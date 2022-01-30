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МЫ В СОЦСЕТЯХ

30 января 2022

Владимир Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре проанализировать закон об иноагентах

Какие законы подписал Владимир Путин в последний рабочий день 2021 года
Список
31 декабря 2021

Какие законы подписал Владимир Путин в последний рабочий день 2021 года

Список
25 февраля 2021

Повышенные штрафы за митинги и цензура СМИ — какие новые законы подписал Владимир Путин

15 декабря 2020

Госдума приняла законопроект о защите граждан от преследования по делам о сбыте наркотиков

В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться
В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться «Многие рестораторы будут вынуждены выбирать, что себе отрезать: голову или руку»
В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться

В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться
«Многие рестораторы будут вынуждены выбирать, что себе отрезать: голову или руку»

ВШЭ: Язык российских законов сложнее литературного в десять раз

Даже «Критика чистого разума» Канта попроще

ВШЭ: Язык российских законов сложнее литературного в десять раз

В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков

Полиция уже начала проверку изданий

В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков

На сим-карты с одобренным ФСБ шифрованием выделили 165 миллионов

Теперь их будут внедрять сотовые операторы

На сим-карты с одобренным ФСБ шифрованием выделили 165 миллионов

«Рука агрессора нависнет»: В России написали детскую Конституцию в стихах

Судебную власть в книге представляют в роли мудрой совы

«Рука агрессора нависнет»: В России написали детскую Конституцию в стихах

«Дождь»: В администрации президента велели полиции прекратить штрафовать за оскорбление чиновников

Там указали, что статья нужна не для наказания за оскорбление конкретных чиновников и силовиков

«Дождь»: В администрации президента велели полиции прекратить штрафовать за оскорбление чиновников

Арт-марафон в поддержку реформы наркополитики «Лето 228» открыл набор участников

Мероприятие организует художница Катрин Ненашева

Арт-марафон в поддержку реформы наркополитики «Лето 228» открыл набор участников

Экипажам самолетов хотят разрешить применять к нарушителям наручники

Полный список допустимых для использования средств сдерживания позднее утвердит правительство

Экипажам самолетов хотят разрешить применять к нарушителям наручники

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде

Виновникам грозит до 15 лет лишения свободы

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде

Путин подписал закон об онлайн-голосовании на выборах в Мосгордуму (обновлено)

Для участия нужно будет подать заявление на портале госуслуг

Путин подписал закон об онлайн-голосовании на выборах в Мосгордуму (обновлено)

Россиянам разрешили посещать родственников в реанимации

Закон приняли в окончательном, третьем чтении

Россиянам разрешили посещать родственников в реанимации

Правительство составило план работы центра управления автономным Рунетом до 2024 года

На создание центра предложили выделить 1,8 миллиарда рублей

Правительство составило план работы центра управления автономным Рунетом до 2024 года

Работникам кинотеатров и библиотекарям разрешили требовать паспорт у посетителей

Таким образом власти хотят защитить детей от вредной информации

Работникам кинотеатров и библиотекарям разрешили требовать паспорт у посетителей

Закон о запрете пропаганды спайсов в интернете приняли в окончательном чтении

Поправки запрещают размещать информацию о способах изготовления и местах продажи психоактивных веществ

Закон о запрете пропаганды спайсов в интернете приняли в окончательном чтении

Не признавать людей наркоманами по положительным результатам теста

Диагноз сможет поставить только врач-психиатр или нарколог после осмотра

Не признавать людей наркоманами по положительным результатам теста

Операторы предупредили о риске замедления интернета вещей из-за закона об изоляции Рунета

Закон может затронуть системы «умных городов» и транспортную инфраструктуру

Операторы предупредили о риске замедления интернета вещей из-за закона об изоляции Рунета

Закон о цифровых правах приняли в окончательном чтении

Поправки решают вопрос легализации сбора и обработки больших данных

Закон о цифровых правах приняли в окончательном чтении

Путин предложил СКР самостоятельно проводить судебную экспертизу

В «Агоре» считают, что инициатива приведет к увеличению числа уголовных дел против врачей

