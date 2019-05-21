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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Варенье из лисичек, маринованные баклажаны и салат с арбузом
Варенье из лисичек, маринованные баклажаны и салат с арбузом Недорогие сезонные рецепты августа
Варенье из лисичек, маринованные баклажаны и салат с арбузом

Варенье из лисичек, маринованные баклажаны и салат с арбузом
Недорогие сезонные рецепты августа

Какие продукты покупать в марте и что из них готовить
Какие продукты покупать в марте и что из них готовить
Какие продукты покупать в марте и что из них готовить

Какие продукты покупать в марте и что из них готовить

Гастромэтч: Сочетания продуктов — привычные и не очень
Промо
Гастромэтч: Сочетания продуктов — привычные и не очень
Гастромэтч: Сочетания продуктов — привычные и не очень
Промо

Гастромэтч: Сочетания продуктов — привычные и не очень

Как заменить салатом полноценный обед? Рассказывают основатели и шеф-повар салат-бара Dopamine
Как заменить салатом полноценный обед? Рассказывают основатели и шеф-повар салат-бара Dopamine
Как заменить салатом полноценный обед? Рассказывают основатели и шеф-повар салат-бара Dopamine

Как заменить салатом полноценный обед? Рассказывают основатели и шеф-повар салат-бара Dopamine

Чем круто завтракать в 2022 году? 5 рецептов с манго для отличного начала дня
Промо
Чем круто завтракать в 2022 году? 5 рецептов с манго для отличного начала дня
Чем круто завтракать в 2022 году? 5 рецептов с манго для отличного начала дня
Промо

Чем круто завтракать в 2022 году? 5 рецептов с манго для отличного начала дня

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Промо
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Промо

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут

Какие продукты покупать и что из них готовить зимой: Рассказывают шеф-повара
Какие продукты покупать и что из них готовить зимой: Рассказывают шеф-повара
Какие продукты покупать и что из них готовить зимой: Рассказывают шеф-повара

Какие продукты покупать и что из них готовить зимой: Рассказывают шеф-повара

Попробуйте повторить рецепты из книги XIX века
Попробуйте повторить рецепты из книги XIX века «Наука приготовления и искусство поглощения пищи»
Попробуйте повторить рецепты из книги XIX века

Попробуйте повторить рецепты из книги XIX века
«Наука приготовления и искусство поглощения пищи»

Не только хлебная жаба: 8 простых и популярных рецептов из TikTok
Не только хлебная жаба: 8 простых и популярных рецептов из TikTok
Не только хлебная жаба: 8 простых и популярных рецептов из TikTok

Не только хлебная жаба: 8 простых и популярных рецептов из TikTok

Чикен-тикка-масала, палак-панир, баттер-чикен и другие рецепты индийской кухни
Чикен-тикка-масала, палак-панир, баттер-чикен и другие рецепты индийской кухни
Чикен-тикка-масала, палак-панир, баттер-чикен и другие рецепты индийской кухни

Чикен-тикка-масала, палак-панир, баттер-чикен и другие рецепты индийской кухни

100 рецептов еды: Как готовить все на свете
100 рецептов еды: Как готовить все на свете От завтраков без яиц до ужинов с гусем и настоек
100 рецептов еды: Как готовить все на свете

100 рецептов еды: Как готовить все на свете
От завтраков без яиц до ужинов с гусем и настоек

Салаты, горячие блюда и даже настойки: 19 рецептов для новогоднего стола
Салаты, горячие блюда и даже настойки: 19 рецептов для новогоднего стола
Салаты, горячие блюда и даже настойки: 19 рецептов для новогоднего стола

Салаты, горячие блюда и даже настойки: 19 рецептов для новогоднего стола

Когда сладость — твоя слабость: 5 рецептов полезных новогодних десертов
Промо
Когда сладость — твоя слабость: 5 рецептов полезных новогодних десертов
Когда сладость — твоя слабость: 5 рецептов полезных новогодних десертов
Промо

Когда сладость — твоя слабость: 5 рецептов полезных новогодних десертов

Корнеплоды: Как их готовить и с чем есть
Корнеплоды: Как их готовить и с чем есть 7 рецептов от простых до сложных
Корнеплоды: Как их готовить и с чем есть

Корнеплоды: Как их готовить и с чем есть
7 рецептов от простых до сложных

Летние супы, салаты и блюда для пикника: Что приготовить прямо сейчас
Летние супы, салаты и блюда для пикника: Что приготовить прямо сейчас
Летние супы, салаты и блюда для пикника: Что приготовить прямо сейчас

Летние супы, салаты и блюда для пикника: Что приготовить прямо сейчас

Три в одном: Рецепты сытных боулов для обеда и ужина
Три в одном: Рецепты сытных боулов для обеда и ужина Пять вариантов на любой вкус
Три в одном: Рецепты сытных боулов для обеда и ужина

