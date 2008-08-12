«Местная еда» проведет зеленый маркет с йогой и здоровой едой
Мероприятия пройдут 25 и 26 мая во дворе Музея Москвы
Летом в магазинах начнут применять цветовую маркировку продуктов
Предполагается, что это поможет покупателям отличить полезные продукты от вредных
На Дербеневской набережной открылось кафе здорового питания «Рецептор»
В меню — суши и роллы, супы, а также много рыбы и овощные салаты
Команда «The Лапша» открыла ресторан здорового питания Hunky Dory
Кухню в заведении возглавляет Игорь Вавилин, который является членом гильдии шеф-поваров России
Как правильно питаться во время рабочего дня Сколько раз в день полезно есть, чем перекусить, чтобы быстро утолить голод, стоит ли перехватывать на ходу и почему после обеда так хочется спать
Как поддерживать форму и следить за здоровьем в офисе Почему быть трудоголиком вредно со всех сторон, как обустроить офисное пространство, чтобы спортзал был не нужен, и чем полезно заменить кофе и бизнес-ланч
Кто сидит на спецпитании и диетах Что такое кашрут и халяль, кто сидит на Дюкане и низкоуглеводной диете, могут ли веганы ходить в обычные кафе — The Village разбирался, как люди с разными пищевыми привычками живут в мегаполисе
На месте «Иван-Лапши» открылось кафе «Д'Иван»
Создатели «Иван-Лапши» решили, что площадка на «Арме» не подходит для лапшичной, и открыли на её месте экобар «Д'Иван» с недорогой кухней и языковым клубом.
На Арбате открылось кафе Healthy Food
В бизнес-центре на Старом Арбате заработало мини-кафе здоровой пищи Healthy Food, которую раньше продавали через вендинговые автоматы.