостиную — большое здание, состоящее из трех разных по высоте модулей. Там постояльцы могут почитать книги из библиотеки, выпить в баре, поиграть в настолки или подняться по лестнице на смотровую крышу, откуда открывается вид на Ладожское озеро.

После прогулок по берегу и лесу можно зайти в кафе: в нем подают смерребреды с балтийской сельдью, оладья с тартаром из лосося и огурца, котлеты из фазана с моченой брусникой и пюре, рыбные пельмени с еловым маслом, карельскую уха со сливками и похлебку из лесных грибов. Кроме того: для любителей вина — действует отдельный бар с коллекцией российских вин и легкими закусками.

Гостевой дом «Шлиссельбургъ»

Бутик-отель в дореволюционном стиле с собственным музеем

Адрес

Ленинградская область, Шлиссельбург, улица Чекалова, 4

Стоимость

от 3000 рублей

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Как добраться: на автомобиле по Мурманскому шоссе, или на автобусе 575 от метро Дыбенко

Ограничения: для заселения в отель и посещения ресторана требуется qr-код

Гостевой дом в Шлиссельбурге, расположенные в историческом доме купца Алексея Поташова. В девяностых и нулевых дом находился в запустении, пока в 2008 году его не реконструировали, придав изначальный вид.Сейчас гостевой дом совмещает в себе функции отеля и историко-этнографического музея, рассказывающего историю здания и его создателя (фамильные реликвии, письма, фотографии и предметы быта XIX века проекту передал внук купца Поташова). Сами номера тоже оформлены в дореволюционном стиле. Например, люкс «Райомонда» посвящен балерине и внучке купца Наталье Камковой: в нем есть даже аутентичные предметы быта — например, чайный столик из красного дерева, и украшения из бронзы и хрусталя.

Когда музейная атмосфера вас утомит — отправляйтесь на прогулку по городу. Главные достопримечательности Шлиссельбурга — древнерусская крепость Орешек, гранитный шлюз Староладожского канала, Петровский мост и Музей истории Шлиссельбурга, открытый в корпусе бывшей ситценабивной фабрики.

«Ладожская усадьба»

Масштабный туристический комплекс на территории исторической усадьбы с эко-тропой и хорошим рестораном

Адрес

Республика Карелия, поселок Ниэмелянхови, улица Озерная, 1

Стоимость

от 30 200 рублей

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Как добраться: Дорога на машине из Петербурга займет 2,5–3 часа. При желании можно заказать трансфер (в том числе — вертолет!)

Ограничения: для заселения в отель и посещения ресторана требуется qr-код

Еще один (на этот раз огромный) реконструированный исторический комплекс. В конце XIX века в поселке Ниэмелянхови в Карелии землевладелец Оскар Ниссинен построил усадьбу в стиле северного модерна, но пользоваться ею смог недолго. После революции усадьбу национализировали. В советское время здесь располагалась трудовая колония и медицинские учреждения. А в 2011 году уцелевшие постройки и землю выкупили петербургские девелоперы, которые перестроили усадьбу и превратили ее в загородный отель с шестиместными коттеджами.

Территория, которую окружают лес и берег Ладоги, лучше всего подходит для тихого семейного отдыха: можно сходить в русскую баню, искупаться в банном чане, покататься на велосипеде или поплавать на лодке по заливу. Для любителей пеших прогулок предусмотрена двухкилометровая эко-тропа проходящая через древнее капище. С едой здесь тоже все обстоит отлично. При комплексе работает ресторан Ladoga, который расположен в главном здании усадьбы, реконструированном по фотографиям и чертежам. Здесь подают ассорти из фермерского сала, карпаччо из косули с брусникой, хачапури ручной лепки, пельмени из форели и судака и другие русские специалитеты. К слову, рыбу при желании можно наловить самостоятельно в местных прудах, а после отдать на кухню, чтобы из нее сварили уху, пожарили или, например, закоптили.

Фотографии: обложка – Fraupoc – stock.adobe.com, 1 – Sorola Village, 2 – We Lodge, 3 – «Точка на карте. Приозерск», 4 – «Шлиссельбургъ», 5 – «Ладожская усадьба»

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