Автоматы Healthy Food стоят уже в 14 крупных бизнес-центрах, включая «Легион», Baker Plaza, «Новоспасский двор», и призваны отучить офисных работников перекусывать чем попало. Автоматы предлагают 22 вида сырников из обезжиренного творога: с ягодами, орехами, сыром, зеленью и даже семечками. Еще продают так называемые «хэлси рапы» — диетические рулеты без соли, майонеза и консервантов. Приготовлены они из бездрожжевого теста и идут с различными наполнителями, от зелени до запеченного мяса и рыбы.

Продаются и сладкие аналоги рулетов — «свит рапы», с творогом, какао и фруктами. Также в автоматах есть овощные салаты, которые заправляют оливковым маслом холодного отжима или натуральными соками граната, лимона и апельсина. Есть в ассортименте и простые закуски: сухофрукты, орехи, йогурты.