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Путешествия по Европе от читателей The Village
Новогодний трип в Trysil (Трисиль) в Норвегию
Небольшой отчет о том, как мы съездили в Норвежский Trysil (Трисиль) и Шведский Salen (Сален)
Новогодний трип в Trysil (Трисиль) в Норвегию
Велосипеды
Саша Жирнова
"Берегите себя, не прыгайте выше головы!"
Саша Жирнова
Скейтбординг
Вика Сафронова
"Не люблю, когда меня называют скейтерша!"
Вика Сафронова