Дом под Белоостровом с прозрачными стенами Обилие света, внутренний двор, антикварный самовар и полный пакет грибов
Дача в Ильичево — с 30 деревьями и современным искусством
А также двухтонным змеевиком и большой верандой
Советская дача в Комарово, которую фотограф арендовала на лето
Поселок интеллигентов, красота запустения и уют с нуля
Дом с окном вместо стены в сосновом бору Мембрана, как у шаттла, теплый пол вместо конвекторов и терраса с видом на лес
Дом с окном вместо стены в сосновом бору Мембрана, как у шаттла, теплый пол вместо конвекторов и терраса с видом на лес
Скандинавский дом, который семейная пара построила своими руками за пять месяцев
Панорамное остекление, качели на террасе и печь-камин
«Вкусвилл» и «Сбермаркет» начали доставлять продукты дачникам
Подмосковье не останется голодным
Ленинградские дачники: Горожане, которые уехали от коронавируса в деревню И решили там остаться
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Жители Москвы массово уезжают из города
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«Средневековый корабль»: Дом архитектора Сергея Мишина в Вырице Что получится, если архитектор построит дом для своей семьи, а не для чужих людей
Самые интересные дачи писателей под Москвой Творческие места, которые стоит посетить этим летом
В подмосковной Малаховке снесли историческую дачу начала XX века
Там находилась школа «Сказка» для начальных классов, но власти построят на ее месте новую
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В подмосковной Малаховке хотят снести историческую дачу начала XX века
Сейчас в здании работает школа «Сказка» для начальных классов, но власти решили построить ее месте новую
Основатели «Болотов.Дача» открыли второй отель в Тульской области
Гости «Болотов.Два» могут покататься на лошадях и искупаться в пруду
ФБК — о даче тещи главы Пенсионного фонда за 400 миллионов рублей
В общей сложности семья Антона Дроздова владеет недвижимостью на сумму почти миллиард рублей
Москва построит 400 детских и спортивных площадок для дачников
Их установят на территории более чем 30 муниципальных образований Подмосковья
В Москве пройдет фестиваль «Дачное Царицыно»
В программе — множество спектаклей, а также концерты классической и джазовой музыки
Более 400 километров дорог отремонтируют и построят для дачников к 2020 году
Из бюджета Москвы на это выделят 3,3 миллиарда рублей
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Власти хотят открыть избирательные участки в соседних регионах для повышения явки
Что и за сколько россияне покупают к дачному сезону
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В России продлили «дачную амнистию»
Срок действия права на упрощенное оформление дачных участков продлили до 2020 года
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Забор выше трех метров будет считаться нарушением закона о благоустройстве
В Москве пройдут бесплатные лекции по садоводству и ландшафтному дизайну
Курс стартует 11 февраля
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Федеральная служба охраны заявила, что ее сотрудники не охраняют усадьбу Миловка
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В правительстве надеются, что принятие новых поправок приведёт к развитию садоводства и огородничества
Дачников оштрафуют за отсутствие лицензий на скважины
1 сентября 2016 года в Московской области заканчивается действие «водной амнистии»
Дача под парусом: Яхта вместо загородного домаThe Village узнал, как живётся тем, у кого нет дачи, но зато есть собственная яхта
Дача под парусом: Яхта вместо загородного дома The Village узнал, как живётся тем, у кого нет дачи, но зато есть собственная яхта
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Навальный опубликовал новое расследование по стоимости перелёта вице-премьера, его семьи и собак
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