Повышенные штрафы за митинги и цензура СМИ — какие новые законы подписал Владимир Путин
Госдума приняла законопроект о защите граждан от преследования по делам о сбыте наркотиков
В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться «Многие рестораторы будут вынуждены выбирать, что себе отрезать: голову или руку»
ВШЭ: Язык российских законов сложнее литературного в десять раз
Даже «Критика чистого разума» Канта попроще
В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков
Полиция уже начала проверку изданий
На сим-карты с одобренным ФСБ шифрованием выделили 165 миллионов
Теперь их будут внедрять сотовые операторы
«Рука агрессора нависнет»: В России написали детскую Конституцию в стихах
Судебную власть в книге представляют в роли мудрой совы
«Дождь»: В администрации президента велели полиции прекратить штрафовать за оскорбление чиновников
Там указали, что статья нужна не для наказания за оскорбление конкретных чиновников и силовиков
Арт-марафон в поддержку реформы наркополитики «Лето 228» открыл набор участников
Мероприятие организует художница Катрин Ненашева
Экипажам самолетов хотят разрешить применять к нарушителям наручники
Полный список допустимых для использования средств сдерживания позднее утвердит правительство
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде
Виновникам грозит до 15 лет лишения свободы
Путин подписал закон об онлайн-голосовании на выборах в Мосгордуму (обновлено)
Для участия нужно будет подать заявление на портале госуслуг
Россиянам разрешили посещать родственников в реанимации
Закон приняли в окончательном, третьем чтении
Правительство составило план работы центра управления автономным Рунетом до 2024 года
На создание центра предложили выделить 1,8 миллиарда рублей
Работникам кинотеатров и библиотекарям разрешили требовать паспорт у посетителей
Таким образом власти хотят защитить детей от вредной информации
Закон о запрете пропаганды спайсов в интернете приняли в окончательном чтении
Поправки запрещают размещать информацию о способах изготовления и местах продажи психоактивных веществ
Не признавать людей наркоманами по положительным результатам теста
Диагноз сможет поставить только врач-психиатр или нарколог после осмотра
Операторы предупредили о риске замедления интернета вещей из-за закона об изоляции Рунета
Закон может затронуть системы «умных городов» и транспортную инфраструктуру
Закон о цифровых правах приняли в окончательном чтении
Поправки решают вопрос легализации сбора и обработки больших данных
Путин предложил СКР самостоятельно проводить судебную экспертизу
В «Агоре» считают, что инициатива приведет к увеличению числа уголовных дел против врачей
В Совете Европы Россию обвинили в гомофобии за ролик о «гее на передержке»
Также властям рекомендуют пересмотреть антиэкстремистское законодательство
Центробанк хочет запретить россиянам торговать на Forex
Доступ предлагают оставить только квалифицированным инвесторам
Россиянам запретят выбрасывать животных и потребуют убирать за ними во время прогулок
Спустя восемь лет после внесения Госдума приняла закон о защите животных
Госдума приняла закон о внесудебной блокировке опасных для детей сайтов
Законопроект внесла заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая
Сколько россиян плохо знают законодательство страны
Только 11 % респондентов отметили, что правовая грамотность помогла им защитить свои интересы
За что россияне возненавидят Госдуму Какие изменения ожидают культуру, краудфандинг и майнинг в 2018 году
Россия — 2018: Какие законы вступили в силу в новом году Телемедицина, выплаты первенцам, запрет на анонимность и другие важные изменения законодательства
«Ашан» обвинили в незаконном использовании символики ФИФА
В отношении сети возбуждено административное дело
В правительстве предложили подключить искусственный интеллект к судебной системе
Проектный офис правительства предложил Медведеву план перевода правовой базы на цифровые технологии
Госдума намерена обязать учителей оказывать детям первую помощь
Сегодня утром в Москве попал в аварию школьный автобус
Госдума запустит интернет-проект для объяснения непонятных законов
Кроме этого, депутаты будут активнее работать со СМИ и в соцсетях
Ирина Яровая вошла в топ-5 самых эффективных депутатов Госдумы
Об этом сообщает газета «Ведомости»
Операции с криптовалютами хотят обложить НДФЛ
Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на главу Минкомсвязи Николая Никифорова
Минкомсвязь составила список обязательных к передаче ФСБ данных пользователей
С 1 июля 2018 года интернет-сервисы должны будут хранить не менее шести месяцев всю переписку и звонки пользователей
Путин запретил не служившим в армии занимать государственные должности в течение 10 лет
Руководитель должен в течение десяти дней уволить своего сотрудника после уведомления о том, что тот уклонялся от военной службы
Госдума ужесточила наказание за создание «групп смерти»
Теперь за преступление грозит до 15 лет
В России появится миграционный кодекс
По словам замглавы МВД, влияние приезжих на уровень преступности является несерьезным
Госдума отложила рассмотрение законопроекта о запрете мата в семье
Инициативу предложила группа депутатов-единороссов во главе с Валентиной Терешковой
Минюст приравнял коллективное чтение Библии в кафе к митингу
В ведомстве считают, что согласование нужно для обеспечения безопасности участников чтения и других посетителей
Telegram в реестре Роскомнадзора, урон от вируса ExPetr и планы Кремля
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
В России резко выросло число пиратских копий фильмов из кинотеатров
Страну вновь включили в список для спецнаблюдения
Упростить получение гражданства жителями ЛНР и ДНР
Эту идею уже поддержал министр иностранных дел Сергей Лавров
В России изменят регламент отзыва несогласованных законопроектов
Речь идет о ситуациях, когда автор законопроекта понимает, что он несовершенен или документ не согласован с фракцией
Дать полиции право применять оружие по аналогии с ФСБ
По закону сейчас полицейские не могут стрелять при значительном скоплении граждан
Матвиенко допустила возможность отмены «закона Димы Яковлева»
Ранее ЕСПЧ признал неправомерным запрет на усыновление детей из России американцами
Что уже изменилось в 2017 году Какие законы и постановления вступили в силу с 1 января и что нас из-за этого ждет
Вынести закон о российской нации на референдум
С предложением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за допинг
Теперь склонение спортсмена к допингу тренером или специалистом предполагает штраф на сумму до 300 тысяч рублей
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Этим занимается комитет парламента по делам национальностей
Кремль — про закон о российской нации
По словам пресс-секретаря президента, вопрос еще не «проработан экспертами»
ФБК подал в суд на «Открытое правительство» из-за петиции по «пакету Яровой»
«Открытое правительство» не рассмотрело петицию в срок
Власти Москвы законодательно урегулируют деятельность уличных музыкантов
Сергей Собянин предложил сделать эту систему аналогичной той, что используется на ярмарках выходного дня
Сколько россиян ничего не слышали о «законах Яровой»
Внимательно следили за принятием «пакета Яровой» 10 % опрошенных
Дума обязала чиновников отчитываться о наличии аккаунтов в соцсетях
Принятые нормы касаются аккаунтов в соцсетях, чатах или на форумах
Как преодолевают бюрократические барьеры в разных странах Находим показательные примеры победы над административными нелепостями
«Яндекс» предупредил о непредсказуемости политиков в России
Неоднозначные законы указаны в качестве одного из основных рисков для работы в российской интернет-сфере
Россияне признали неизбежность войн и безволие окружающих
Население жалуется на нехватку друзей и отсутствие моральных ориентиров