Три в одном: Рецепты сытных боулов для обеда и ужина
Пять вариантов на любой вкус

Холодильный налетчик или фуд-блогер: Кто вы на кухне
СПЕЦПРОЕКТ
Холодильный налетчик или фуд-блогер: Кто вы на кухне И как карантин повлиял на ваши гастрономические привычки
Холодильный налетчик или фуд-блогер: Кто вы на кухне
СПЕЦПРОЕКТ

Холодильный налетчик или фуд-блогер: Кто вы на кухне
И как карантин повлиял на ваши гастрономические привычки

Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
ПРОМО
Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого И как их расширить при помощи мороженицы
Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
ПРОМО

Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
И как их расширить при помощи мороженицы

Завернуть с собой: 7 простых рецептов для пикника
Завернуть с собой: 7 простых рецептов для пикника Все, что удобно взять с собой
Завернуть с собой: 7 простых рецептов для пикника

Завернуть с собой: 7 простых рецептов для пикника
Все, что удобно взять с собой

«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»
«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса» Блог о неочевидных продуктах и сопутствующих удовольствиях
«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»

«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»
Блог о неочевидных продуктах и сопутствующих удовольствиях

Как приготовить бургер дома: От простого к сложному
Как приготовить бургер дома: От простого к сложному Рецепты для тех, кто спешит, и для тех, кто хочет все контролировать
Как приготовить бургер дома: От простого к сложному

Как приготовить бургер дома: От простого к сложному
Рецепты для тех, кто спешит, и для тех, кто хочет все контролировать

Оладьи, спагетти и салат: Что готовить из кабачков
Оладьи, спагетти и салат: Что готовить из кабачков Шесть простых рецептов
Оладьи, спагетти и салат: Что готовить из кабачков

Оладьи, спагетти и салат: Что готовить из кабачков
Шесть простых рецептов

Три рецепта из тунца от петербургского суши-бара Under the Sea
Три рецепта из тунца от петербургского суши-бара Under the Sea Цезарь, татаки и стейк
Три рецепта из тунца от петербургского суши-бара Under the Sea

Три рецепта из тунца от петербургского суши-бара Under the Sea
Цезарь, татаки и стейк

Остынь: Как готовить огуречный, свекольник, окрошку и другие холодные супы
Остынь: Как готовить огуречный, свекольник, окрошку и другие холодные супы Простые рецепты легких блюд для жары
Остынь: Как готовить огуречный, свекольник, окрошку и другие холодные супы

Остынь: Как готовить огуречный, свекольник, окрошку и другие холодные супы
Простые рецепты легких блюд для жары

Как приготовить пиццу дома
Как приготовить пиццу дома Четыре рецепта лучших московских пиццайоло
Как приготовить пиццу дома

Как приготовить пиццу дома
Четыре рецепта лучших московских пиццайоло

Что приготовить из ревеня, самого недооцененного в России растения, которое растет повсюду
Что приготовить из ревеня, самого недооцененного в России растения, которое растет повсюду 7 основательных блюд и десертов
Что приготовить из ревеня, самого недооцененного в России растения, которое растет повсюду

Что приготовить из ревеня, самого недооцененного в России растения, которое растет повсюду
7 основательных блюд и десертов

Курица — птица: 15 рецептов с куриным мясом от петербургских ресторанов
Курица — птица: 15 рецептов с куриным мясом от петербургских ресторанов Бургер, сациви, пад-тай, котлеты и паштет
Курица — птица: 15 рецептов с куриным мясом от петербургских ресторанов

Курица — птица: 15 рецептов с куриным мясом от петербургских ресторанов
Бургер, сациви, пад-тай, котлеты и паштет

Микропанкейки и бекон из моркови: Редакция повторяет рецепты из TikTok
Микропанкейки и бекон из моркови: Редакция повторяет рецепты из TikTok Приготовили самые популярные блюда из социальной сети
Микропанкейки и бекон из моркови: Редакция повторяет рецепты из TikTok

Микропанкейки и бекон из моркови: Редакция повторяет рецепты из TikTok
Приготовили самые популярные блюда из социальной сети

В «Яндекс.Лавке» появились наборы продуктов, которые можно готовить всей семьей

С простыми рецептами справятся даже дети

В «Яндекс.Лавке» появились наборы продуктов, которые можно готовить всей семьей

Шеф-повар готовит очень вкусную лапшу быстрого приготовления
Шеф-повар готовит очень вкусную лапшу быстрого приготовления Как прокачать свой обед до ресторанного уровня
Шеф-повар готовит очень вкусную лапшу быстрого приготовления

Шеф-повар готовит очень вкусную лапшу быстрого приготовления
Как прокачать свой обед до ресторанного уровня

