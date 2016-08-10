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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как Московское центральное кольцо изменило город за год
Как Московское центральное кольцо изменило город за год The Village выяснил, сколько заработало МЦК, как повлияло на рынок недвижимости и какие станции самые популярные
Как Московское центральное кольцо изменило город за год

Как Московское центральное кольцо изменило город за год
The Village выяснил, сколько заработало МЦК, как повлияло на рынок недвижимости и какие станции самые популярные

Как выглядит МЦК накануне открытия

Как выглядит МЦК накануне открытияЗавершение одной из главных столичных строек 2016 года

Как выглядит МЦК накануне открытия

Как выглядит МЦК накануне открытия
Завершение одной из главных столичных строек 2016 года

Все самое важное о Московском центральном кольце
Все самое важное о Московском центральном кольце The Village отвечает на десять простых вопросов о новом городском транспорте
Все самое важное о Московском центральном кольце

Все самое важное о Московском центральном кольце
The Village отвечает на десять простых вопросов о новом городском транспорте

На схемах метро появятся ближайшие к станциям велодорожки и парки

Схемы обновят к запуску Московского центрального кольца

На схемах метро появятся ближайшие к станциям велодорожки и парки

В Москве к запуску МЦК переименовали 14 остановок наземного транспорта

Остановки, которые находятся у станций нового кольца, получили их название

В Москве к запуску МЦК переименовали 14 остановок наземного транспорта

Московское центральное кольцо откроют 10 сентября

В первый год работы рассчитывают перевезти 75 миллионов человек

Московское центральное кольцо откроют 10 сентября