Путин предложил СКР самостоятельно проводить судебную экспертизу

В Совете Европы Россию обвинили в гомофобии за ролик о «гее на передержке»

Также властям рекомендуют пересмотреть антиэкстремистское законодательство

В Совете Европы Россию обвинили в гомофобии за ролик о «гее на передержке»

Увеличить штрафы за вредную для детей информацию

Госдума может повысить их в два раза

Увеличить штрафы за вредную для детей информацию

Центробанк хочет запретить россиянам торговать на Forex

Доступ предлагают оставить только квалифицированным инвесторам

Центробанк хочет запретить россиянам торговать на Forex

Россиянам запретят выбрасывать животных и потребуют убирать за ними во время прогулок

Спустя восемь лет после внесения Госдума приняла закон о защите животных

Россиянам запретят выбрасывать животных и потребуют убирать за ними во время прогулок

Госдума приняла закон о внесудебной блокировке опасных для детей сайтов

Законопроект внесла заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая

Госдума приняла закон о внесудебной блокировке опасных для детей сайтов

Сколько россиян плохо знают законодательство страны

Только 11 % респондентов отметили, что правовая грамотность помогла им защитить свои интересы

Сколько россиян плохо знают законодательство страны

За что россияне возненавидят Госдуму
За что россияне возненавидят Госдуму Какие изменения ожидают культуру, краудфандинг и майнинг в 2018 году
За что россияне возненавидят Госдуму

За что россияне возненавидят Госдуму
Какие изменения ожидают культуру, краудфандинг и майнинг в 2018 году

Россия — 2018: Какие законы вступили в силу в новом году
Россия — 2018: Какие законы вступили в силу в новом году Телемедицина, выплаты первенцам, запрет на анонимность и другие важные изменения законодательства
Россия — 2018: Какие законы вступили в силу в новом году

Россия — 2018: Какие законы вступили в силу в новом году
Телемедицина, выплаты первенцам, запрет на анонимность и другие важные изменения законодательства

«Ашан» обвинили в незаконном использовании символики ФИФА

В отношении сети возбуждено административное дело

«Ашан» обвинили в незаконном использовании символики ФИФА

В правительстве предложили подключить искусственный интеллект к судебной системе

Проектный офис правительства предложил Медведеву план перевода правовой базы на цифровые технологии

В правительстве предложили подключить искусственный интеллект к судебной системе

Госдума намерена обязать учителей оказывать детям первую помощь

Сегодня утром в Москве попал в аварию школьный автобус

Госдума намерена обязать учителей оказывать детям первую помощь

Госдума запустит интернет-проект для объяснения непонятных законов

Кроме этого, депутаты будут активнее работать со СМИ и в соцсетях

Госдума запустит интернет-проект для объяснения непонятных законов

Ирина Яровая вошла в топ-5 самых эффективных депутатов Госдумы

Об этом сообщает газета «Ведомости»

Ирина Яровая вошла в топ-5 самых эффективных депутатов Госдумы

Операции с криптовалютами хотят обложить НДФЛ

Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на главу Минкомсвязи Николая Никифорова

Операции с криптовалютами хотят обложить НДФЛ

Минкомсвязь составила список обязательных к передаче ФСБ данных пользователей

С 1 июля 2018 года интернет-сервисы должны будут хранить не менее шести месяцев всю переписку и звонки пользователей

Минкомсвязь составила список обязательных к передаче ФСБ данных пользователей

Путин запретил не служившим в армии занимать государственные должности в течение 10 лет

Руководитель должен в течение десяти дней уволить своего сотрудника после уведомления о том, что тот уклонялся от военной службы

Путин запретил не служившим в армии занимать государственные должности в течение 10 лет

Госдума ужесточила наказание за создание «групп смерти»

Теперь за преступление грозит до 15 лет

Госдума ужесточила наказание за создание «групп смерти»

В России появится миграционный кодекс

По словам замглавы МВД, влияние приезжих на уровень преступности является несерьезным

В России появится миграционный кодекс

Госдума отложила рассмотрение законопроекта о запрете мата в семье

Инициативу предложила группа депутатов-единороссов во главе с Валентиной Терешковой