Три изящные закуски и винные рекомендации к ним
Три изящные закуски и винные рекомендации к ним От петербургского винного бара Zazazu
Три изящные закуски и винные рекомендации к ним

Три изящные закуски и винные рекомендации к ним
От петербургского винного бара Zazazu

От дальгоны до лимонада из шиповника: 7 рецептов домашних напитков
От дальгоны до лимонада из шиповника: 7 рецептов домашних напитков Быстро и вкусно
От дальгоны до лимонада из шиповника: 7 рецептов домашних напитков

От дальгоны до лимонада из шиповника: 7 рецептов домашних напитков
Быстро и вкусно

Завтрак, обед и ужин: более 60 рецептов всего на свете
Завтрак, обед и ужин: более 60 рецептов всего на свете Паста, выпечка, супы, крупы и коктейли — готовим дома
Завтрак, обед и ужин: более 60 рецептов всего на свете

Завтрак, обед и ужин: более 60 рецептов всего на свете
Паста, выпечка, супы, крупы и коктейли — готовим дома

9 рецептов супов от самых простых до сложных
9 рецептов супов от самых простых до сложных Для обеденных перерывов и легких ужинов
9 рецептов супов от самых простых до сложных

9 рецептов супов от самых простых до сложных
Для обеденных перерывов и легких ужинов

Не только карбонара: Тальятелле с кроликом, ньокки с креветками и другие рецепты пасты
Не только карбонара: Тальятелле с кроликом, ньокки с креветками и другие рецепты пасты Главное итальянское блюдо у вас на кухне
Не только карбонара: Тальятелле с кроликом, ньокки с креветками и другие рецепты пасты

Не только карбонара: Тальятелле с кроликом, ньокки с креветками и другие рецепты пасты
Главное итальянское блюдо у вас на кухне

Как приготовить знаменитые икеевские фрикадельки

С классическим сливочным соусом

Как приготовить знаменитые икеевские фрикадельки

Бар дома: Рецепты несложных коктейлей
Бар дома: Рецепты несложных коктейлей Которые легко воспроизвести на кухне
Бар дома: Рецепты несложных коктейлей

Бар дома: Рецепты несложных коктейлей
Которые легко воспроизвести на кухне

Как приготовить цветаевскую шарлотку, безе и вишневый тарт
Как приготовить цветаевскую шарлотку, безе и вишневый тарт Пора осваивать духовку
Как приготовить цветаевскую шарлотку, безе и вишневый тарт

Как приготовить цветаевскую шарлотку, безе и вишневый тарт
Пора осваивать духовку

От крудо до чаудера: Рецепты с гребешками от шефа бистро Grebeshki Павла Богрянова
От крудо до чаудера: Рецепты с гребешками от шефа бистро Grebeshki Павла Богрянова Для тех, кому надоели службы доставки и гречка
От крудо до чаудера: Рецепты с гребешками от шефа бистро Grebeshki Павла Богрянова

От крудо до чаудера: Рецепты с гребешками от шефа бистро Grebeshki Павла Богрянова
Для тех, кому надоели службы доставки и гречка

По расписанию: 8 рецептов обеденных блюд
По расписанию: 8 рецептов обеденных блюд Супы, домашние хинкалы, хумус и мусака
По расписанию: 8 рецептов обеденных блюд

По расписанию: 8 рецептов обеденных блюд
Супы, домашние хинкалы, хумус и мусака

От сложного к простому: Рецепты сэндвичей на любой вкус
От сложного к простому: Рецепты сэндвичей на любой вкус С сыром халуми, овощами, ветчиной и уткой
От сложного к простому: Рецепты сэндвичей на любой вкус

От сложного к простому: Рецепты сэндвичей на любой вкус
С сыром халуми, овощами, ветчиной и уткой

Хумус из тыквы и пюре из авокадо: 3 овощных рецепта от ресторана Kuznya House (Петербург)
Хумус из тыквы и пюре из авокадо: 3 овощных рецепта от ресторана Kuznya House (Петербург) Для вегетарианцев, любителей овощей и тех, кто соблюдает пост
Хумус из тыквы и пюре из авокадо: 3 овощных рецепта от ресторана Kuznya House (Петербург)

Хумус из тыквы и пюре из авокадо: 3 овощных рецепта от ресторана Kuznya House (Петербург)
Для вегетарианцев, любителей овощей и тех, кто соблюдает пост

Самые вкусные яйца в твоей жизни: Видеоинструкция
Самые вкусные яйца в твоей жизни: Видеоинструкция Секреты идеального омлета, скрэмбла, пашота и глазуньи
Самые вкусные яйца в твоей жизни: Видеоинструкция

