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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Новогодний трип в Trysil (Трисиль) в Норвегию Небольшой отчет о том, как мы съездили в Норвежский Trysil (Трисиль) и Шведский Salen (Сален)

Новогодний трип в Trysil (Трисиль) в Норвегию

Саша Жирнова "Берегите себя, не прыгайте выше головы!"

Саша Жирнова

Вика Сафронова "Не люблю, когда меня называют скейтерша!"

Вика Сафронова