Госдума отложила рассмотрение законопроекта о запрете мата в семье

Минюст приравнял коллективное чтение Библии в кафе к митингу

В ведомстве считают, что согласование нужно для обеспечения безопасности участников чтения и других посетителей

Минюст приравнял коллективное чтение Библии в кафе к митингу

Telegram в реестре Роскомнадзора, урон от вируса ExPetr и планы Кремля

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Telegram в реестре Роскомнадзора, урон от вируса ExPetr и планы Кремля

В России резко выросло число пиратских копий фильмов из кинотеатров

Страну вновь включили в список для спецнаблюдения

В России резко выросло число пиратских копий фильмов из кинотеатров

Упростить получение гражданства жителями ЛНР и ДНР

Эту идею уже поддержал министр иностранных дел Сергей Лавров

Упростить получение гражданства жителями ЛНР и ДНР

В России изменят регламент отзыва несогласованных законопроектов

Речь идет о ситуациях, когда автор законопроекта понимает, что он несовершенен или документ не согласован с фракцией

В России изменят регламент отзыва несогласованных законопроектов

Дать полиции право применять оружие по аналогии с ФСБ

По закону сейчас полицейские не могут стрелять при значительном скоплении граждан

Дать полиции право применять оружие по аналогии с ФСБ

Матвиенко допустила возможность отмены «закона Димы Яковлева»

Ранее ЕСПЧ признал неправомерным запрет на усыновление детей из России американцами

Матвиенко допустила возможность отмены «закона Димы Яковлева»

Что уже изменилось в 2017 году
Что уже изменилось в 2017 году Какие законы и постановления вступили в силу с 1 января и что нас из-за этого ждет
Что уже изменилось в 2017 году

Что уже изменилось в 2017 году
Какие законы и постановления вступили в силу с 1 января и что нас из-за этого ждет

Вынести закон о российской нации на референдум

С предложением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Вынести закон о российской нации на референдум

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за допинг

Теперь склонение спортсмена к допингу тренером или специалистом предполагает штраф на сумму до 300 тысяч рублей

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за допинг

В Госдуме начали работать над концепцией закона о российской нации

Этим занимается комитет парламента по делам национальностей

В Госдуме начали работать над концепцией закона о российской нации

Кремль — про закон о российской нации

По словам пресс-секретаря президента, вопрос еще не «проработан экспертами»

Кремль — про закон о российской нации

ФБК подал в суд на «Открытое правительство» из-за петиции по «пакету Яровой»

«Открытое правительство» не рассмотрело петицию в срок

ФБК подал в суд на «Открытое правительство» из-за петиции по «пакету Яровой»

Власти Москвы законодательно урегулируют деятельность уличных музыкантов

Сергей Собянин предложил сделать эту систему аналогичной той, что используется на ярмарках выходного дня

Власти Москвы законодательно урегулируют деятельность уличных музыкантов

Сколько россиян ничего не слышали о «законах Яровой»

Внимательно следили за принятием «пакета Яровой» 10 % опрошенных

Сколько россиян ничего не слышали о «законах Яровой»

Дума обязала чиновников отчитываться о наличии аккаунтов в соцсетях

Принятые нормы касаются аккаунтов в соцсетях, чатах или на форумах

Дума обязала чиновников отчитываться о наличии аккаунтов в соцсетях

Как преодолевают бюрократические барьеры в разных странах
Как преодолевают бюрократические барьеры в разных странах Находим показательные примеры победы над административными нелепостями
Как преодолевают бюрократические барьеры в разных странах

Как преодолевают бюрократические барьеры в разных странах
Находим показательные примеры победы над административными нелепостями

«Яндекс» предупредил о непредсказуемости политиков в России

Неоднозначные законы указаны в качестве одного из основных рисков для работы в российской интернет-сфере

«Яндекс» предупредил о непредсказуемости политиков в России

Россияне признали неизбежность войн и безволие окружающих

Население жалуется на нехватку друзей и отсутствие моральных ориентиров

Россияне признали неизбежность войн и безволие окружающих

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