Самые вкусные яйца в твоей жизни: Видеоинструкция
Секреты идеального омлета, скрэмбла, пашота и глазуньи

«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре

Перепелки и ягодный холодец среди картин и вина

«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре

Что приготовить из грибов: От орзо до десерта с добавлением сушеных белых
Что приготовить из грибов: От орзо до десерта с добавлением сушеных белых Ужин из трех перемен от шеф-повара петербургского гастрокафе Charlie Юрия Манчука
Что приготовить из грибов: От орзо до десерта с добавлением сушеных белых

Что приготовить из грибов: От орзо до десерта с добавлением сушеных белых
Ужин из трех перемен от шеф-повара петербургского гастрокафе Charlie Юрия Манчука

Закуски с уткой и баклажаном для российской зимы и китайского Нового года
Закуски с уткой и баклажаном для российской зимы и китайского Нового года 4 рецепта от шеф-повара ресторанов «Китайская грамота» Чжан Сяньчэна
Закуски с уткой и баклажаном для российской зимы и китайского Нового года

Закуски с уткой и баклажаном для российской зимы и китайского Нового года
4 рецепта от шеф-повара ресторанов «Китайская грамота» Чжан Сяньчэна

Скрэмбл, панкейки и гранола: Как их приготовить правильно
Скрэмбл, панкейки и гранола: Как их приготовить правильно Потренируйтесь на каникулах
Скрэмбл, панкейки и гранола: Как их приготовить правильно

Скрэмбл, панкейки и гранола: Как их приготовить правильно
Потренируйтесь на каникулах

Тысячи рецептов в виде сторис от Mail.ru

Среди них — варианты от шеф-поваров из разных ресторанов

Тысячи рецептов в виде сторис от Mail.ru

3 рецепта салатов на осень — два простых и один сложный
3 рецепта салатов на осень — два простых и один сложный С говядиной, страчателлой и стручковой фасолью
3 рецепта салатов на осень — два простых и один сложный

3 рецепта салатов на осень — два простых и один сложный
С говядиной, страчателлой и стручковой фасолью

3 рецепта варенья для осенних чаепитий
3 рецепта варенья для осенних чаепитий Из кабачков, черники и абрикосов
3 рецепта варенья для осенних чаепитий

3 рецепта варенья для осенних чаепитий
Из кабачков, черники и абрикосов

Готовим и согреваемся: 5 несложных рецептов супов на осень
Готовим и согреваемся: 5 несложных рецептов супов на осень Крем-суп с копченым лососем, тыквенный с кедровыми орешками и пармезаном, из кабачков с авокадо и еще два
Готовим и согреваемся: 5 несложных рецептов супов на осень

Готовим и согреваемся: 5 несложных рецептов супов на осень
Крем-суп с копченым лососем, тыквенный с кедровыми орешками и пармезаном, из кабачков с авокадо и еще два

3 рецепта осенних пирогов
3 рецепта осенних пирогов С шоколадом, черникой и голубикой
3 рецепта осенних пирогов

3 рецепта осенних пирогов
С шоколадом, черникой и голубикой

Рецепт недели: Креветки с пюре из цветной капусты
Рецепт недели: Креветки с пюре из цветной капусты От шеф-повара «Дома культур» Лены Савчук
Рецепт недели: Креветки с пюре из цветной капусты

Рецепт недели: Креветки с пюре из цветной капусты
От шеф-повара «Дома культур» Лены Савчук

Три рецепта домашнего мороженого
Три рецепта домашнего мороженого Для летнего настроения
Три рецепта домашнего мороженого

Три рецепта домашнего мороженого
Для летнего настроения

Грузия внутри: 5 традиционных рецептов
Грузия внутри: 5 традиционных рецептов Харчо, хачапури и сациви дома
Грузия внутри: 5 традиционных рецептов

Грузия внутри: 5 традиционных рецептов
Харчо, хачапури и сациви дома

5 рецептов легких летних салатов
5 рецептов легких летних салатов «Лето на даче», «Калифорнийская классика», традиционный греческий и еще два
5 рецептов легких летних салатов

5 рецептов легких летних салатов
«Лето на даче», «Калифорнийская классика», традиционный греческий и еще два

Что готовить из клубники
Что готовить из клубники Рецепты из самой летней ягоды
Что готовить из клубники

Что готовить из клубники
Рецепты из самой летней ягоды

3 рецепта холодных супов
3 рецепта холодных супов Неокрошка, гаспачо и кавказские томаты
3 рецепта холодных супов

3 рецепта холодных супов
Неокрошка, гаспачо и кавказские томаты

5 рецептов летних завтраков
5 рецептов летних завтраков Пастрами, авокадо-тост и каша с черникой
5 рецептов летних завтраков

5 рецептов летних завтраков
Пастрами, авокадо-тост и каша с черникой

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