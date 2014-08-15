Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Дача дизайнера-деконструктора в Ленобласти
Дача дизайнера-деконструктора в Ленобласти «Это наш гомеопатический домик»
Дача дизайнера-деконструктора в Ленобласти

Дача дизайнера-деконструктора в Ленобласти
«Это наш гомеопатический домик»

Дачный дом «Черный треугольник» на Валдае
Дачный дом «Черный треугольник» на Валдае Его построили за три месяца
Дачный дом «Черный треугольник» на Валдае

Дачный дом «Черный треугольник» на Валдае
Его построили за три месяца

Интерьеры с помоек — на писательской даче в Сосново

Интерьеры с помоек — на писательской даче в Сосново

Интерьеры с помоек — на писательской даче в Сосново

Интерьеры с помоек — на писательской даче в Сосново

«Финский» дом с пожарным прудом на берегу реки Оредеж
«Финский» дом с пожарным прудом на берегу реки Оредеж «Первым делом я сожгла забор»
«Финский» дом с пожарным прудом на берегу реки Оредеж

«Финский» дом с пожарным прудом на берегу реки Оредеж
«Первым делом я сожгла забор»

Дом под Белоостровом с прозрачными стенами
Дом под Белоостровом с прозрачными стенами Обилие света, внутренний двор, антикварный самовар и полный пакет грибов
Дом под Белоостровом с прозрачными стенами

Дом под Белоостровом с прозрачными стенами
Обилие света, внутренний двор, антикварный самовар и полный пакет грибов

Дача в Ильичево — с 30 деревьями и современным искусством
Дача в Ильичево — с 30 деревьями и современным искусством А также двухтонным змеевиком и большой верандой
Дача в Ильичево — с 30 деревьями и современным искусством

Дача в Ильичево — с 30 деревьями и современным искусством
А также двухтонным змеевиком и большой верандой

Советская дача в Комарово, которую фотограф арендовала на лето
Советская дача в Комарово, которую фотограф арендовала на лето Поселок интеллигентов, красота запустения и уют с нуля
Советская дача в Комарово, которую фотограф арендовала на лето

Советская дача в Комарово, которую фотограф арендовала на лето
Поселок интеллигентов, красота запустения и уют с нуля

Дом с окном вместо стены в сосновом бору

Дом с окном вместо стены в сосновом бору Мембрана, как у шаттла, теплый пол вместо конвекторов и терраса с видом на лес

Дом с окном вместо стены в сосновом бору

Дом с окном вместо стены в сосновом бору
Мембрана, как у шаттла, теплый пол вместо конвекторов и терраса с видом на лес

«Яндекс.Лавка» теперь доставляет продукты дачникам

Минимальная сумма заказа — 1 000 рублей

«Яндекс.Лавка» теперь доставляет продукты дачникам

Скандинавский дом, который семейная пара построила своими руками за пять месяцев
Скандинавский дом, который семейная пара построила своими руками за пять месяцев Панорамное остекление, качели на террасе и печь-камин
Скандинавский дом, который семейная пара построила своими руками за пять месяцев

Скандинавский дом, который семейная пара построила своими руками за пять месяцев
Панорамное остекление, качели на террасе и печь-камин

Поуехавшие: Как обустроиться на даче
ПРОМО
Поуехавшие: Как обустроиться на даче И отмыть не только дом, но и все вокруг
Поуехавшие: Как обустроиться на даче
ПРОМО

Поуехавшие: Как обустроиться на даче
И отмыть не только дом, но и все вокруг

«Вкусвилл» и «Сбермаркет» начали доставлять продукты дачникам

Подмосковье не останется голодным

«Вкусвилл» и «Сбермаркет» начали доставлять продукты дачникам

Ленинградские дачники: Горожане, которые уехали от коронавируса в деревню
Ленинградские дачники: Горожане, которые уехали от коронавируса в деревню И решили там остаться
Ленинградские дачники: Горожане, которые уехали от коронавируса в деревню

Ленинградские дачники: Горожане, которые уехали от коронавируса в деревню
И решили там остаться

Как сейчас поехать на дачу
Как сейчас поехать на дачу Это не запрещено!
Как сейчас поехать на дачу

Как сейчас поехать на дачу
Это не запрещено!

«Мы не смогли сдать тест на коронавирус и лечились от пневмонии в деревне»
«Мы не смогли сдать тест на коронавирус и лечились от пневмонии в деревне» Побег из подмосковной поликлиники, консультация по WhatsApp и двухмесячная изоляция в деревне
«Мы не смогли сдать тест на коронавирус и лечились от пневмонии в деревне»

«Мы не смогли сдать тест на коронавирус и лечились от пневмонии в деревне»
Побег из подмосковной поликлиники, консультация по WhatsApp и двухмесячная изоляция в деревне

Жители Москвы массово уезжают из города

Сотовые операторы находят своих абонентов в других регионах

Жители Москвы массово уезжают из города

Москвичи активно ищут загородные дома и дачи в Подмосковье

Виной тому — ранняя весна и путинские каникулы

Москвичи активно ищут загородные дома и дачи в Подмосковье

Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?
Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это? Изучаем баллады о шашлыке и летающих огурцах
Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?

Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?
Изучаем баллады о шашлыке и летающих огурцах

Чем россияне занимаются на дачах

Социологи узнали, сколько респондентов ездят на участки

Чем россияне занимаются на дачах

«Средневековый корабль»: Дом архитектора Сергея Мишина в Вырице
«Средневековый корабль»: Дом архитектора Сергея Мишина в Вырице Что получится, если архитектор построит дом для своей семьи, а не для чужих людей
«Средневековый корабль»: Дом архитектора Сергея Мишина в Вырице

«Средневековый корабль»: Дом архитектора Сергея Мишина в Вырице
Что получится, если архитектор построит дом для своей семьи, а не для чужих людей

Самые интересные дачи писателей под Москвой
Самые интересные дачи писателей под Москвой Творческие места, которые стоит посетить этим летом
Самые интересные дачи писателей под Москвой

Самые интересные дачи писателей под Москвой
Творческие места, которые стоит посетить этим летом

В подмосковной Малаховке снесли историческую дачу начала XX века

Там находилась школа «Сказка» для начальных классов, но власти построят на ее месте новую

В подмосковной Малаховке снесли историческую дачу начала XX века

В сад: 5 полезных устройств для дачи
В сад: 5 полезных устройств для дачи Робот-газонокосильщик, вермикомпостер, персональный отпугиватель комаров и другие
В сад: 5 полезных устройств для дачи

В сад: 5 полезных устройств для дачи
Робот-газонокосильщик, вермикомпостер, персональный отпугиватель комаров и другие

В подмосковной Малаховке хотят снести историческую дачу начала XX века

Сейчас в здании работает школа «Сказка» для начальных классов, но власти решили построить ее месте новую

В подмосковной Малаховке хотят снести историческую дачу начала XX века

Основатели «Болотов.Дача» открыли второй отель в Тульской области

Гости «Болотов.Два» могут покататься на лошадях и искупаться в пруду

Основатели «Болотов.Дача» открыли второй отель в Тульской области

Закрыть дачный сезон в эти выходные

Синоптики ожидают до плюс 18 градусов

Закрыть дачный сезон в эти выходные

ФБК — о даче тещи главы Пенсионного фонда за 400 миллионов рублей

В общей сложности семья Антона Дроздова владеет недвижимостью на сумму почти миллиард рублей

ФБК — о даче тещи главы Пенсионного фонда за 400 миллионов рублей

Москва построит 400 детских и спортивных площадок для дачников

Их установят на территории более чем 30 муниципальных образований Подмосковья

Москва построит 400 детских и спортивных площадок для дачников

В Москве пройдет фестиваль «Дачное Царицыно»

В программе — множество спектаклей, а также концерты классической и джазовой музыки

В Москве пройдет фестиваль «Дачное Царицыно»

Более 400 километров дорог отремонтируют и построят для дачников к 2020 году

Из бюджета Москвы на это выделят 3,3 миллиарда рублей

Более 400 километров дорог отремонтируют и построят для дачников к 2020 году

«РБК»: На выборах мэра Москвы смогут проголосовать дачники в соседних областях

Власти хотят открыть избирательные участки в соседних регионах для повышения явки

«РБК»: На выборах мэра Москвы смогут проголосовать дачники в соседних областях

Что и за сколько россияне покупают к дачному сезону

Покупатели запасаются мангалами, теплицами и товарами для активного отдыха

Что и за сколько россияне покупают к дачному сезону

В России продлили «дачную амнистию»

Срок действия права на упрощенное оформление дачных участков продлили до 2020 года

В России продлили «дачную амнистию»

Хорошо сидим: Удобная и красивая мебель для дачи
Хорошо сидим: Удобная и красивая мебель для дачи Подвесное кресло, чаша для костра, гамак и другие вещи
Хорошо сидим: Удобная и красивая мебель для дачи

Хорошо сидим: Удобная и красивая мебель для дачи
Подвесное кресло, чаша для костра, гамак и другие вещи

Соловьи, клубника и шашлыки: Как снять дачу на лето
Соловьи, клубника и шашлыки: Как снять дачу на лето Где искать загородный дом и как составить договор аренды
Соловьи, клубника и шашлыки: Как снять дачу на лето

Соловьи, клубника и шашлыки: Как снять дачу на лето
Где искать загородный дом и как составить договор аренды

