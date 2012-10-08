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Еда
Консерваторы: Рецепты заготовок из сезонных овощей и фруктов
Как засолить лимон, сделать свекольную икру и закатать в банки патиссоны — The Village узнал у поваров, фермеров и садоводов, как они готовят сезонные продукты к зимовке.
Еда
Консерваторы: Рецепты заготовок из сезонных овощей и фруктов
Как засолить лимон, сделать свекольную икру и закатать в банки патиссоны — The Village узнал у поваров, фермеров и садоводов, как они готовят сезонные продукты к зимовке.
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