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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Местная еда» проведет зеленый маркет с йогой и здоровой едой

Мероприятия пройдут 25 и 26 мая во дворе Музея Москвы

«Местная еда» проведет зеленый маркет с йогой и здоровой едой

Летом в магазинах начнут применять цветовую маркировку продуктов

Предполагается, что это поможет покупателям отличить полезные продукты от вредных

Летом в магазинах начнут применять цветовую маркировку продуктов

На Дербеневской набережной открылось кафе здорового питания «Рецептор»

В меню — суши и роллы, супы, а также много рыбы и овощные салаты

На Дербеневской набережной открылось кафе здорового питания «Рецептор»

Команда «The Лапша» открыла ресторан здорового питания Hunky Dory

Кухню в заведении возглавляет Игорь Вавилин, который является членом гильдии шеф-поваров России

Команда «The Лапша» открыла ресторан здорового питания Hunky Dory

Как правильно питаться во время рабочего дня
Как правильно питаться во время рабочего дня Сколько раз в день полезно есть, чем перекусить, чтобы быстро утолить голод, стоит ли перехватывать на ходу и почему после обеда так хочется спать
Как правильно питаться во время рабочего дня

Как правильно питаться во время рабочего дня
Сколько раз в день полезно есть, чем перекусить, чтобы быстро утолить голод, стоит ли перехватывать на ходу и почему после обеда так хочется спать

Как поддерживать форму и следить за здоровьем в офисе
Как поддерживать форму и следить за здоровьем в офисе Почему быть трудоголиком вредно со всех сторон, как обустроить офисное пространство, чтобы спортзал был не нужен, и чем полезно заменить кофе и бизнес-ланч
Как поддерживать форму и следить за здоровьем в офисе

Как поддерживать форму и следить за здоровьем в офисе
Почему быть трудоголиком вредно со всех сторон, как обустроить офисное пространство, чтобы спортзал был не нужен, и чем полезно заменить кофе и бизнес-ланч

Кто сидит на спецпитании и диетах
Кто сидит на спецпитании и диетах Что такое кашрут и халяль, кто сидит на Дюкане и низкоуглеводной диете, могут ли веганы ходить в обычные кафе — The Village разбирался, как люди с разными пищевыми привычками живут в мегаполисе
Кто сидит на спецпитании и диетах

Кто сидит на спецпитании и диетах
Что такое кашрут и халяль, кто сидит на Дюкане и низкоуглеводной диете, могут ли веганы ходить в обычные кафе — The Village разбирался, как люди с разными пищевыми привычками живут в мегаполисе

На месте «Иван-Лапши» открылось кафе «Д'Иван»

Создатели «Иван-Лапши» решили, что площадка на «Арме» не подходит для лапшичной, и открыли на её месте экобар «Д'Иван» с недорогой кухней и языковым клубом.

На месте «Иван-Лапши» открылось кафе «Д'Иван»

На Арбате открылось кафе Healthy Food

В бизнес-центре на Старом Арбате заработало мини-кафе здоровой пищи Healthy Food, которую раньше продавали через вендинговые автоматы.

На Арбате открылось кафе Healthy Food

В Москве появились автоматы с сырниками В бизнес-центрах и офисах начали устанавливать автоматы Healthy Food, продающие 22 вида сырников, а также салаты, диетические рулеты и йогурты.

В Москве появились автоматы с сырниками

В эти выходные «Лавка» устраивает фермерский рынок на «Стрелке» На ярмарке посетители смогут познакомиться с фермерами, купить их продукцию, сводить детей в «живой уголок», попробовать еду из московских ресторанов и полистать первый номер «Лавка. Газеты»

В эти выходные «Лавка» устраивает фермерский рынок на «Стрелке»

Как сделать фаст-фуд полезнее? Ни для кого не секрет, что гамбургеры и прочая «быстрая» еда, содержащая большое количество калорий, соли и сахара, – главная причина ожирения и лишнего веса у детей. Запретить фаст-фуд невозможно, но уменьшить вредное воздействие еды на детей несложно, если компании предлагающие фаст-фуд немного изменят меню. Например, как предлагает Исследовательский Центр Общественных Интересов...

Как сделать фаст-фуд полезнее?