Дачников заставят укоротить заборы до трех метров

Забор выше трех метров будет считаться нарушением закона о благоустройстве

Дачников заставят укоротить заборы до трех метров

В Москве пройдут бесплатные лекции по садоводству и ландшафтному дизайну

Курс стартует 11 февраля

В Москве пройдут бесплатные лекции по садоводству и ландшафтному дизайну

Трехэтажный дуплекс для большой семьи в Новой Москве
Трехэтажный дуплекс для большой семьи в Новой Москве Просторный дом в скандинавском стиле с яркими акцентами
Трехэтажный дуплекс для большой семьи в Новой Москве

Трехэтажный дуплекс для большой семьи в Новой Москве
Просторный дом в скандинавском стиле с яркими акцентами

В ФСО прокомментировали информацию об охране «секретной дачи» Медведева

Федеральная служба охраны заявила, что ее сотрудники не охраняют усадьбу Миловка

В ФСО прокомментировали информацию об охране «секретной дачи» Медведева

В России урегулируют ведение дачного хозяйства

В правительстве надеются, что принятие новых поправок приведёт к развитию садоводства и огородничества

В России урегулируют ведение дачного хозяйства

Дачников оштрафуют за отсутствие лицензий на скважины

1 сентября 2016 года в Московской области заканчивается действие «водной амнистии»

Дачников оштрафуют за отсутствие лицензий на скважины

Дача под парусом: Яхта вместо загородного дома

Дача под парусом: Яхта вместо загородного домаThe Village узнал, как живётся тем, у кого нет дачи, но зато есть собственная яхта

Дача под парусом: Яхта вместо загородного дома

Дача под парусом: Яхта вместо загородного дома
The Village узнал, как живётся тем, у кого нет дачи, но зато есть собственная яхта

ФБК подсчитал стоимость авиаперелётов собак Шувалова (Обновлено)

Навальный опубликовал новое расследование по стоимости перелёта вице-премьера, его семьи и собак

ФБК подсчитал стоимость авиаперелётов собак Шувалова (Обновлено)

Какой гриль выбрать для отдыха на природе?
Какой гриль выбрать для отдыха на природе? В преддверии майских праздников The Village составил список самых необходимых предметов для приготовления пищи на огне
Какой гриль выбрать для отдыха на природе?

Какой гриль выбрать для отдыха на природе?
В преддверии майских праздников The Village составил список самых необходимых предметов для приготовления пищи на огне

Ветераны бара «Дача» — о его роли и будущем закрытии
Ветераны бара «Дача» — о его роли и будущем закрытии В начале апреля в Петербурге закрывается легендарный бар «Дача». The Village поговорил с теми, кто не забывал про него все последние 12 лет
Ветераны бара «Дача» — о его роли и будущем закрытии

Ветераны бара «Дача» — о его роли и будущем закрытии
В начале апреля в Петербурге закрывается легендарный бар «Дача». The Village поговорил с теми, кто не забывал про него все последние 12 лет

Личная сфера: Как живётся в купольном доме в Подмосковье
Личная сфера: Как живётся в купольном доме в Подмосковье Хозяева необычного сферического дома в подмосковном Королёве рассказали The Village, каково это — жить под куполом
Личная сфера: Как живётся в купольном доме в Подмосковье

Личная сфера: Как живётся в купольном доме в Подмосковье
Хозяева необычного сферического дома в подмосковном Королёве рассказали The Village, каково это — жить под куполом

Партия «Яблоко»: Как организовать производство сидра на даче
Партия «Яблоко»: Как организовать производство сидра на даче Основатель «Токсовской сидрерии» рассказывает, как с умом перерабатывать тонны своих и чужих яблок, превращая их в востребованный на барном рынке сидр
Партия «Яблоко»: Как организовать производство сидра на даче

Партия «Яблоко»: Как организовать производство сидра на даче
Основатель «Токсовской сидрерии» рассказывает, как с умом перерабатывать тонны своих и чужих яблок, превращая их в востребованный на барном рынке сидр

Закачаешься: 7 гамаков для томного отдыха
Закачаешься: 7 гамаков для томного отдыха Всё, что нужно человеку в июле: гамак с подушечкой, кармашком, кружавчиками для одного, двоих и целой семьи с большой собакой
Закачаешься: 7 гамаков для томного отдыха

Закачаешься: 7 гамаков для томного отдыха
Всё, что нужно человеку в июле: гамак с подушечкой, кармашком, кружавчиками для одного, двоих и целой семьи с большой собакой

Раз ромашка, два ромашка: Из каких цветов и растений делать букеты на даче
Раз ромашка, два ромашка: Из каких цветов и растений делать букеты на даче Какие растения не сочетаются с другими, что ставить в спальню, а что — на обеденный стол и как быть, если цветов совсем мало, а ваз в доме — тем более
Раз ромашка, два ромашка: Из каких цветов и растений делать букеты на даче

