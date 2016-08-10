Как Московское центральное кольцо изменило город за год The Village выяснил, сколько заработало МЦК, как повлияло на рынок недвижимости и какие станции самые популярные
Как Московское центральное кольцо изменило город за год The Village выяснил, сколько заработало МЦК, как повлияло на рынок недвижимости и какие станции самые популярные
Как выглядит МЦК накануне открытия Завершение одной из главных столичных строек 2016 года
Все самое важное о Московском центральном кольце The Village отвечает на десять простых вопросов о новом городском транспорте
Все самое важное о Московском центральном кольце The Village отвечает на десять простых вопросов о новом городском транспорте
На схемах метро появятся ближайшие к станциям велодорожки и парки
Схемы обновят к запуску Московского центрального кольца
В Москве к запуску МЦК переименовали 14 остановок наземного транспорта
Остановки, которые находятся у станций нового кольца, получили их название
Московское центральное кольцо откроют 10 сентября
В первый год работы рассчитывают перевезти 75 миллионов человек