Трава-мурава: Что приготовить из свежей зелени В традиционной рубрике — рецепты из трав и зелени
Трава-мурава: Что приготовить из свежей зелени В традиционной рубрике — рецепты из трав и зелени
3 способа хитрой, но простой утилизации зелени The Village рассказывает о кухонных хитростях и даёт советы
3 способа хитрой, но простой утилизации зелени The Village рассказывает о кухонных хитростях и даёт советы
Как правильно хранить продукты дома Почему овощи нужно хранить отдельно друг от друга, что происходит с мясом в заморозке, можно ли держать хлеб в холодильнике и как спасаться от жуков в муке — The Village о хранении продуктов
Как правильно хранить продукты дома Почему овощи нужно хранить отдельно друг от друга, что происходит с мясом в заморозке, можно ли держать хлеб в холодильнике и как спасаться от жуков в муке — The Village о хранении продуктов
Есть вопрос: «Можно ли есть зелень с балкона?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются жители.
Есть вопрос: «Можно ли есть зелень с балкона?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются жители.
Весеннее легкомыслие и легкая еда Календарная весна наступила уже почти месяц назад, но весна фактическая начала приближаться только сейчас. По крайней мере в моем родном городе - точно. Причем весна идет не твердой уверенной походкой, а подкрадывается, робко ступая и подолгу переминаясь на одном месте. Но так или иначе, она идет! А это значит, что совсем скоро все изменится.