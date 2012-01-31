В Москве появились автоматы с сырниками В бизнес-центрах и офисах начали устанавливать автоматы Healthy Food, продающие 22 вида сырников, а также салаты, диетические рулеты и йогурты.
Сеть кафе здорового питания Healthy Food начала установку вендинговых аппаратов со здоровой едой. Вместо сэндвичей, чипсов и шоколадок в них можно купить сырники, салаты, орехи, сухофрукты, диетические рулеты и йогурты.
Автоматы Healthy Food стоят уже в 14 крупных бизнес-центрах, включая «Легион», Baker Plaza, «Новоспасский двор», и призваны отучить офисных работников перекусывать чем попало. Автоматы предлагают 22 вида сырников из обезжиренного творога: с ягодами, орехами, сыром, зеленью и даже семечками. Еще продают так называемые «хэлси рапы» — диетические рулеты без соли, майонеза и консервантов. Приготовлены они из бездрожжевого теста и идут с различными наполнителями, от зелени до запеченного мяса и рыбы.
Продаются и сладкие аналоги рулетов — «свит рапы», с творогом, какао и фруктами. Также в автоматах есть овощные салаты, которые заправляют оливковым маслом холодного отжима или натуральными соками граната, лимона и апельсина. Есть в ассортименте и простые закуски: сухофрукты, орехи, йогурты.
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В Healthy Food можно получить полноценный недорогой обед. Рулеты стоят от 100 рублей, порция сырников — 65 рублей, а выпечка и сухофрукты — от 45 рублей. Продукты в автомат поставляют ежедневно, а хранятся они там не больше двух суток при температуре от 4 до 12 градусов, поэтому остаются свежими.
Дмитрий Пронин и Мария Колосова, руководители проекта Healthy Food: «Классический вендинговый аппарат может служить демонстрационным объектом для диетолога любой школы, которая обучает людей тому, как нельзя питаться. Мы всегда стремились делать здоровую еду доступной. Однако не во всех бизнес-центрах есть возможность открыть кафе. При этом вендинговый аппарат занимает 1 кв. м площади. Производители и поставщики аппаратов не верили в нашу идею и убеждали в том, что на рынке вендинга победит тот, кто придумает сэндвич со сроком хранения более 30 дней. А наши продукты хранятся всего 48 часов».
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