Раз ромашка, два ромашка: Из каких цветов и растений делать букеты на даче
Какие растения не сочетаются с другими, что ставить в спальню, а что — на обеденный стол и как быть, если цветов совсем мало, а ваз в доме — тем более

Как построить дом на дереве
Как построить дом на дереве Какое дерево выбрать, какие нужны строительные материалы и как провести иллюминацию в микрожильё — The Village решает наконец квартирный вопрос
Как построить дом на дереве

Как построить дом на дереве
Какое дерево выбрать, какие нужны строительные материалы и как провести иллюминацию в микрожильё — The Village решает наконец квартирный вопрос

Сколько москвичей проведут всё лето в городе

Большинство опрошенных планируют провести отпуск на даче

Сколько москвичей проведут всё лето в городе

Как обустроить дачу, если вы ничего не понимаете в ремонте
Как обустроить дачу, если вы ничего не понимаете в ремонте Какую краску подобрать для обшивки дома, чем заменить обветшалый забор, как избавиться от сорняков на участке и создать клумбу, которая будет цвести всё лето
Как обустроить дачу, если вы ничего не понимаете в ремонте

Как обустроить дачу, если вы ничего не понимаете в ремонте
Какую краску подобрать для обшивки дома, чем заменить обветшалый забор, как избавиться от сорняков на участке и создать клумбу, которая будет цвести всё лето

Как обновить сад перед началом дачного сезона
Как обновить сад перед началом дачного сезона Многоуровневая клумба из комода, зеркала в саду, качели из покрышки и деревянный настил вместо шезлонгов
Как обновить сад перед началом дачного сезона

Как обновить сад перед началом дачного сезона
Многоуровневая клумба из комода, зеркала в саду, качели из покрышки и деревянный настил вместо шезлонгов

10 предметов для пикника на заднем дворе дачи
10 предметов для пикника на заднем дворе дачи Семилитровый диспенсер для лимонада, бирюзовый гриль вместо мангала и уличный обогреватель как во французских кафе — The Village готовится к первым серьёзным выездам на дачу
10 предметов для пикника на заднем дворе дачи

10 предметов для пикника на заднем дворе дачи
Семилитровый диспенсер для лимонада, бирюзовый гриль вместо мангала и уличный обогреватель как во французских кафе — The Village готовится к первым серьёзным выездам на дачу

Трёхэтажный таунхаус в Солнечном
Трёхэтажный таунхаус в Солнечном Загородный таунхаус для семьи из четырёх человек — со скандинавским интерьером и видом на лес
Трёхэтажный таунхаус в Солнечном

Трёхэтажный таунхаус в Солнечном
Загородный таунхаус для семьи из четырёх человек — со скандинавским интерьером и видом на лес

Дом-конструктор Ивана Овчинникова на 25 квадратных метрах
Дом-конструктор Ивана Овчинникова на 25 квадратных метрах Бюджетный дом с готовыми интерьером и коммуникациями, который устанавливается всего за один день
Дом-конструктор Ивана Овчинникова на 25 квадратных метрах

Дом-конструктор Ивана Овчинникова на 25 квадратных метрах
Бюджетный дом с готовыми интерьером и коммуникациями, который устанавливается всего за один день

Загородный дом для семейной пары
Загородный дом для семейной пары Дом в пригороде со сдержанной отделкой, современным камином и плоской крышей, на которой проводят время хозяева
Загородный дом для семейной пары

Загородный дом для семейной пары
Дом в пригороде со сдержанной отделкой, современным камином и плоской крышей, на которой проводят время хозяева

Загородный дом на границе с Финляндией
Загородный дом на границе с Финляндией Двухэтажный дом неподалёку от Выборга — с интерьером в стиле прованс, старинной отреставрированной мебелью и множеством мелочей с блошиных рынков
Загородный дом на границе с Финляндией

Загородный дом на границе с Финляндией
Двухэтажный дом неподалёку от Выборга — с интерьером в стиле прованс, старинной отреставрированной мебелью и множеством мелочей с блошиных рынков

Загородный дом Леонида Парфёнова и Елены Чекаловой
Загородный дом Леонида Парфёнова и Елены Чекаловой Трёхэтажный дом в Московской области с реставрированной мебелью ХIX–XX веков
Загородный дом Леонида Парфёнова и Елены Чекаловой

Загородный дом Леонида Парфёнова и Елены Чекаловой
Трёхэтажный дом в Московской области с реставрированной мебелью ХIX–XX веков

Девятикомнатный дом в дореволюционном стиле
Девятикомнатный дом в дореволюционном стиле Дом переводчицы Елены Шевченко в одном из самых известных стародачных мест Подмосковья
Девятикомнатный дом в дореволюционном стиле

Девятикомнатный дом в дореволюционном стиле
Дом переводчицы Елены Шевченко в одном из самых известных стародачных мест Подмосковья

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